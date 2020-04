Umfangreiche Reinigungsdienste, Entrümpelungen, Gartenarbeit: Hilfe-ist-da aus Duisburg

Ob Haus, Hof oder Garten – Hilfe-ist-da übernimmt rund um Duisburg von der Gebäudereinigung bis zur Gartenarbeit alle anfallenden Arbeiten – und bieten so kompetente Unterstützung im Alltag.

Kompetenter Dienstleister für Haushalt und Garten ist Hilfe-ist-da. Das Unternehmen aus Duisburg bietet ein umfassendes Spektrum an Reinigungsdiensten an und übernimmt alle anfallenden Reinigungsarbeiten im Haus und im Garten. Zu fairen Konditionen sorgt Hilfe-ist-da für ein sauberes Umfeld in Privathaushalten und in gewerblich genutzten Räumen. Zum umfangreichen Angebot zählt die perfekt organisierte Gebäudereinigung, von der beispielsweise Versicherungsagenturen, Gastronomie, Büros, Sportzentren oder Alten- und Pflegeheime profitieren. Mit gekonnten Handgriffen reinigen die Profis Böden, Möbel und Sanitäranlagen. Auch die gründliche Treppenhausreinigung gehört zu den Reinigungsdiensten. Eine professionelle Fensterreinigung lässt Fensterscheiben ohne Schlieren und Schmutz erstrahlen.

Auch, wer seine vier Wände ausmisten oder umziehen möchte, ist bei den Duisburger Reinigungsexperten an der richtigen Adresse. Ob Keller, Wohnung oder Garage – Hilfe-ist-da übernimmt Entrümpelungen aller Art, hilft tatkräftig bei Umzügen und unterstützt bei der rückstandslosen Entfernung von alten Tapeten.

Mit regelmäßiger Gartenarbeit wie Unkraut jäten, Hecke schneiden oder Rasen mähen halten die Experten jeden Garten in Schuss. Die Pflege von Gehwegen gehört ebenso zum Angebotsspektrum wie der zuverlässige Winterdienst.

Hilfe-ist-da passt seine Dienstleistungen exakt an die Bedürfnisse der Kunden an. Die Preise berechnen sich individuell und werden auf den Aufgabenbereich abgestimmt.

