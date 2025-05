American Tungsten Corp. beginnt mit Standortvorbereitungen und Explorationsarbeiten

Vancouver, BC, 27. Mai 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:DEMRF) (FWB:RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) berichtet, dass das Unternehmen mit den Bauarbeiten begonnen hat, um die Exploration und Minenplanung auf seinem Wolframprojekt, die Mine Ima in Idaho, zu unterstützen. Die Sanierungs- und Sondierungsarbeiten werden die Definition von Bohrzielen und Massenbeprobungen ermöglichen, um die Erstellung des Abbauplans durch das Unternehmen zu unterstützen.

Die Mine Ima ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des US-Bundesstaates Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden aus diesem Konzessionsgebiet rund 199.449 MTU WO3 gefördert. Im Anschluss waren zwischen 1960 und 2008 verschiedene Betreiber vor Ort mit der Exploration von Molybdän und Wolfram beschäftigt ( Bradley Mining Company, 1958; Zusammenfassung von Datenmaterial zur Mine IMA, Lemhi Co, Patterson, Idaho. Unternehmensbericht, 6 Seiten.

).

Da die wärmeren Sommermonate bevorstehen, freut sich das Team, dass die Standortbegehung erfolgreich war und den Weg zu Sanierung, Umweltprobenahme und Beziehungen zu Interessensgruppen geebnet hat, um mit den Plänen, Ima wieder zur Produktion zu bringen, beginnen zu können, sagte Ali Haji, CEO.

Die Überprüfung und Sammlung von historischen Bohrergebnissen, Probenahmen und metallurgischen Untersuchungen durch frühere Betreiber ergab mehrere Bohrziele auf dem gesamten Konzessionsgebiet und zeigte die Machbarkeit der Gravitationstrennung von Wolfram und Sulfid-Flotationsprozessen, sagte Austin Zinsser, V.P. Exploration. Letzte Woche haben wir einen Plan erstellt, um dort mit den Arbeiten zu beginnen, wo der frühere Betreiber aufgehört hat. Das umfasst Abgrenzungsbohrungen und die weitere Entwicklung des Fließschemas für das Gangsystem in der oberen Ebene.

American Tungsten hat die Sanierung bestimmter Abschnitte der Straße des Konzessionsgebiets in Auftrag gegeben, beginnt gerade mit der Sammlung von grundlegenden Umweltdaten und führt eine gründliche Überprüfung der Infrastruktur auf dem Konzessionsgebiet durch. Außerdem fährt das Unternehmen mit der Digitalisierung der historischen Explorationsinformationen und der Modellbildung fort.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79738/AmericanTungsten_270525_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Kernschuppen (links), Ima-Haus (rechts).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79738/AmericanTungsten_270525_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Bulldozer und sanierte Straße, die zum D-Level führt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79738/AmericanTungsten_270525_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Abgeschlossene Straßensanierungsarbeiten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79738/AmericanTungsten_270525_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4. Von links nach rechts: Murray Nye (President), Austin Zinsser (VP Exploration), Bill Breen (Community Consultant), Dave Sabourin (Mining Engineer), Ali Haji (CEO).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79738/AmericanTungsten_270525_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5. D-Level-Stollen, Murray Nye.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79738/AmericanTungsten_270525_DEPRcom.006.jpeg

Abbildung 6. Bohrkernüberprüfung – Ali Haji, Bill Breen, Murray Nye und Dave Sabourin.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79738/AmericanTungsten_270525_DEPRcom.007.jpeg

Abbildung 7. D-Level, Gang Nr. 5, Ali Haji.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine Ima zu sichern. Die Mine Ima ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.

Links zu sozialen Medien:

LinkedIn: www.linkedin.com/company/americantungstencorp/

X: x.com/amtungsten

Facebook: www.facebook.com/americantungstencorp/

Instagram: www.instagram.com/americantungstencorp/

YouTube: www.youtube.com/@americantungstencorp

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Ali Haji

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji, Chief Executive Officer

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Telefon: +1 (647) 871-4571

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FSE:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten vom Unternehmen erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter glaubt, erwartet, plant, sieht voraus, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: (i) das Minenprojekt IMA und die darauf befindlichen Mineral-Prospektionsgebiete, (ii) die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen des Optionsabkommens und die Ausübung der darin enthaltenen Option sowie (iii) die geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf dem Minenprojekt Ima. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen Vorschriften gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI-43-101) erstellt. Austin Zinsser, P.G., SME-RM, Vice President, Exploration des Unternehmens, und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI-43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation geprüft und genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

American Tungsten Corp

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@americantungstencorp.com

Pressekontakt:

American Tungsten Corp

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

email : ir@americantungstencorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

American Football live in den USA erleben – TMC Reisen bringt Fans direkt ins Stadion Fury gibt strategische Investition in Höhe von 4,3 Millionen kanadischen Dollar bekannt