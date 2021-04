American Manganese nimmt an der Benzinga Cleantech Small Cap Konferenz am 22. April 2021 teil

14. April 2021 – Surrey, BC – American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen), wird mit seinem fortschrittlichen und patentierten Kathoden-Recycling-Verfahren für Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) auf der Benzinga Cleantech Small Cap Konferenz am 22. April 2021 vertreten sein. Wir laden unsere Aktionäre und alle Interessierten ein, Cleantech-Small-Cap-Investitionsmöglichkeiten zu sondieren und dabei Kontakte zu knüpfen, Verträge abzuschließen oder Neues zu entdecken.

Seien Sie dabei, wenn Zarko Meseldzija, CTO und Direktor von American Manganese am 22. April 2021 um 10:10 Östliche Standard Zeit (EST) an der Podiumsdiskussion teilnimmt, gefolgt von einer Unternehmenspräsentation um 11:40 EST.

Melden Sie sich an, um einen kostenlosen Zuschauerausweis für die Veranstaltung zu erhalten: www.benzinga.com/events/small-cap/clean-tech/

Über die Benzinga Cleantech Small Cap Konferenz

Die Benzinga Cleantech Small Cap Konferenz schließt die Lücke zwischen Cleantech-Unternehmen, Investoren und Händlern. Entdecken Sie die Unternehmen der Cleantech-Branche, die die Welt durch zugängliche grüne Energie, Energieeffizienz und innovative Nachhaltigkeitslösungen voranbringen. Für weitere Information und/oder zur Anmeldung für die Konferenz besuchen Sie bitte: www.benzinga.com/events/small-cap/clean-tech/

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Produzent kritischer Metalle mit einem Fokus auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCo-Verfahren. Das patentierte RecycLiCo-Verfahren wurde entwickelt, um eine umweltfreundliche Lösung mit geschlossenem Kreislauf für das Recycling von Kathodenmaterial zu bieten, das in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Das Recyclingverfahren bietet hohe Extraktion und Reinheit der Kathodenmetalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminiumoxid. Das RecycLiCo-Verfahren wurde mit dem Ziel entwickelt, recycelte Batterieprodukte herzustellen, die mit minimalen Verarbeitungsschritten nahtlos und direkt in die Wiederaufbereitung von Batterienkathoden integriert werden können.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

