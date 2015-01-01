  • American West Metals: Wird West Desert zum US-Hotspot für Indium und Gallium?

    American West Metals schärft West-Desert-Plan in Utah: Neue Indium- und Gallium-Ziele, Resampling mit Spitzengehalten und Bohrstart 2026 – ein potenzieller US-Hotspot für kritische Metalle und stabile

    BildAmerican West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) treibt sein zu 100 % eigenes West Desert-Projekt im US-Bundesstaat Utah mit klarer Ausrichtung auf kritische Metalle wie Indium und Gallium voran. Das Unternehmen meldet neue Zielgebiete auf Basis eines laufenden Neubeprobungsprogramms und einer detaillierten Auswertung historischer Bohrungen – und bereitet damit ein umfangreiches Bohrprogramm für 2026 vor. Die Arbeiten erfolgen vor dem Hintergrund einer verschärften US-Strategie zur Sicherung heimischer Lieferketten für kritische Rohstoffe.

    Das West Desert-Projekt von American West Metals liegt rund 160 Kilometer südwestlich von Salt Lake City im Sevier-Orogengürtel, einer Region, die auch große Lagerstätten wie Bingham Canyon und den Tintic Mining District beherbergt. Das Projektgebiet umfasst rund 32 km² aus Privateigentum, Claims und einer staatlichen Metallerz-Lizenz.

    American West Metals: Wird West Desert zum US-Hotspot für Indium und Gallium?

