American Manganese Inc. unterzeichnet eine Absichtserklärung mit Voltabox of Texas Inc.

Geplante Geschäftsbeziehung bietet patentierte Recyclinglösung für Lithium-Ionen-Altbatterien

Post-Consumer-Recyclingmöglichkeit ergänzt Pre-Consumer-Recyclinganlage von AMY

Surrey (British Columbia), 14. April 2020 – American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, das MOU) mit Voltabox Texas of Inc. (Voltabox), einer Tochtergesellschaft der Voltabox AG, bekannt zu geben, die eine geplante Geschäftsbeziehung zwischen American Manganese und Voltabox hinsichtlich der Bereitstellung von Lithium-Ionen-Altbatterien für das Recyceln von Kathodenmaterial in kommerziellem Maßstab unter Anwendung des patentierten RecycLiCoTM-Verfahrens von AMY vorsieht.

Voltabox ist ein Systemanbieter für E-Mobilität in industriellen Anwendungen mit kundenspezifischen Konfigurationen der Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Da der Markt für recycelte Lithiumbatterien bis 2030 voraussichtlich sechs Milliarden Dollar erreichen wird, sind wir davon überzeugt, dass sich American Manganese in einer günstigen Lage befindet, um einer Vielzahl an Endverbrauchern bedeutsame ökologische und wirtschaftliche Lösungen anzubieten. Das RecycLiCoTM-Verfahren bietet eine Recyclinglösung im geschlossenem Kreislauf und Potenzial für hohe Gewinnungsraten und Reinheiten von wertvollen Batteriematerialien wie Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt und Aluminium. Das RecycLiCo-Verfahren von AMY ist eine Alternative zur aktuellen Methode der Entsorgung von Lithium-Ionen-Altbatterien in Schmelzöfen bei hoher Hitze, die das gesamte Batteriesystem zu einer schwarzen Schlacke mit geringem Potenzial für eine vollständige Materialrückgewinnung reduzieren.

Voltabox richtet sein Hauptaugenmerk auf das Management des gesamten Lebenszyklus seiner Lithium-Ionen-Programme – von der ersten Herstellung über Zweitanwendungen bis hin zum Ende der Lebensdauer. Ein wichtiger Teil dieses Ansatzes ist die verantwortungsvolle Entsorgung von Altbatteriezellen, -modulen und -systemen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit American Manganese, um das ordnungsgemäße Recyceln unserer Lithium-Ionen-Komponenten, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, sicherzustellen, sagte Sam Olson, CEO von Voltabox of Texas.

American Manganese ist stolz darauf, von einem Pionier im Bereich der nachhaltigen Mobilität als fortschrittliche Lösung für das Recyceln von Batterien anerkannt zu werden, und wir können ihr Bestreben, die beste Recyclinglösung für ihr Altbatteriesystem zu finden, nachvollziehen, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Zurzeit fordert die Gesetzgebung in Nordamerika keine transparente und nachhaltige Lieferkette für Batteriemetalle, sodass die Verantwortung für die Schaffung eines Recyclingrahmens auf den Schultern umweltschutzbewusster Unternehmen wie American Manganese und Voltabox lastet.

Darüber hinaus richtet American Manganese sein Hauptaugenmerk weiterhin auf die Entwicklung seiner ersten kommerziellen Demonstrations-Recyclinganlage mit einer Kapazität von drei Tonnen pro Tag für Kathodenmaterial, das aus Abfällen der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien stammt. Das Unternehmen erkennt den unmittelbaren Wert des Recycelns von Kathodenmaterial (Pre-Consumer), ist sich jedoch auch der zukünftigen Recyclingmöglichkeiten für Altbatterien (Post-Consumer) bewusst.

Über Voltabox

Voltabox ist ein Systemanbieter für E-Mobilität in industriellen Anwendungen. Mit seinen sicheren und günstigen Lithium-Ionen-Batteriesystemen ist das Unternehmen ein Vorreiter in puncto nachhaltige Mobilität.

Die Batterietechnologie von Voltabox erfüllt gleichzeitig die unterschiedlichsten Anwendungen sowie die höchsten Anforderungen in puncto Qualität und Sicherheit. Deshalb hat Voltabox Modulset-Lösungen entwickelt, die für kundenspezifische Anwendungen zu Hochleistungs-Batteriesystemen konfiguriert werden können.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit batterietauglichen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.

