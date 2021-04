Neu erschienen! Das eBuch: Arbeiten in der Finanzbranche 4.0 von Laura Stiller

Aus ihrer Forschung zu Banken und der Finanzbranche, Laura Stiller mit heute neu erschienenem eBook:

Neu erschienen im Hanser Verlag, das eBuch: „Arbeiten in der Finanzbranche 4.0“ von Laura Stiller, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Regensburg. Nie war die Notwendigkeit für Banken so groß, sich kurzfristig neuen Marktanforderungen anzupassen, wie heute. In ihrem vorab erschienenen Kapitel aus dem Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung berichtet Laura Stiller aus ihrer Forschung zu Banken und der Finanzbranche und was diese für die digitale Kompetenzentwicklung in dieser Branche bedeutet. Leserinnen und Leser erfahren, was Coopetition hierbei für eine Rolle spielt, wie sich Blockchain auf die Wettbewerbslandschaft auswirkt, wie interaktive Plattformökosysteme die Veränderung vorantreiben, wer die Öltanker und die „Speedboats“ der Transformation sind und bekommen Einblick in das nationale und internationale Vorgehen in der Kompetenzentwicklung von Big Playern, wie zum Beispiel Goldman Sachs, Commerzbank, HSBC, Bank of America und J.P. Morgan.

„Die digitale Transformation bringt viele Herausforderungen für den Finanzmarkt und die etablierten Player mit sich. Bildlich gesprochen befinden sich die Banken in einem Zweifrontenkrieg. Die erste Front, an der die Banken gefordert sind, ist die unternehmensexterne Front. Hier müssen sie die technologischen Herausforderungen für neue innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen meistern und gegen Fintechs und Technologieunternehmen um ihre Daseinsberechtigung kämpfen. Die zweite Front, ist die unternehmensinterne Front. Hier kämpfen die etablierten Banken mit den Herausforderungen durch veraltete IT-Infrastrukturen, der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und vor allem mit dem Aufbau von digitalen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter.“ so Laura Stiller, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Regensburg.

„Schätzungen zur Folge haben US-Unternehmen jährlich 960 Milliarden bis 1,2 Billionen Dollar an Produktivitätsverlusten durch Mitarbeiter, die bereits innerlich gekündigt haben, zu verzeichnen. Daher sollten Unternehmen der Mitarbeiterentwicklung weiter Vorrang einräumen.“, so Laura Stiller.

„Mit ihrem Kapitel im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung gewährt Laura Stiller einen spannenden Einblick in die besonderen Herausforderungen der Finanzbranche, die von außen wenig bekannt sind. Dabei wird deutlich, dass sich die Logik der Finanzbranche weiterhin tiefgreifend verändern wird, weshalb neue Kompetenzen systematisch aufgebaut werden müssen, die in vielen Bereichen noch nicht vorhanden sind „, so Philipp Ramin, Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung und CEO des Innovationszentrums für Industrie 4.0 in Regensburg.

Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung erfahren Leser und Leserinnen, wie führende Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Pionierprojekte umsetzen. Die Beiträge aus der Wissenschaft stellen zentrale, konzeptionelle Grundlagen dar und geben gleichzeitig einen Ausblick, was die Zukunft des Lernens und der Kompetenzentwicklung bringen kann. Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, das den Anspruch eines Standardwerks für die zeitgemäße, beruflichen Weiterbildung hat, schreiben neben Laura Stiller mehr als 40 weitere Experten und Expertinnen aus Unternehmen und Organisationen wie Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, IBM, Bosch, Siemens, Fujitsu, Infineon Technologies, Continental, Bundesbank, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Volksbank Mittweida, Deutscher Volkshochschul-Verband, Bayerischer Volkhochschulverband, Acatech, Stat-Up Statistical Consulting & Data Science, BOLD Enterprise Business-, Organizational- & Leadership, Bertelsmann Stiftung, Innovationszentrum für Industrie 4.0, MÜNCHNER KREIS e.V., LMU, Technische Hochschule Deggendorf, Universität Bamberg, Maschinenfabrik Reinhausen, Fachhochschule Aachen, Universität Regensburg, Bundesinstitut für Berufsbildung, mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung, Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien.

Erhältlich hier:

„Arbeiten in der Finanzbranche 4.0"

Laura Stiller

ISBN 978-3-446-46991-4

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

https://amzn.to/3tdjBz8

Über Laura Stiller

Laura Stiller ist seit November 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Regensburg. Ihre Forschungsinteressen liegen an den Schnittstellen von digitalen Plattformen, Plattformökosystemen und -netzwerken, KI-Anwendungen auf Plattformen und Coopetition mit besonderem Fokus auf den Finanzsektor. Laura Stiller absolvierte ihr Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre B.Sc. an der Universität Regensburg. Ihren Master of Science in Betriebswirtschaftslehre erlangte sie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sowie an der Copenhagen Business School. Mit Tätigkeiten bei IBM, Osram, Maschinenfabrik Reinhausen und Capgemini Consulting hat Laura Stiller umfassende Einblicke in zahlreiche Technologieunternehmen gewonnen. Während ihrer Tätigkeit bei IBM arbeitete sie an dem Positionspapier „Automatisierung von Entscheidungen mit Big Data und Künstlicher Intelligenz – wirtschaftliche Bedeutung, Herausforderungen, gesellschaftliche Verantwortung“ von Bitkom und DFKI zum Digital-Gipfel der Bundesregierung 2017 mit.

Über das Innovationszentrum Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Mit über 150.000 Lernenden, mehr als 50 Themengebieten und Lerninhalten in 8 Sprachen und in 14 Ländern weltweit, ist das Innovationszentrum für Industrie 4.0 der führende internationale Edutech Anbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Das Team des Innovationszentrums entwickelt für Unternehmen in Branchen wie Automotive, Banking, Telekommunikation oder dem Maschinenbau, individuelle Qualifizierungslösungen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Weiterbildungscurricula, Lernstrategien für lebenslanges Lernen sowie AR/VR ¬Lösungen, E-Learnings und komplette digitale Online¬-Lernsysteme für alle Mitarbeitergruppen und Führungskräfte. Hinter dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 steht ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam für den Kompetenzaufbau im digitalen Zeitalter. Diese Struktur erlaubt einen ganzheitlichen Digitalisierungsblick. Nicht allein Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ebenso Fragestellungen der Organisation, der Prozesse, des Geschäftsmodells sowie der Unternehmenskultur und Führung.

www.i40.de

Über den Hanser Verlag

Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (Hanser Verlag) ist eines der wenigen mittelständischen Verlagsunternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich noch im Besitz der Gründerfamilie befinden. Hanser, das sind mehrere, verschiedenartige Verlage: ein renommierter Literatur- und Kinderbuchverlag und ein bedeutender industrienaher Fachverlag. Das Profil geht auf das verlegerische Credo von Carl Hanser zurück. Als er seinen Verlag 1928 gründete, waren es von Anfang an zwei unternehmerische Zielsetzungen: ein literarischer Verlag mit hohem Anspruch und ein technischer Fachverlag mit industriellem Praxisbezug. Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG erhielt das undotierte Gütesiegel des Deutschen Verlagspreises 2020.

www.hanser.de



