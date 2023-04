ERP/PLM Stammdatenanlage Outsourcing rechnet sich!

Nutzen Sie den neuen ROI Kalkulator von MEDAXperts und berechnen Sie Ihr Einsparpotential!

Die Zahl der von den Ingenieuren im Maschinen- und Anlagenbau in Ihren 3D CAD-Systemen eingesetzten Norm- und Katalogteile ist sehr hoch.

Täglich kommen neue Norm- und Katalogteile dazu, um die Kundenanforderungen konstruktiv zu lösen.

Mehrere Hundert neue Norm- und Katalogteile pro Monat, die benötigt werden, kommen dann oft zusammen.

Lästiges Übel ist für die Ingenieure die Anlage der Stammdaten im ERP- und PLM-System, sodass die Norm- und Katalogteile dann real auch beschafft werden können.

Durch Outsourcing schneller, besser und günstiger

MEDAXperts hat sich darauf spezialisiert, die Anlage der Norm- und Kaufteilstammdaten in Ihrem ERP- und/oder PLM-System als Outsourcing Partner zu übernehmen.

Ein dediziertes Outsourcing-Team übernimmt dann alle damit verbundenen Aufgaben und Ihre Ingenieure können sich auf das Engineering konzentrieren.

Abgerundet wird das MEDAXperts Outsourcing-Angebot durch ein dafür speziell entwickeltes Ticket System, sodass die Stammdatenanlage schneller, besser und günstiger erfolgt.

Berechnen Sie, wie viel Sie sparen können!

Sie sind sich unsicher, dass sich ERP/PLM Stammdatenanlage Outsourcing rechnet?

Mit dem neuen ROI (Return On Investment) Kalkulator von MEDAXperts können Sie die Kosten für die Anlage neuer Norm- und Kaufteile in Ihrem ERP- und PLM-System ermitteln und mit den Einsparungen bei Auslagerung an MEDAXperts vergleichen.

Probieren Sie es hier gleich aus: https://medaxperts.de/#roi

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MEDAXperts GmbH

Herr Sascha Hartung

Huttropstr. 60

45138 Essen

Deutschland

fon ..: 020185785480

web ..: https://www.medaxperts.de

email : sascha.hartung@medaxperts.de

MEDAXperts steht für Meta Daten Experten mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich des Norm-, Kauf- und Ersatzteil-Management.

Die MEDAXperts GmbH garantiert höchste Datenqualität durch Outsourcing bei der Anlage in ERP, PLM & PIM mit niedrigen Kosten und schnellen Durchlaufzeiten.

MEDAXperts GmbH

Huttropstraße 60

DE-45138 Essen

https://www.medaxperts.de



