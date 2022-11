Topfblumen von Cashpo Design – die ultimative Wohnraumdekoration

Online-Shop Cashpo Design: Wir bieten eine große Auswahl an Zimmerpflanzen und Topfblumen von europäischen Anbietern für alle Arten von Inneneinrichtungen: Wohnungen, Häuser, Büros.

Eine Topfpflanze belebt jedes Interieur. Entscheiden Sie vor dem Kauf, welche Funktion die Topfpflanze erfüllen soll: als Ergänzung, als Akzent, als Mittelpunkt der Gesamtkomposition.

Zum Beispiel:

1. In einer Büroumgebung sieht ein kleiner Topf mit Sukkulenten oder ein Bonsai-Arrangement toll aus. Im Katalog von Cashpo Design finden Sie Zimmerpflanzen von 8 bis 900 cm Höhe.

2. Für große Räume eignen sich hohe, üppige Topf-Exemplare.

3. Blühende Topfpflanzen oder Pflanzen mit schöner, ungewöhnlicher Blattfärbung können einen auffälligen Akzent setzen.

Es lohnt sich, ein besonderes Augenmerk auf das Gefäß zu legen, in dem die Blume wachsen soll. Der Blumentopf kann jede Farbe haben. Die Hauptsache ist, mit dem Innenraum des Raumes zu harmonieren.

Im Katalog von Cashpo Design sind folgende Blumenarten dargestellt:

Ficuses;

Dekorative Laubbäume;

Ornamental-blühende;

Dracenas;

Palmen;

Ampelförmige (hängende);

Nadelbäume;

Zitruspflanzen;

Bromelien;

Kakteen und Sukkulenten;

Bonsai;

Orchideen.

Wir verkaufen nur gesunde, gut adaptierte Topfblumen. Wir bieten eine große Auswahl an verschiedenen Sorten und Arten an. Der Versand erfolgt in ganz Deutschland.

Unsere Spezialisten beraten Sie bei Fragen zur Produktauswahl und helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer logistischen Probleme. Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und Vorschläge, ganz gleich, wo auf der Welt Sie sich befinden.

