American Tungsten Corp. identifiziert mehrere Explorationsziele bei Mine Ima und stellt Update hinsichtlich seines technischen Berichts bereit

Vancouver, BC, 10. Juni 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Explorationspläne und des unabhängigen technischen Berichts (der technische Bericht) bereitzustellen, der gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) für sein Wolframprojekt, die Mine Ima im US-Bundesstaat Idaho, erstellt wurde.

American Tungsten arbeitet zurzeit mit qualifizierten Bergbau- und Bohrunternehmen zusammen, um den Umfang und die Kosten seines Explorationsprogramms im Sommer 2025 zu ermitteln. Der technische Bericht über das Konzessionsgebiet Ima wurde heute veröffentlicht und ist auf SEDAR+ verfügbar. Das Explorationsprogramm, das in der Pressemitteilung vom 12. März 2025 beschrieben wurde, umfasst die Sanierung der Sohle D der Mine, um Untertage-Explorationsbohrungen und die Entnahme einer Großprobe für metallurgische Testarbeiten zu unterstützen.

Explorationsplan und Ziele

Im Rahmen der laufenden Zusammenstellung historischer Abbau- und Bohrlochdaten durch American Tungsten wurden mehrere Explorationsziele im Konzessionsgebiet Ima identifiziert. Explorationsziele mit polymetallischen wolfram- und silberhaltigen Quarzerzgängen beinhalten die nordöstliche Erweiterung der Erzgänge Nr. 5 und Nr. 7, die südwestliche Erweiterung des Erzgangs West Ima, das östliche Erzgangsystem und den primären Erzgang Ima unterhalb der historischen Mine (Abbildung 1). Darüber hinaus ist bekannt, dass sich das Erzgangsystem basierend auf historischen Explorationen der Defense Minerals Exploration Agency über den Patterson Creek in Richtung Süden erstreckt.

American Tungsten plant zurzeit aktiv ein Bohrprogramm, um die nordöstliche Erweiterung der Erzgänge Nr. 5 und Nr. 7 zu beschreiben und die Beständigkeit der Erzgangsysteme bei den unten beschriebenen Zielen West und East Ima zu bewerten.

Während der Schwerpunkt unseres Sommerprogramms auf der Beschreibung der Erzgänge Nr. 5 und Nr. 7 liegt, verdeutlichen die bis dato identifizierten zusätzlichen Explorationsziele das beträchtliche Potenzial des Konzessionsgebiets Ima, sagte Ali Haji, CEO von American Tungsten. Bedeutsame Wolfram-Bohrlochabschnitte von den Programmen von Gentor und Inspiration außerhalb der in der Vergangenheit abgebauten Gebiete bieten vielversprechende, risikoarme Bohrziele für die Erweiterung der bekannten Mineralisierung.

Die unten erörterten Explorationsdaten umfassen historische Daten, die nicht verifiziert wurden, sowie Ergebnisse von Bohrlöchern und Probenahmen in großen Abständen. Die Menge und der Gehalt potenzieller Explorationsziele sind konzeptioneller Natur. Es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource beschrieben wird. Die unten erörterten Bohrergebnisse basieren auf historischen Daten, die nicht mittels Probenahmen oder Untersuchungen verifiziert wurden und nur zur Bewertung des potenziellen Gehalts der Mineralisierung verwendet werden sollten, die in zukünftigen Explorationsprogrammen ins Visier genommen werden könnte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79928/AmericanTungsten_100625_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Standortkarte der Explorationsziele bei der Mine Ima

Erzgänge Nr. 5 und Nr. 7

Vor der Einstellung des Bergbaus im Jahr 1957 wurden oberhalb der Sohle D nur eingeschränkte Abbauarbeiten durchgeführt. Die Erzgänge Nr. 5 und Nr. 7 sind basierend auf Untertagekartierungen und Bohrlochabschnitten von Inspiration Development mäßig in Richtung Südwesten geneigt und verlaufen von der Sohle D aus neigungsaufwärts (Nordosten). Inspiration meldete Ergebnisse von Untertage-Schlitzprobenahmen vom Erzgang Nr. 5 mit 0,44 % WO3, 0,043 % MoS2 und 2,63 oz/t Ag bei einer durchschnittlichen wahren Mächtigkeit von 5,3 ft auf einer Streichlänge von 520 ft und vom Erzgang Nr. 7 von 0,43 % WO3, 0,041 % MoS2 und 2,01 oz/t Ag mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 6 ft auf einer Streichlänge von 408 ft.2

