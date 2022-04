Rapid7 ist Strong Performer bei Cloud Workload Security

Rapid7 wird in dem von Forrester Research veröffentlichten Bericht „The Forrester Wave: Cloud Workload Security, Q1 2022“ als „Strong Performer“ bezeichnet.

Dabei positionieren die Autoren Rapid7 in der Kategorie „Current Offering“, also beim derzeitigen Lösungsangebot, als führenden Anbieter. In der Forrester-Bewertung erhielt Rapid7 die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien Cloud Security Posture Management (CSPM), Infrastructure as Code (IaC)-Sicherheit, Orchestrierungsplattform und Runtime, was nach Ansicht von Rapid7 die allgemeine Stärke und Benutzerfreundlichkeit des aktuellen Angebots unterstreicht. In der Kategorie „Strategie“ des Berichts erhielt Rapid7 außerdem die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien „Cloud Workload Protection (CWP) Plans“ und „Container Protection Plans“.

„Die Einstufung von Rapid7 durch Forrester betont unsere Kombination aus marktführenden CSPM, umfassendem Container-Schutz und Shift-left-Fähigkeiten mit einer hochdifferenzierten CWP-Strategie“, so Georgeta Toth, Regional Director Central Europe bei Rapid7. „Diese Fähigkeiten ermöglichen es unseren Kunden, ihre Geschäftsstrategien durch die sichere Einführung von Cloud-Technologien beschleunigt umzusetzen.“

Unternehmen nutzen zunehmend die Cloud, um Innovationen und die digitale Transformation voranzutreiben. Der Umfang, die Komplexität und das Tempo der Veränderungen in Cloud-Umgebungen in Verbindung mit einem Mangel an Transparenz der verschiedenen genutzten Cloud-Dienste zwingt Sicherheitsteams jedoch häufig dazu, sich zwischen einer Verlangsamung des Innovationstempos oder der Übernahme massiver, nicht verwalteter Risiken zu entscheiden.

