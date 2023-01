Ampelpflanzen in Töpfen im Sortiment von Cashpo Design

Unser Ampelpflanzen sind die perfekte Dekoration für Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Sie schmücken nicht nur Wohnräume, sondern auch Terrassen, Balkone und Pergolen.

Ampelpflanzen lassen sich in mehrere Gruppen einteilen. Dazu gehören blühende Sorten, immergrüne Zierpflanzen und Sukkulenten. Alle diese Arten können nicht nur ein gemütliches Zuhause schaffen, sondern auch ein dekoratives Element in Bürogebäuden sein.

Ampelartige Blüten können verschiedene Formen und Kugeln annehmen, da sie stärker verzweigt sind.

Die Vielfalt der Arten umfasst:

– Zierpflanzen: Chlorophytum, Asparagus, Begonie, Dichondra, Ampelina Ficus. Das sind Pflanzen mit Blättern von ungewöhnlicher Form und Farbe, deren Blüten meist klein und unansehnlich sind.

– Ampelartige Sukkulenten: Woods Ceropegia, Siebolds Hecke, Morgans Hecke, Rowley’s Kresse. Schöne Kaskaden von kleinen fleischigen Trieben sehen in vertikaler Begrünung großartig aus.

– Hübsch blühende Ampeln: Glockenblume, Fuchsie, Morgenlatte, Pelargonium, Echinanthus, Calibrachoa. Die Vielfalt der Blütenformen und -farben ermöglicht es, sie in fast jedem Einrichtungsstil zu verwenden.

Die Schaffung eines Grünbereichs in der Wohnung beinhaltet fast immer die Verwendung von Pflanzen mit kletternden oder frei hängenden Trieben. Ampeln werden selten auf Fensterbänken aufgestellt. Sie werden in der Regel für die vertikale Begrünung des Innenraums verwendet. Sie schmücken Wände, dekorative Ständer, Flechtgitter und ergänzen oft andere Pflanzen.

Der Online-Katalog von Cashpo-Design präsentiert populäre ampelartige Zimmerpflanzen. Sie können Ihre Produkte mit bequemem Versand in ganz Deutschland bestellen.

