American Manganese: Rückblick auf die Highlights aus 2021

22. Dezember 2021 – Surrey, British Columbia – American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich, einen Jahresrückblick auf die wichtigsten Aktivitäten des Unternehmens zu geben, die für die strategische Positionierung von American Manganese im neuen Jahr ganz entscheidend waren und sind.

Wichtigste Eckdaten zum Lithiumionenbatteriekathoden-Recycling (RecycLiCo):

– Schwarzmasse und Abfälle aus der Herstellung von Lithiumionenbatterien wurden erfolgreich zu NMC532-, NMC622- und NMC811-Kathodenvorstufen recycelt bzw. upgecycelt und Proben daraus an Drittunternehmen zur Produktbewertung übergeben.

– Aus Batterieabfällen wurde erfolgreich 99,99 % reines Lithiumsulfat gewonnen und Proben daraus an Drittunternehmen zur Produktbewertung übermittelt.

– Es wurde mit der Modellierung, Planung und Vorbereitung der RecycLiCo-Demonstrationsanlage begonnen.

– Eine Absichtserklärung mit der Firma Italvolt SpA zur Entwicklung einer kommerziellen Recyclinganlage neben der von Italvolt geplanten Gigafabrik in Scarmagno (Italien) wurde unterzeichnet.

– Das Unternehmen erhielt Beratungsleistungen und Fördermittel aus dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) zur Unterstützung eines Pilotprojekts unter dem Titel Demonstration of Continuous Recycling of Cathode Material from Lithium-ion Battery Production Scrap (Demonstration des kontinuierlichen Recyclings von Kathodenmaterial aus Abfällen der Lithiumionenbatterieerzeugung).

– Das Unternehmen wurde mit dem Solar Impulse Efficient Solution Label – einer Initiative der Solar Impulse Foundation zur Auswahl von Lösungen, die hohen Standards in puncto Rentabilität und Nachhaltigkeit entsprechen – ausgezeichnet.

– Im Journal of the Electrochemical Society und im International Journal of Green Energy wurden Fachberichte zum Batterierecycling veröffentlicht.

– In Südkorea, Japan und Indien wurden Patente bewilligt und in Kanada wurde ein Zulassungsbescheid für ein Patent erteilt.

Wichtigste Eckdaten zur Rekultivierung der Halde Wenden und zur fortschrittlichen Materialverarbeitung:

– In den Vereinigten Staaten wurden alle ermittelten Meilensteine erzielt und eingereicht. Die US-Agentur für Verteidigungslogistik (DLA) gewährte dem Unternehmen eine finanzielle Zuwendung, um entsprechende Arbeiten an den strategischen Manganerzvorräten der Regierung der Vereinigten Staaten in der Nähe von Wenden (Arizona) durchzuführen.

– Mit dem Material aus der Halde Wenden wurde eine Manganextraktionsrate von 99 % erzielt und es wurde elektrolytisches Manganmetall (EMM) hergestellt.

Wichtigste Eckdaten zur Finanzierung:

– Mit dem Abschluss einer Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung wurde ein Bruttoerlös in Höhe von 20 Mio. CAD generiert. Das Unternehmen gab bis zu 20.000.000 Stammaktien zum Kaufpreis von 1,00 CAD pro Stück und damit verbundene Warrants zum Kaufpreis von je 1,25 CAD aus.

– Durch die Ausübung von ausgegebenen Warrants und Optionen wurden Einnahmen in Höhe von rund 6.000.000 Dollar erzielt.

Wir blicken auf ein Jahr zurück, das in vielerlei Hinsicht unglaublich war, und konnten ein solides Fundament schaffen, um dem Unternehmen auch im Jahr 2022 ein kontinuierliches Wachstum und weitere Innovationen zu ermöglichen. Die Projekte RecycLiCo und Wenden haben ihren Mehrwert und ihre Differenzierung am Markt unter Beweis gestellt, und es bietet sich uns hier die einmalige Gelegenheit, an einer Trendwende und einem Wachstumsmarkt für umweltfreundliche und kritische Batteriemetalle mitzuwirken. Auch unsere Finanzierungsprojekte sind ein wichtiger Meilenstein, mit dem wir unsere Wachstumsstrategie besser umsetzen können, erklärt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Wir danken unserem Team und unseren Aktionären für ein großartiges Jahr. Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und alles Gute und viel Erfolg im neuen Jahr.

