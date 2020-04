American Manganese Inc. erzielt bei recyceltem Material aus Lithiumionenbatterien eines Tier-1-Lieferanten einen Reinheitsgrad von 99,99 %

Mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren wird aus NCA-Kathodenabfall Nickel-Kobalt-Sulfat hergestellt

2. April 2020 – Surrey, BC

TSX.V: AMY

OTC US: AMYZF

FWB: 2AM

American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich, die unabhängigen Analyseergebnisse aus dem Auftragslabor der auf Wissenschaft, Technologie und Innovation spezialisierten Firma Kemetco Research präsentieren zu können. Unter Einsatz des von American Manganese entwickelten, patentierten RecycLiCoTM-Verfahrens führte Kemetco Recyclingtests mit Kathodenmaterial aus Lithiumionenbatterien durch und konnte ein Nickel-Kobalt-Sulfat-Produkt mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % herstellen.

Das Lithiumionenbatteriematerial wurde in Form von NCA-Kathodenabfall eines Tier-1-Batterieherstellers angeliefert (wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 28. Februar 2020 (bit.ly/2R5Wndd) berichtet). American Manganese bereitet das recycelte Produkt nun für die Rücklieferung an den Tier-1-Lieferanten vor, wo es getestet und von unabhängiger Seite analysiert wird. Aufgrund der Einschränkungen in Zusammenhang mit COVID-19 geht das Unternehmen davon aus, dass es bei der Überstellung und bei den Tests zu Verzögerungen kommen wird. Die Ergebnisse werden aber unmittelbar nach Erhalt und Prüfung veröffentlicht.

American Manganese hatte zunächst im Rahmen der Recyclingtests mit NCA-Kathodenabfällen über die Herstellung eines Nickel-Kobalt-Hydroxid-Produkts mit einem Reinheitsgrad von 99,98 % berichtet (bit.ly/39Ap4Fy). Die vor kurzem angekündigte Herstellung von Nickel-Kobalt-Sulfat ist für das Unternehmen Neuland; das Portfolio der Recyclingkapazitäten soll kontinuierlich erweitert werden. American Manganese arbeitet aktuell daran, seine Recyclingprodukte kundengerecht aufzubereiten, damit sie sich für den Einbau in die neueste Generation von Kathoden eignen. Es geht hier um urheberrechtlich geschützte Formeln, die von den Batterieherstellern für teurere Lithiumionenbatterien mit einer höheren Leistung entwickelt wurden.

Wir sind wirklich beeindruckt, wie es das Team von Kemetco schafft, unser patentiertes RecycLiCo-Verfahren so anzupassen und zu optimieren, dass recyceltes Sulfatmaterial für einen Tier-1-Batteriehersteller produziert werden kann, meint Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Mehrere Tier-1-Lieferanten, mit denen American Manganese verhandelt, haben bereits Sulfate nachgefragt; wir sind also zufrieden, hier über die entsprechenden Kapazitäten zu verfügen.

American Manganese wird auch weiterhin Pionierarbeit leisten und auf eine Kreislaufwirtschaft für die Lithiumionenbatterien-Lieferkette hinarbeiten. Das Unternehmen geht davon aus, dass der niedrigere Ölpreis dem massiven Trend hin zu Elektrofahrzeugen keinen Abbruch tun wird, weil die Einhaltung strengerer CO2-Ausstoßwerte und die überzeugende Leistung und Betriebskosten von Elektrofahrzeugen langfristig die Oberhand behalten werden.

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit batterietauglichen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

American Manganese Inc.

Teresa Piorun

#2, 17942 55th Avenue

V3S 6C8 Surrey

Kanada

email : tpiorun@amymn.com

Pressekontakt:

American Manganese Inc.

Teresa Piorun

#2, 17942 55th Avenue

V3S 6C8 Surrey

email : tpiorun@amymn.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Umfangreiche Reinigungsdienste, Entrümpelungen, Gartenarbeit: Hilfe-ist-da aus Duisburg Seminare Düsseldorf – Change Management für den digitalen Wandel