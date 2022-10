AmmPower Corp. gibt den Abschluss der zweiten Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung und Schuldschein bekannt

Toronto, ON / ACCESSWIRE / 26. Oktober 2022 / (CSE:AMMP, OTCQB:AMMPF, FWB:601A) / AmmPower Corp. (das Unternehmen oder AmmPower) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 15. September 2022 und 26. September 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) abgeschlossen hat, und 772.174 Einheiten (jeweils eine Einheit der Tranche 2) zu einem Preis von $0,23 pro Einheit der Tranche 2 emittiert hat, was einem Bruttoerlös von $177.600,00 entspricht. AMMP hatte zuvor die erste Tranche dieses Angebots abgeschlossen und 4.769.739 Einheiten (jeweils eine Einheit der Tranche 1 und zusammen mit den Einheiten der Tranche 2 die Einheiten) zu einem Preis von $0,23 pro Einheit der Tranche 1 emittiert, was einem Bruttoerlös von $1.097.039,97 entspricht. Das Unternehmen emittierte im Rahmen des Angebots insgesamt 5.541.913 Einheiten zu einem Bruttoerlös von insgesamt $1.274.639,97.

Jede Einheit der Tranche 2 besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem Stammaktien-Warrant (ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, bis zum 24. Oktober 2024 eine Aktie zu einem Preis von $0,31 zu erwerben.

In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen außerdem insgesamt Vermittlungsprovisionen in Höhe von $82.751,19 in bar und 342.396 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 26. September 2024 zu einem Ausübungspreis von $0,31 in eine Aktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.

Keine der im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert (der 1933 Act), und keins darf in den USA ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des 1933 Act angeboten oder verkauft werden.

Schuldschein

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es CAD$100.000 (das Darlehen) von Rene Bharti geliehen und einen Schuldschein an Rene Bharti ausgegeben hat. Das Darlehen ist mit einem jährlichen Zinssatz von 5 % verzinst, der täglich anfällt und monatlich fällig ist und am 14. März 2023 rückzahlbar ist.

Bei dem Darlehen handelt es sich um eine Transaktion mit verbundenen Parteien gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Herr Rene Bharti ist President, Director und Kontrollperson des Unternehmens, und als solcher hat Herr Bharti sich der Stimme in Bezug auf das Darlehen enthalten.

In Bezug auf das Darlehen hat sich das Unternehmen auf die Befreiung von der Bewertungsanforderung gemäß Abschnitt 5.5(b) (Issuer Not Listed on Specified Markets) von MI 61-101 und von der Genehmigungspflicht für Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.7(1)(f) (Loan to Issuer, No Equity or Voting Component) von MI 61-101 bezogen.

Es liegen keine nicht offengelegten wesentlichen Informationen des Unternehmens vor. Das Unternehmen verfügt über mindestens einen unabhängigen Director, und alle unabhängigen Directors haben das Darlehen genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Gary Benninger

Chief Executive Officer

Über AmmPower

AmmPower ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf sauberer Energie, das sich auf die Produktion von grünem Ammoniak konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Toronto, Ontario, und verfügt über eine Forschungs- und Produktionsstätte im Südosten von Michigan. Das Unternehmen ist in allen Bereichen der Produktion von grünem Ammoniak tätig, einschließlich der Produktion von grünen Düngemitteln, kohlenstofffreiem Transportkraftstoff und dem Cracken bzw. der Umwandlung von grünem Wasserstoff in Ammoniak. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung proprietärer Technologien zur Herstellung von grünem Ammoniak und grünem Wasserstoff im großen Maßstab, einschließlich der Untersuchung einzigartiger katalytischer Reaktionen, um die Kosten zu senken und Kohlenstoffgutschriften im Bereich erneuerbarer Energien zu nutzen. AmmPower besitzt derzeit mehrere Absichtserklärungen mit Häfen in Brasilien, den USA, und arbeitet derzeit an der Fertigstellung seines IAMM-Prototyps zur Herstellung von grünem Ammoniak für die Agrarindustrie. Das Unternehmen besitzt außerdem ein Lithiumexplorationskonzessionsgebiet in der Region James Bay/Eeyou Istche in Quebec sowie eine Option auf das Konzessionsgebiet Titan im Gebiet Klotz Lake im Nordwesten von Ontario.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ammpower.com, oder kontaktieren Sie AmmPower Investor Relations unter invest@ammpower.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf die geplante Verwendung der Erlöse und die Rückzahlung des Darlehens. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und die die Möglichkeit bergen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Zielsetzungen, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com genannt und angegeben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

QUELLE: AmmPower Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AmmPower Corp.

Faizaan Lalani

1000 – 409 Granville Street

V6C 1T2 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : flalani@solderamining.com

Pressekontakt:

AmmPower Corp.

Faizaan Lalani

1000 – 409 Granville Street

V6C 1T2 Vancouver, British Columbia

email : flalani@solderamining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



