Tante Laura – die familiäre Internetbrücke zu einsamen Senioren

Die aktuelle Corona-Krise fordert Kontakt- und Besuchsverbote. Darunter leiden besonders alleinstehende Senioren in Altenheimen. „Tante Laura“ könnte gerade jetzt deren Einsamkeit lindern.

„Tante Laura“ ist eine Internetbrücke der Angehörigen zu ihren lieben Alten, die nicht mehr telefonieren können oder sich in der digitalen Welt nicht mehr zurecht finden. Gerade in der Corona-Zeit fühlen sie sich isoliert.

Die Angehörigen füllen Stunden eines Wochen-Sendeplans mit schönen, vertrauten Botschaften (Text-Grüße, Fotos, Musik, Kurzvideos), die bei den Betroffenen auf einem Tablet angezeigt werden. Im Heim oder (auch weit entfernt) Zuhause.

Das Besondere an „Tante Laura“ ist, dass für die Betroffenen alles vollautomatisch abläuft. Sie müssen weder reagieren, noch etwas bedienen oder über irgendwelche technischen Kenntnisse verfügen. Nur bei der einfachen Einrichtung des Tablets bei ihnen ist etwas Hilfe notwendig.

Dr. Maximilian Wolff, Entwickler von „Tante Laura“: „Die Idee ist entstanden, weil in der eigenen Familie ein Fall von Demenz auftrat. Es ging um meinen Bruder, der schon lange in einem Pflegeheim lebt, motorisch und intellektuell eingeschränkt ist. Für ihn wollte ich eine digitale Möglichkeit schaffen, dass er das Gefühl hat, familiär umsorgt zu sein, auch ohne dass ich physisch bei ihm bin. So ist die Idee zu „Tante Laura“ entstanden.

Technisch ist „Tante Laura“ eine Kombination Web-App (Angehörige) und Tablet-App (Senioren). Deren Installation und Bedienung ist einfach, die technischen Anforderungen sind gering. Um „Tante Laura“ anzuwenden, braucht man lediglich ein Android-Tablet mit Netzgerät, WLAN oder SIM-Card. Zwei Logins schützen den Zugang zu den persönlichen Daten.

„Tante Laura“ sollte erst einmal einen Monat lang in Ruhe ausprobiert werden. Diese Probephase ist kostenfrei. In dieser Zeit können die Angehörigen Erfahrung sammeln und testen, wie die Gruß-Texte und andere Botschaften bei den Lieben im Heim oder Zuhause ankommen. Eine gut verständliche Bedienungsanleitung erleichtert den Einstieg.

Nach Ablauf dieses Testmonats können die Angehörigen entscheiden, ob sie Gefallen an „Tante Laura“ gefunden haben und die App gerne dauerhaft weiter nutzen möchten. Dann fällt eine Nutzungs- und Servicegebühr von 14,90EUR p.m. für die Web-App und die kostenlose Tablet-App an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tante Laura GmbH

Herr Maximilian Wolff

Zur Waldesruh 139

42329 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 0202-7489290

web ..: https://www.tante-laura.com

email : info@tante-laura.com

Die Tante Laura GmbH in Wuppertal wurde 2015 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung von Unterstützungs-Tools für Senioren, speziell im Bereich Kommunikation.

