Analysten sehen Matrix42 als „Strong Performer“ für ESM im Q4/2025-Report

Plattform für KI-basiertes, proaktives Enterprise Service Management schneidet in Forrester Wave(TM) Report für Enterprise Service Management (ESM) hervorragend ab.

Frankfurt/Main, 17.11.2025 – Matrix42, der führende europäische Anbieter von Servicemanagement-Lösungen, ist stolz darauf, im aktuellen Forrester Wave(TM) Report für Enterprise Service Management (ESM) als „Strong Performer“ ausgezeichnet worden zu sein. Der Servicemanagement-Spezialist aus Frankfurt sieht in dieser Auszeichnung eine besondere Wertschätzung für sein Engagement, stets hervorragende und nachhaltige Innovationen für seine Kunden zu schaffen.

Enterprise Service Management (ESM) vollzieht aktuell eine rasante Entwicklung und wandelt sich von vorrangig reaktiven IT-Abläufen hin zu einem proaktiven, KI-gesteuerten Servicemanagement. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen benötigen Plattformen, die sich an veränderte Herausforderungen anpassen können und zugleich eine solide und sichere Grundlage für Wachstum bieten. Als führender europäischer Anbieter sieht sich Matrix42 durch die Bewertung von Forrester darin bestätigt, gut für diese Anforderungen gerüstet zu sein.

Im Report The Forrester Wave(TM): Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025, steht:

* „Die Investitionen in das Produkt sind gut auf die aktuellen Marktanforderungen abgestimmt und bieten eine solide Grundlage für Unternehmen und andere Organisationen.“

* „Für Organisationen, die eine funktionsstarke Servicemanagement-Plattform mit soliden Workflow- und Asset-Funktionen suchen, ist Matrix42 eine gute Wahl.“

„Wir sind stolz darauf, im Forrester ESM Wave(TM) Q4 2025 als Strong Performer ausgezeichnet worden zu sein. Aus unserer Sicht ist Matrix42 der führende europäische Anbieter und die erste Wahl für das Servicemanagement im Mittelstand. Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement, die Zukunft eines proaktiven ESM mit Software zu gestalten, die auf europäischen Werten basiert. In Europa und im Mittelstand eine Vorreiterrolle einzunehmen, ist Teil unserer Vision, und wir werden als ,European Choice‘ im Servicemanagement weiterhin verantwortungsbewusst Innovationen für unsere Kunden weltweit entwickeln“, kommentiert Santeri Jussila, Chief Product Officer bei Matrix42, das sehr gute Abschneiden.

Aus Sicht des Unternehmens unterstreicht die Auszeichnung von Matrix42 in der Forrester Wave(TM) für Enterprise Service Management zudem die Balance, mit der Matrix42 die Kombination aus europäischen Prinzipien wie Vertrauen, Compliance und Transparenz einerseits und weltweit führender Innovation und Technik andererseits gelingt. Mit Tausenden von Kunden in ganz Europa und seinen tiefen Wurzeln dort ist das Unternehmen weiterhin fest entschlossen, seine Kunden dabei zu unterstützen, die Automatisierung ihrer Prozesse nachhaltig und verantwortungsbewusst voranzutreiben und gleichzeitig ihre digitale Souveränität zu stärken.

„Unsere Vision für Intelligent Service Management bedeutet für unsere Kunden schon heute smartere Workflows, tiefergehende Automatisierung und aussagekräftigere Analysen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, in einer sich schnell verändernden digitalen Welt mehr Resilienz, Agilität und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. So werden wir den Anforderungen von heute gerecht und antizipieren die Herausforderungen von morgen“, ergänzt Harald Wolz, Area VP Germany Sales.

Weitere Informationen zum Produktportfolio für proaktives Enterprise Service Management:

https://www.matrix42.com/de/matrix42-service-management

Weitere Informationen zum Konzept der European Choice im Servicemanagement:

https://www.matrix42.com/de/the-european-choice-in-service-management

Der Forrester-Wave-Report für Enterprise Service Management (ESM) bewertet die Matrix42-Plattform für KI-basiertes, proaktives Enterprise Service Management als „Strong Performer“.

Matrix42 unterstützt Organisationen dabei, ihre Arbeit zu digitalisieren und zu automatisieren. Als die „European Choice“ im Service Management erfüllen wir die Anforderungen von Kunden in Europa und darüber hinaus – sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Mit unserer flexiblen Plattform können Unternehmen IT- und Geschäftsprozesse, Assets, Endpunkte und Identitäten verwalten, um Produktivität, Agilität, Sicherheit und Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Wir liefern die „Cloud Your Way“, d.h. die Kunden können wählen, wie sie die Matrix42-Technologie nutzen wollen: Public Cloud, Private Cloud oder On-Premises, und das alles zu überzeugenden Gesamtbetriebskosten. www.matrix42.com

