Vital Battery Metals kündigt Veränderungen im Board an

30. NOVEMBER 2022. VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – VITAL BATTERY METALS INC. (das Unternehmen oder Vital) (CSE: VBAM) (OTCQB: VBAMF) (FWB: C0O) hat Paul Chung mit sofortiger Wirkung zum Director des Unternehmens ernannt.

Herr Paul Chung hat einen Bachelor of Science in Geologie von der University of British Columbia und einen Master of Business Administration von der Athabasca University. Paul Chung ist Mitbegründer von Altaley Mining Corporation, dem Besitzer von zwei aktiven Minen mit mehreren Metallen in Mexiko. Herr Chung gehörte auch dem Team an, das das Lithiumprojekt Mariana im argentinischen Salar de Llullaillaco entdeckte, das über einen Zeitraum von 25 Jahren voraussichtlich 10.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent pro Jahr produzieren wird. Herr Chung ist ein ehemaliger Director des Unternehmens Patriot Battery Metals Inc., das eine der bedeutendsten Lithiumentdeckungen in Nordamerika gemacht hat.

Herr Chung verfügt über Erfahrung im Projektmanagement sowie umfassende Fähigkeiten bei der Börsennotierung von Unternehmen und bei der Verhandlung internationaler Transaktionen. Im Rahmen seiner Tätigkeiten war er in ganz Nord- und Südamerika tätig und zeichnete für den Erwerb von Vermögenswerten, die Projektaufsicht, die strategische Planung, die Zusammenarbeit mit der Regierung und die Sicherstellung der strategischen Ausrichtung zwischen Mutter- und Tochterunternehmen verantwortlich.

Adrian Lamoureux, President und Chief Executive Officer, erklärt: Wir freuen uns sehr, Paul im Team von Vital Battery Metals begrüßen zu dürfen. Seine Kenntnisse der Kapitalmärkte und des Rohstoffsektors werden unser Team bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens erheblich verstärken.

Das Unternehmen gibt außerdem den Rücktritt von Trevor Doerksen aus dem Board of Directors bekannt. Das Unternehmen dankt Herrn Doerksen für seine geschätzten Beiträge, die er während seiner Amtszeit im Board geleistet hat.

Über Vital Battery Metals Inc.

Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM) (OTCQB: VBAMF) (FWB:C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Grund- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen befasst sich mit der Weiterentwicklung seines Kupferprojekts Sting und seines Kupfer-Gold-Projekts Vent.

Das Projekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 30,6 km² (3.060 ha), beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das Kupfer-Gold-Projekt Vent erstreckt sich über 1.562 Hektar in British Columbia. Vital evaluiert weiterhin wertsteigernde Projekte, um sein Projektportfolio auszubauen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.com

Für das Board of Directors

Adrian Lamoureux

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 945-2950

info@vitalbatterymetals.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

