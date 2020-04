Das sichere Wartezimmer gegen Ansteckungsgefahr

Patienten werden per SMS aufgerufen werden und können die Wartezeit ohne Ansteckungsgefahr sinnvoll nutzen! In jeder Praxis anwendbar. Ganz einfach und ohne App.

Überlaufene Wartezimmer bergen für Patienten, Ärzte und Personal eine besonders hohe Ansteckungsgefahr mit dem tödlichen Corona-Erreger. Der ehemalige CEO des Mercedes-Benz Innovation Lab (MBition GmbH), Miro Bogdanovic, und der ehemalige Chefarchitekt der Mercedes-Benz App, Virajkumar Tank, unterstützen in der Corona-Krise mit technologischen Mitteln ehrenamtlich. Die Lösung ist trivial: Wenn die Abstandsregeln in Wartezimmern nicht eingehalten werden können, dann müssen die Wartezimmer nach draußen verlagert werden. Patienten werden per SMS benachrichtigt, sobald sie die Praxis betreten dürfen.

Dahinter steht das 2019 gegründete Startup LineTweet aus Berlin. Normalerweise verringert das Unternehmen lästige Wartezeiten, indem sich Kunden von unterwegs anstellen und den aktuellen Stand der Warteschlange online einsehen. „Wir sollten unsere begrenzte Lebenszeit nicht mit lästigem Warten vergeuden“ erklärt Bogdanovic (CEO) die Unternehmensvision. Um in der gegenwärtigen Situation Soforthilfe zu leisten, haben sie ihr kommerzielles Produkt kurzerhand umgebaut und stellen es nun Arztpraxen und Krankenhäusern weltweit kostenlos zur Verfügung. Lediglich anfallende Betriebskosten werden weiterberechnet. Um das Produkt sofort zur Verfügung stellen zu können, übernimmt das junge Unternehmen auch diese Kosten zum Start.

So funktioniert es:

1. Anmelden: Arztpraxen/Krankenhäuser melden sich unter www.linetweet.com/live innerhalb weniger Sekunden kostenlos und sicher an.

2. Patienten aufnehmen: Patienten werden vom Empfang (vorzugsweise telefonisch) in die Warteliste aufgenommen und erhalten mit deren Einverständnis eine SMS mit ihrer Wartenummer und einem Link, um in Echtzeit den Status zu verfolgen.

3. Patienten aufrufen: Die Patienten betreten die Praxis erst nachdem sie aufgerufen werden. Dafür erhalten sie eine Bestätigungs-SMS und sehen den Aufruf auch online.

Besonders großen Wert legt LineTweet auf minimale technische Grundvoraussetzungen und die Einhaltung geltender Datenschutzbestimmungen. „Die Praxen benötigen lediglich einen Webbrowser und eine Internetverbindung, mehr nicht.“ so Tank (CTO). Damit ist die Lösung flächendeckend einsatzbereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LineTweet GmbH

Herr Mahmoud Osman

Lohmühlenstr. 65

12435 Berlin

Deutschland

fon ..: 017670637016

web ..: https://linetweet.com/imprint

email : Mahmoud.osman@linetweet.com

Pressekontakt:

LineTweet GmbH

Herr Mahmoud Osman

Lohmühlenstr. 65

12435 Berlin

fon ..: 017670637016

web ..: https://linetweet.com/imprint

email : Mahmoud.osman@linetweet.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Abnehmen mit Vitalstoffe Extreme Hitze durch guten Sonnenschutz draußen halten