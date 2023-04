ANCIENT + BRAVE Kakao + Kollagen – Schokolade für die Seele mit 2000 mg Kollagen für schönere Haut

Schöne Haut dank hydrolysierter Kollagene Peptide geladener Schokoladenmischung zur Energie- und Stimmungssteigerung und Unterstützung von intermittierenden Fasten.

Kakao + Kollagen – Die neue Beauty Routine von ANCIENT + BRAVE, angereichert mit 2000 mg Kollagen für Haut und Geist!

Genussvolle Rituale und sich dabei tagtäglich etwas für Haut und Geist gönnen. ANCIENT + BRAVE, die preisgekrönte Marke aus London, bietet eine köstliche Mischung aus Kaffee, angereichert mit 2000 mg echtem Kollagen und Neutropica, zur Pflege der Haut und des Geistes.



Kakao + Kollagen

Eine köstlich, weiche Schokoladenmischung aus luxuriösem, rohem peruanischem Kakao in Kombination mit hochgradig absorbierbaren, hydrolysierten Kollagenpeptiden, welche die Haut von innen heraus mit Nährstoffen versorgen. Organische pflanzliche Stoffe, wie die der adaptogene Ashwagandha, fördern dazu die Stressresistenz und mit dem nährstoffreichen Affenbrotbaum, der süßen, erdigen Roten Beete sowie Johannisbrot und Zimt wird dem Ganzen ein Hauch von natürlicher Süße verliehen, ohne Zuckerzusatz!

Das samtige und herrlich gesunde Schokoladengebräu ist sanft erholsam und kann zu jeder Tageszeit genossen werden. Gemischt mit Bio-Pflanzen und einer Prise rosafarbenem Himalaya-Salz zum Leben erweckt. Für ein köstlich, ausgewogenes Kakao-Ritual mit gezielten Ernährungsvorteilen.



Einfache Unterstützung individueller Gesundheitsziele

Eine einfache Gewohnheit mit natürlichen Zutaten, für Genussmomente zwischendurch. Kakao + Kollagen ist ein einfach anwendbares Produkt und lässt sich perfekt in viele Wellness Strategien einbinden. Diese verbinden Ernährung, Ergebnisse und Nachhaltigkeit und unterstützen individuelle Gesundheitsziele:

* Intervall Fasten

* Immunsystem Boost

* Stressresistenz

* Kognitive Leistung

* Stoffwechsel Unterstützung und ketogene vegane Ernährung

* Körperkonditionierung

* Strahlende Haut

* Cleane Ernährung



Gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe

* 2000 mg nährende hydrolysierte Kollagenpeptide in jeder Portion.

* Reich an präbiotischen Ballaststoffen zur Unterstützung eines ausgewogenenVerdauungssystems.

* Hervorragende Proteinquelle zur Unterstützung der Muskelmasse und der Konditionierung des Körpers.

* Ausgleichende Ashwagandha, um die Stressresistenz zu fördern.

* Nahrung, die hilft, Naschereien zwischen den Mahlzeiten zu vermeiden.

* Köstlich wärmendes Schokoladenritual für achtsames Wohlbefinden



Anwendung:

2 Messlöffel (10 g) Kakao + Kollagen und 150-200 ml und erwärmte Milch oder Pflanzenmilch hinzufügen. Alternativ kann das Produkt auch mit heißem Wasser vermischt oder in Smoothies eingerührt werden.

Ab sofort verfügbar, 250g UVP EUR 29,00

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brandertain GmbH

Herr René Dominik

Sanddornweg 70

14624 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0) 30 4036 8856

web ..: https://ancientandbrave.earth/

email : dominik.r@brandertain.com

Das preisgekrönte Sortiment an Biokaffee- & Kakaomischungen, Kollagenpulvern und veganem Kollagen-Ersatz und MCT-Öl wurde entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, sich wohl zu fühlen, besser zu denken und vital auszusehen!

Ancient + Brave kombiniert wirkungsvolle pflanzliche Extrakte, moderne Nootropika, ketogene Nährstoffe und funktionale Nutrazeutika zu einer neuen Generation von Nahrungsergänzungen, die wirksam, nachhaltig und einfach zu verwenden sind. Mit selbstentwickelten, innovativen Formeln liefern die Produkte von Ancient + Brave die optimale tägliche Ernährung für Körper, Geist und Schönheit. Ancient + Brave sieht sich als Avantgarde für Ernährung, Wellness und Nachhaltigkeit und bietet einfach anzuwendende Produkte, die zu einem modernen Lebensstil passen und dabei helfen, Wellness-Ziele zu erreichen.

Mittlerweile ist Ancient + Brave die erfolgreichste Marke für Nahrungsergänzung & Wellbeing beim Selfridges in London und erreichte schon zwei Jahre nach ihrer Gründung Platz 161 der Food Tech500 Awards, der globalen Rangliste von Unternehmertalenten in den Bereichen: Lebensmittel – Technologie – Nachhaltigkeit.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211-43 63 80 12

email : laurence@qds-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Lernen Sie unsere kostenfreie Rechner Entsorgung mittels Datenzerstörung kennen