Die Probenahmen vom Erzgang Nr. 7 in einem schrägen Querschnitt 500 ft weiter südlich ergaben 0,535 % WO3, 0,055 % MoS2 und 0,49 oz/t Ag mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 5,3 ft auf einer Länge von 80 ft. Bohrloch ID-9 von Inspiration durchschnitt das Erzgangsystem etwa 700 ft neigungsaufwärts und ergab Berichten zufolge 4,6 ft mit 1,09 % WO3, 0,05 % MoS2 und 1,15 oz/t Ag. Die Erzgänge Nr. 5 und Nr. 7 wurden ebenfalls bei Bohrungen in Richtung Norden durchschnitten und ein weiterer Erzgang, der Erzgang Nr. 3, wurde bei Bohrungen von Bradley Mining Company im Liegenden auf der Sohle D durchschnitten.

Basierend auf vereinfachten Volumenschätzungen und in der Vergangenheit gemeldeten Gehalten beschreiben die historischen Bohrungen und Probenahmen ein konzeptionelles Explorationsziel von zwei bis drei parallel geschichteten Erzgängen mit einer Mächtigkeit von 4 bis 6 ft, die etwa 1.000 ft entlang des Streichens und 500 ft neigungsaufwärts verlaufen und 300.000 bis 400.000 t mineralisiertes Material mit Gehalten von 0,4 bis 1,0 % WO3 und 1 bis 2 oz/t Ag enthalten.

Erzgang Ima West – Südwestliche Erweiterung

Die Bohrungen von Gentor vom Portal der Sohle D aus durchschnitten eine bedeutsame Wolfram-Silber-Mineralisierung in Quarzerzgängen zwischen der Sohle 0 und der Sohle 200 der Mine Ima, südlich der Wasserverwerfung, in einer Tiefe von etwa 300 bis 575 ft. Bohrloch IMA-21 von Gentor durchschnitt 0,5 % WO3, 0,028 % MoS2 und 0,99 oz/t Ag auf 20,5 ft sowie 0,68 % WO3, 0,084 % MoS2 und 0,7 oz/t Ag auf 6 ft. Bohrloch IMA-26A durchschnitt 1,29 % WO3, 0,055 % MoS2 und 1,49 oz/t Ag auf 6,5 ft. Diese Abschnitte kommen 200 und 500 ft entlang des Streichens und jenseits der südlichen Ausdehnung des historischen Untertagebaus in einer westlichen Spreizung des Erzgangsystems Ima vor. Die interpretierte südöstliche Fortsetzung entlang des Streichens wurde noch nicht erprobt und ist entlang des Streichens in Richtung Süden weiterhin offen.

Basierend auf vereinfachten Volumenschätzungen, in der Vergangenheit gemeldeten Gehalten und Schätzungen der wahren Mächtigkeit beschreiben die Bohrungen ein konzeptionelles Explorationsziel mit einem oder zwei steil abfallenden parallelen Erzgängen oder Erzgangreihen mit einer Mächtigkeit von 3 bis 10 ft, die etwa 400 ft neigungsaufwärts und 500 ft entlang des Streichens verlaufen und 50.000 bis 150.000 t mineralisiertes Material mit Gehalten von 0,5 bis 1 % WO3 und 1 bis 2 oz/t Ag enthalten, wobei eine zusätzliche Erweiterung in Richtung Südosten möglich ist.

