AMP German Cannabis Group unterzeichnet langfristigen Liefervertrag mit Schroll Medical, einem dänischen Hersteller von medizinischem Cannabis

ERFURT / BERLIN, Deutschland, und ÅRSLEV, Dänemark – 5. November 2020 – AMP German Cannabis Group Inc. (AMP) (CSE: XCX), (Frankfurt: C4T, ISIN: CA00176G1028) – ein Unternehmen, das deutsche Patienten mit einer breiten Palette von medizinischen Cannabisprodukten in pharmazeutischer Qualität versorgt – und Schroll Medical ApS (Schroll), ein dänischer Produzent von medizinischem Cannabis, geben bekannt, dass beide Unternehmen einen nicht-exklusiven, drei Jahre gültigen Vertrag für die Lieferung von losen und verpackten Cannabisblüten in EU-GMP-Qualität unterzeichnet haben. Die Cannabisblüten werden unter der medizinischen Cannabismarke von AMP auf dem deutschen Markt angeboten.

Schroll ist eine Partnerschaft zwischen Schroll Flowers, einem der größten europäischen Produzenten von Hortensien, und Aphria Inc. (TSX:APHA), einem führenden kanadischen Cannabisproduzenten, mit dem Ziel, den Anbau und den weltweiten Vertrieb von EU-GMP-zertifiziertem medizinischen Cannabis zu fördern.

Schroll war einer der ersten Anbaubetriebe von medizinischem Cannabis, der im Jahr 2018 von der dänischen Regierung eine Lizenz für den Anbau und die Verarbeitung erhielt. Die dänische Arzneimittelbehörde stellte Schroll im November 2019 ein EU-GMP-Zertifikat für seinen großen Gewächshausbetrieb in Årslev (Dänemark) aus, der in diesem Jahr mit der Produktion startete. Der Betrieb beschäftigt 35 Mitarbeiter und verfügt über ausreichende Kapazitäten, um jährlich 6.000 Kilogramm getrocknete Cannabisblüten für medizinische Zwecke zu produzieren. AMP schloss letzte Woche die Betriebsprüfung in Schrolls Produktionsanlage erfolgreich ab.

AMP wird die von Schroll gekauften Produkte beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland registrieren lassen, und hat bereits einen Antrag auf Gewährung einer Bestrahlungslizenz (AMRadV-Lizenz) für Produkte von Schroll eingereicht, die von AMP auf dem deutschen Markt verkauft werden sollen.

Dr. Stefan Feuerstein, Director und President von AMP, erklärt: Dies ist unser erster großer Liefervertrag in Europa, der eine konstante Versorgung mit medizinischem Cannabis in Premiumqualität für den deutschen Markt sicherstellen wird. AMP wird zunächst eine Sorte medizinische Cannabisblüten mit hohem THC-Gehalt aus Dänemark importieren. Diese wird ab Anfang Januar 2021 unter der Marke AMP Classic auf den Markt kommen.

Herr Carsten Schroll, CEO von Schroll, sagte: Der Erfolg in Deutschland, dem größten Markt für medizinisches Cannabis in Europa und der Welt, ist für uns im Rahmen unserer Produktionserweiterung zur Belieferung des europäischen Markts der Schlüssel zum Erfolg in Europa. AMPs starkes Vertriebsnetz und das bestens geschulte Verkaufsteam für medizinisches Cannabis werden sicherstellen, dass wir uns in Deutschland als führender Lieferant positionieren können.

Über Schroll Medical ApS

Schroll Medical ApS ist der einzige Produzent von medizinischem Cannabis, der unter dänischer Führung operiert und in dänischem Besitz ist sowie über eine Lizenz für den Anbau und Verkauf von medizinischem Cannabis verfügt. Über seine Muttergesellschaft Schroll Management ApS kann Schroll Medical ApS auf umfangreiche Erfahrungen in der Pflanzenzucht und in der Errichtung von effizienten Produktionsanlagen zurückgreifen. Man will erreichen, dass die pharmazeutischen Hersteller dieses Wissen nutzen können, um in Zusammenarbeit mit Ärzten und Universitäten in Dänemark und der EU die wirksamsten Sorten und Produkte zu entwickeln.

Nähere Informationen finden Sie unter www.schroll-medical.com.

Über AMP German Cannabis Group

Die AMP German Cannabis Group ist lizenziert, medizinisches Cannabis gemäß der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU-GMP) aus Europa und anderen Ländern nach Deutschland zu importieren. AMP kümmert sich um die Beschaffung, die Lagerung, den Transport, die Lieferung sowie den Verkauf medizinischer Cannabisprodukte direkt an Pharma-Vertriebshändler oder Apotheker, der alleinigen Verkaufsstelle für medizinisches Cannabis an deutsche Patienten mit ärztlichem Rezept.

AMP hat mit einem führenden Vertriebshändler von pharmazeutischen Produkten, der über 13.000 Apotheken in ganz Deutschland beliefert, ein nicht-exklusives Vertriebsabkommen im Hinblick auf medizinisches Cannabis abgeschlossen. AMP importiert medizinischen Cannabis aus europäischen Ländern und aus Übersee.

AMP hat eine sechsteilige Diskussionsrunde über medizinisches Cannabis in Deutschland gesponsert. Die Folgen der Diskussionsrunde sind als Podcast oder Video erhältlich. In der ersten Folge mit dem Titel Medizinisches Cannabis in Deutschland kommen Dr. Franjo Grotenhermen, ein praktizierender deutscher Arzt und medizinischer Cannabisexperte, und Dr. Stefan Feuerstein, President von AMP, mit dem Moderator, Herrn Holger Scholze, zu einer ausführlichen Diskussion über medizinisches Cannabis in Deutschland zusammen. Bitte besuchen Sie die Website der Diskussionsrunde von AMP: www.amp-eu.de/roundtable.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.amp-eu.com

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählen auch die Geschäftsplane und Meilensteine sowie deren zeitliche Abwicklung. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Quelle: AMP German Cannabis Group Inc.

