Amira – powered by decocino: Kreative Backdekorationsprodukte für jedermann

Einzigartige Produkte für besondere Momente

Die DEKOBACK GmbH präsentiert stolz das neue Sortiment Amira – powered by decocino. Diese innovative Produktlinie wurde in enger Zusammenarbeit mit Amira entwickelt und richtet sich an alle, die ihre Backkreationen schnell, einfach und kreativ dekorieren möchten.

Von der Idee zur Marktreife

Die Idee zu Amira – powered by decocino entstand aus der gemeinsamen Leidenschaft für kreatives Backen. In der Planungsphase wurde schnell klar, dass es auf dem Markt an hochwertigen, leicht zugänglichen Dekorationsprodukten mangelt, die sowohl für besondere Anlässe als auch für den Alltag geeignet sind. Gemeinsam mit Amira entwickelte Decocino ein Sortiment, das nicht nur durch hohe Qualität, sondern auch durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

Einzigartige Produkte für besondere Momente

Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Backdekorationen, die es ermöglichen, Kuchen und Muffins im Handumdrehen in wahre Kunstwerke zu verwandeln. Von bunten Cake Toppern bis hin zu edlen Glitzerkerzen – Amira – powered by decocino bietet für jeden Geschmack und Anlass das passende Produkt. Die Liebe zum Detail ist in jedem einzelnen Produkt spürbar, was die Kollektion zu einem Muss für kreative Hobbybäcker macht.

Erfolgreiche Verfügbarkeit im E-Commerce, auf Marktplätzen und im Handel

Seit dem 14. September 2024 ist die Kollektion im E-Commerce-Shop unter https://decocino.com/ sowie im Amazon Brandstore erhältlich. Darüber hinaus freuen wir uns über die erfolgreiche Listungen im Lebensmitteleinzelhandel. Diese breite Verfügbarkeit unterstreicht das enorme Potenzial der Produktlinie.

Starke Partnerschaft mit Amira

Amira, bekannt aus TV und sozialen Medien, bringt mit über 1 Million Followern auf Instagram und einem erfolgreichen Podcast auf RTL+ eine starke Reichweite und Sympathie in die Partnerschaft ein. Ihre Begeisterung und Kreativität spiegeln sich in jedem Produkt wider, was die Kollektion zu einem einzigartigen Highlight auf dem Markt macht.

Großes Marktpotenzial

Mit über 80 Millionen Geburtstagen pro Jahr in Deutschland bietet der Markt für Backdekorationen ein enormes Potenzial. Besonders Kindergeburtstage, die zunehmend zu aufwändig inszenierten Events werden, profitieren von den einfachen und dennoch eindrucksvollen Dekorationsmöglichkeiten, die Amira – powered by decocino bietet.

Ein Zeichen für die Zukunft

Mit der Einführung von Amira – powered by decocino setzt die DEKOBACK GmbH erneut ein Zeichen für Innovation und Kreativität. Die Kooperation mit Amira ist ein weiterer Schritt, um das Leben der Kunden mit einzigartigen Produkten zu bereichern und die Position der Marke Decocino im Bereich Backdekoration zu stärken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DEKOBACK GmbH

Herr Ralf Pressler

Flinsbacher Straße 1

74921 Helmstadt-Bargen

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://decocino.com/

email : r.pressler@dekoback.com

Die DEKOBACK GmbH wurde 2009 in Reichartshausen gegründet und ist ein führender Anbieter von Back-Dekorationen und Backzutaten im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Helmstadt-Bargen beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte über Handelspartner im Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriemärkten. Die Kernmarke des Unternehmens ist decocino. Unter dieser Marke werden essbare und nicht essbare Dekorartikel für Backwaren wie Zuckerperlen, -Streusel, Muffin- und Tortenaufleger, Rollfondants und Lebensmittelfarbpasten entwickelt und vertrieben. Decocino ist bekannt für sein trendiges Verpackungsdesign, spannende Produktinnovationen und reichweitenstarke Social Media Aktionen.