Östliches Erzgangsystem

Das Vorkommen eines zusätzlichen Erzgangsystems nordöstlich des primären Erzgangsystems Ima wird durch historische Bohrungen und Stollenprobenahmen unterstützt. Diese Zone wurde von Inspiration Development als Zielgebiet identifiziert und wird durch tiefere Bohrlochabschnitte von Gentor weiter bestätigt. Historische Stollenabschnitte zeigen keine bedeutsamen Abbauarbeiten in diesem Gebiet. Nordöstlich ausgerichtete Bohrlöcher von Midwest Co. von der Sohle 0 aus haben Berichten zufolge eine bedeutsame Mineralisierung durchschnitten, einschließlich 0,47 % WO3, 0,05 % MoS2 und 2,3 oz/t Ag auf 3 ft in Bohrloch MW-02 und 0,58 % WO3, 0,016 % MoS2 und 1,6 oz/t Ag auf 10 ft in MW-03. Die von AMAX durchgeführten Stollenprobenahmen bei der Sohle 360 im Querschnitt Nr. 9 ergaben Berichten von Inspiration zufolge 0,28 % WO3, 0,1 % MoS2 und 0,59 oz/t Ag auf 90 ft. Bohrloch IMA-27 von Gentor durchschnitt 30 ft mit einem Gehalt von 0,2 % WO3, einschließlich 5 ft mit einem Gehalt von 0,53 % WO3, 0,129 % MoS2 und 0,41 oz/t Ag sowie 4,9 ft mit einem Gehalt von 1,26 % WO3, 0,07 % MoS2 und 1,55 oz/t Ag, 200 ft unterhalb der Sohle 360 und in der Nähe der molybdänmineralisierten Granitkuppel.

Basierend auf vereinfachten Volumenschätzungen, in der Vergangenheit gemeldeten Gehalten und Schätzungen der wahren Mächtigkeit beschreiben die Bohrungen ein konzeptionelles Explorationsziel, das aus einem oder zwei steil abfallenden Erzgängen oder Erzgangreihen mit einer Mächtigkeit von 3 bis 7 ft besteht, die etwa 500 ft neigungsaufwärts und 800 ft entlang des Streichens verlaufen und 100.000 bis 200.000 t mit einem Gehalt von 0,5 bis 1 % WO3 und 0,5 bis 1,5 oz/t Ag enthalten. Weitere bedeutsame mineralisierte Materialien sind möglich, wenn breitere Zonen mit niedriggradiger Wolframmineralisierung, wie etwa im Querschnitt Nr. 9 und im Bohrloch IMA-27, beschrieben werden.

Primäres Erzgangsystem Ima unterhalb der Mine

In den Bohrlöchern von Gentor wurden 200 bis 800 ft unterhalb der untersten Sohlen des primären Erzgangsystems der Mine Ima bedeutsame Wolframmineralisierungen durchschnitten, die als Erweiterung des Erzgangs Ima in der Tiefe interpretiert werden. Die Abschnitte beinhalten 16,5 ft mit einem Gehalt von 0,710 % WO3 und 0,73 oz/t Ag sowie 5 ft mit einem Gehalt von 1,26 % WO3 und 5,2 oz/t Ag in IMA-28A, 7,1 ft mit einem Gehalt von 0,6 % WO3 und 0,93 oz/t Ag und 5 ft mit einem Gehalt von 1,06 % WO3 und 0,26 oz/t Ag in IMA-24 sowie 7,2 ft mit einem Gehalt von 0,43 % WO3 und 1,05 oz/t Ag in IMA-22. Die Abschnitte stellen möglicherweise nicht die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung dar.

Basierend auf vereinfachten Volumenschätzungen, in der Vergangenheit gemeldeten Gehalten und Schätzungen der wahren Mächtigkeit beschreiben die Bohrungen ein konzeptionelles Explorationsziel, das aus zwei oder drei steil abfallenden Erzgängen oder Erzgangreihen mit einer Mächtigkeit von 3 bis 6 ft besteht, die etwa 800 ft neigungsabwärts und 500 ft entlang des Streichens verlaufen und 200.000 bis 400.000 t mit einem Gehalt von 0,5 bis 1 % WO3 und 0,5 bis 2 oz/t Ag enthalten.

Fortsetzung des Erzgangsystems südlich von Patterson Creek

Im Rahmen eines von der Defense Minerals Exploration Agency (DMEA) durchgeführten Explorationsprogramms wurde ein 4 ft mächtiger wolframhaltiger Quarzerzgang auf der Südseite von Patterson Creek identifiziert, der in einem Explorationsquerschnitt durchschnitten wurde. Der Erzgang verläuft parallel zum primären Erzgangsystem Ima, fällt jedoch mäßig in Richtung Nordosten ab. Laut einem Bericht der DMEA hat die Exploration bewiesen, dass sich die Erzgangzone Ima in Richtung Süden über den Patterson Canyon fortsetzt, wodurch das potenzielle wolframhaltige Gebiet beträchtlich erweitert wurde.3 Zurzeit liegen keine ausreichenden Informationen vor, um ein konzeptionelles Explorationsziel zu definieren, doch zusätzliche Explorationen auf der Südseite des Canyons könnten gerechtfertigt sein.

