American Manganese erhält zusätzliche Beratungsleistungen und Finanzmittel zur Weiterentwicklung seiner Demonstrationsanlage

5. Januar 2022 – Surrey, BC – American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Industrial Research Assistance Program des National Research Council of Canada (NRC IRAP) weitere Beratungsleistungen und Finanzmittel erhält, um sein Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit dem Titel Demonstration of Continuous Recycling of Cathode Material from Lithium-ion Battery Production Scrap, welches im August 2021 eingeleitet wurde, zu unterstützen. Diese Änderung erweitert die bestehende Förderung, die American Manganese vom NRC IRAP erhält, wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 13. August 2021 (www.irw-press.com/de/news/american-manganese-erhaelt-finanzmittel-fuer-die-weiterentwicklung-des-lithium-ionen-batterie-recycling-projekts-in-zusammenarbeit-mit-italvolt_60976.html?isin=CA02735A1057) angekündigt wurde.

Wir haben bis dato große Fortschritte erzielt und freuen uns sehr, diese zusätzlichen Finanzmittel vom NRC IRAP zu erhalten, um den Abschluss unserer Projektaktivitäten und unsere Ziele zu fördern, meint Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, das sich auf das Recycling und Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von mehr als 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die ‚Wiederherstellung‘ neuer Lithiumionenbatterien einfließen.

