Energieschub für Gehirn, Körper und Stoffwechsel mit TRUE MCT ÖL von ANCIENT + BRAVE

Den Körper und das Gehirn auf natürliche Weise mit Energie versorgen und den Stofwechsel unterstützen mit TRUE MCT ÖL von ANCIENT + BRAVE

TRUE MCT ÖL von ANCIENT + BRAVE als perfekter Energiebooster für Momente, in denen Sie mehr Kraftstoff brauchen

Was ist MCT Öl? MCT Öl enthält leicht verdauliche Fettsäuren, die schnell in die Leber transportiert und dort in Ketonkörper verwandelt werden. Dadurch liefert MCT Öl schnelle brauchbare Energie und boostet den Stoffwechsel!

Das True MCT Öl von Ancient + Brave besteht aus einer ausgewogenen geschmacksneutralen Mischung aus 60% C8 (Caprylsäure) und 40% C10 (Caprinsäure) aus 100% organischem Kokosnuss Öl gewonnen, die als Kraftstoff für die Gehirnzellen fungieren und die Fähigkeit des Körpers, Fett als Brennstoff zu verbrennen und den Stoffwechsel anzukurbeln unterstützen.

Was sind MCT Öle?

Die Abkürzung MCT bedeutet Medium-Chain Triglycerides, übersetzt: mittelkettige Fettsäuren. MCT Öle bestehen also ausschließlich aus diesen mittelkettigen Fettsäuren. Sie setzen sich aus 8 bis 10 Kohlenstoffatomen zusammen. Dies unterscheidet MCT-Öle von allen anderen herkömmlichen natürlichen Ölen, da reine MCT-Öle in der Natur nicht existieren. Pflanzenfette bestehen immer aus einer Kombination unterschiedlicher Fettsäuren, wie z.B. aus mittel- und langkettigen Fettsäuren (long chain triglycerides = LCT mit über 10 Kohlenstoffatomen).

Was macht mittelkettige Fettsäuren so besonders?

Die mittelkettigen Fettsäuren des MCT Öls, Caprin- und Caprylsäure, können durch ihre besondere Struktur und kurzen Kohlenstoffketten besonders gut vom Körper verstoffwechselt werden. Das verschafft Ihnen den Vorteil, dass sie nicht erst verdaut und durch das Lymphsystem transportiert werden müssen, sondern direkt über das Blut in die Leber gelangen. Dort werden die mittelkettigen Fettsäuren direkt zu Energie umgewandelt, etwa für die unmittelbare Deckung des Energiebedarfs in der Skelettmuskulatur und im Gehirn, oder zur Produktion von Ketonkörpern, die als Energieträger fungieren.

Eigenschaften des MCT ÖLs

MCT Öl auf Kokosölbasis ist im Gegensatz zu anderen MCT Ölen selbstverständlich vollkommen frei von tierischen Erzeugnissen, also vegan, und darüber hinaus glutenfrei. Es ist flüssig, geruchs- und geschmacksneutral. Sein Aussehen ist klar und transparent – wie Wasser. In der Küche eignet es sich bestens für Salate, Saucen oder Smoothies. Im Vergleich zum reinem Kokosöl ist das MCT Öl lichtempfindlich und wird daher in einer haltbarkeitsfördernden Braunglasflasche angeboten.

Den Gehirnnebel mit TRUE MCT ÖL von ANCIENT + BRAVE durchbrechen

Mit der Ancient + Brave Method den Gehirnnebel durchbrechen und den Verstand schärfen:

Wie jeder andere Teil unseres Körpers ist auch unser Gehirn auf eine ständige Zufuhr von Nährstoffen angewiesen, damit es seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann. Das moderne Leben, einschließlich unserer Ernährung, Lebensweise, Umweltschadstoffen, Hormonschwankungen und Stress, setzt unser Gehirn zusätzlich unter Druck. Wir verwenden oft das Wort „Gehirnnebel“, um zu beschreiben, wie wir uns fühlen, wenn wir Schwierigkeiten haben, klar zu denken und uns auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Es gibt zwar keine wissenschaftliche Erklärung für Hirnnebel, aber es wird allgemein angenommen, dass er auf eine unzureichende Ernährung zurückzuführen ist. Das True MCT Öl sowie die anderen preisgekrönten Produkte von Ancient + Brave helfen mit einigen modernen Nootropika und Keto-Kraftstoffen, wie z. b Kollagen, natürlichem Koffein, adaptogenem Ashwagandha und natürlichem Jod die kognitive und körperliche Leistung zu steigern oder zu erhalten.

Ab sofort erhältlich als 500ml Flasche UVP 36,00EUR, oder als Sachets (15*10ml) 27,00EUR.

Das preisgekrönte Sortiment an Biokaffee- & Kakaomischungen, Kollagenpulvern und veganem Kollagen-Ersatz und MCT-Öl wurde entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, sich wohl zu fühlen, besser zu denken und vital auszusehen!

Ancient + Brave kombiniert wirkungsvolle pflanzliche Extrakte, moderne Nootropika, ketogene Nährstoffe und funktionale Nutrazeutika zu einer neuen Generation von Nahrungsergänzungen, die wirksam, nachhaltig und einfach zu verwenden sind. Mit selbstentwickelten, innovativen Formeln liefern die Produkte von Ancient + Brave die optimale tägliche Ernährung für Körper, Geist und Schönheit. Ancient + Brave sieht sich als Avantgarde für Ernährung, Wellness und Nachhaltigkeit und bietet einfach anzuwendende Produkte, die zu einem modernen Lebensstil passen und dabei helfen, Wellness-Ziele zu erreichen.

Mittlerweile ist Ancient + Brave die erfolgreichste Marke für Nahrungsergänzung & Wellbeing beim Selfridges in London und erreichte schon zwei Jahre nach ihrer Gründung Platz 161 der Food Tech500 Awards, der globalen Rangliste von Unternehmertalenten in den Bereichen: Lebensmittel – Technologie – Nachhaltigkeit.