Molybdänmineralisierung

Die Bohrungen von Gentor konnten die Grenzen der bekannten Molybdänmineralisierung in Richtung Osten erweitern und unterstützten eine historische, 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für die Molybdänmineralisierung unterhalb der Mine Ima. Die Bohrlöcher IMA-27 und IMA-30 von Gentor sind die östlichsten Bohrlöcher, die beim Molybdänziel abgeschlossen wurden, und durchschnitten bedeutsame Mächtigkeiten und höhere Gehalte als frühere Bohrungen, einschließlich 0,25 % auf 475 ft und 0,28 % auf 368 ft. Diese Mineralisierung ist in Richtung Nordosten offen und unterstützt ein konzeptionelles Explorationsziel innerhalb des Granitstocks, das etwa 1.000 ft entlang des Streichens, 300 ft neigungsabwärts und mit unbekannter Mächtigkeit in Richtung Nordosten verläuft.

Die oben erörterten Explorationsdaten umfassen historische Daten, die nicht verifiziert wurden, sowie Ergebnisse von Bohrlöchern und Probenahmen in großen Abständen. Die Menge und der Gehalt potenzieller Explorationsziele sind konzeptioneller Natur. Es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass die Ziele als Mineralressource beschrieben werden.

Aktueller Stand des technischen Berichts

Technischer Bericht über die Mine Ima

Der technische Bericht über die Mine Ima wurde heute veröffentlicht und ist auf SEDAR+ verfügbar. Der technische Bericht wurde von A to Z Mining Professionals erstellt und von Herrn Brian LeBlanc, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, verfasst.

Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des US-Bundesstaates Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden aus diesem Konzessionsgebiet rund 199.449 MTU WO3 gefördert. Im Anschluss waren zwischen 1960 und 2008 verschiedene Betreiber vor Ort mit der Exploration von Molybdän und Wolfram beschäftigt Bradley Mining Company, 1958; Summarized Information on IMA Mine, Lemhi Co, Patterson, Idaho. Unternehmensbericht, S. 6.

2Inspiration Development Company, 1979; 1979 Progress Report. Unternehmensbericht, S. 13.

3DMEA, 1954; Final Report, Ima Mine, Blue Eing Mining District, Lemh County, ID, contract Idm-E41.

.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine Ima zu sichern. Die Mine Ima ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Ali Haji

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji, Chief Executive Officer

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Telefon: +1 (647) 871-4571

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten vom Unternehmen erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter glaubt, erwartet, plant, sieht voraus, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: (i) das Minenprojekt IMA und die darauf befindlichen Mineral-Prospektionsgebiete, (ii) die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen des Optionsabkommens und die Ausübung der darin enthaltenen Option sowie (iii) die geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf dem Minenprojekt Ima. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Explorationsdaten, die in dieser Pressemitteilung erörtert werden, beinhalten historische Informationen, die nicht überprüft wurden, sowie Ergebnisse von weit auseinander liegenden Bohrlöchern und Probenahmen. Die Menge und der Gehalt der potenziellen Explorationsziele haben konzeptionellen Charakter. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird. Die Bohrergebnisse basieren auf historischen Informationen, die nicht durch Probenahmen oder Analysen verifiziert wurden, und sollten nur zur Bewertung des potenziellen Gehalts der Mineralisierung verwendet werden, die in zukünftigen Explorationsprogrammen anvisiert werden kann.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen Vorschriften gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI-43-101) erstellt. Austin Zinsser, P.G., SME-RM, Vice President, Exploration des Unternehmens, und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI-43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation geprüft und genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

American Tungsten Corp

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@americantungstencorp.com

Pressekontakt:

American Tungsten Corp

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

email : ir@americantungstencorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

