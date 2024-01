J und C Veranstaltungstechnik Konstanz präsentiert: Neue Dimensionen für Events mit 21 m² LED-Trailern

Machen Sie Ihr Event, Veranstaltung, Präsentation zu etwas besonderen. Präsentieren sie auf einer Bildfläche von 21m² für eine tolle Atmosphäre.

J und C Veranstaltungstechnik Konstanz, einer der führende Anbieter für Veranstaltungstechnik in Baden-Württemberg und der Schweiz, erweitert sein Dienstleistungsportfolio mit der Einführung von zwei beeindruckenden 21 m² großen LED-Trailern. Diese hochmodernen Trailer stehen ab sofort zur Vermietung für Events und Festivals zur Verfügung und versprechen ein unvergleichliches visuelles Erlebnis.

Die neuen LED-Trailer von J und C Veranstaltungstechnik Konstanz setzen neue Maßstäbe in Sachen Bildqualität und Flexibilität. Mit einer großzügigen Fläche von 21 m² bieten sie die ideale Lösung für Veranstaltungen, bei denen eine beeindruckende visuelle Präsenz gefragt ist. Ob Konzerte, Festivals, Produktpräsentationen, oder Unternehmensevents – diese LED-Trailer sorgen für eine fesselnde und immersive Atmosphäre.

Key Features der 21 m² LED-Trailer:

Hochauflösende LED-Technologie: Die Trailer sind mit modernster LED-Technologie ausgestattet (3,9mm Pixelpitch, Blackface-LED, 5.000 Nits), die gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben ermöglicht, selbst bei Tageslicht.

Großzügige Bildfläche: Mit einer Fläche von 21 m² (6 x 3,5 Meter) bieten die Trailer ausreichend Platz, um Inhalte in beeindruckender Größe und Qualität zu präsentieren.

Flexibilität und Mobilität: Die Trailer sind mobil einsetzbar und können flexibel an verschiedenen Veranstaltungsorten eingesetzt werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Der Aufbau dauert lediglich 30 Minuten.

Einfache Bedienung: Die Bedienung der LED-Trailer ist einfach und intuitiv, sodass Veranstalter die Inhalte mühelos steuern können.

J und C Veranstaltungstechnik Konstanz ist stolz darauf, diese innovativen LED-Trailer in sein Angebot aufzunehmen und damit Veranstaltern in Baden-Württemberg und der Schweiz eine herausragende Technologielösung für ihre Events zu bieten.

J und C Veranstaltungstechnik Konstanz ist seit 1999 ein führender Anbieter von Veranstaltungstechnik in Baden-Württemberg und der Schweiz. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Vermietung, Installation und Wartung von Veranstaltungstechnik und hat sich einen exzellenten Ruf als zuverlässiger Partner für Events, Feiern, Veranstaltungen aller Art und Festivals erarbeitet.

