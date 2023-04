Ancient and Brave: Organische Nahrungsergänzung für Wohlbefinden

Beste Nährstoffe für Körper, Geist und Schönheit: Ancient + Brave ist die neue „Must Have“-Kultmarke aus London, die mit reinen, wirksamen und nachhaltigen Nahrungsprodukten voll im Trend liegt.

Ancient + Brave steht für Schönheit, Wohlbefinden und Balance mit preisgekrönten, innovativen Formeln und nährstoffreichen Nahrungsergänzungsmitteln, die eine optimale tägliche Ernährung unterstützen. Diese helfen dabei sich besser zu konzentrieren, sich besser zu fühlen und besser auszusehen. Mit dem Glauben an die Kraft von Ritualen sorgt Ancient + Brave dafür, dass sich die Produkte mühelos in tägliche Wellness-Rituale einbinden lassen

PRODUKTANGEBOT:

Ancient and Brave bietet ein preisgekröntes Sortiment an Biokaffee- & Kakaomischungen, Kollagenpulvern, veganem Kollagen-Ersatz und MCT-Öl , die entwickelt wurden, um Menschen dabei zu unterstützen, sich wohl zu fühlen, besser zu denken und vital auszusehen!

SCHÖNHEIT UND WOHLBEFINDEN DANK BIO NAHRUNGSERGÄNZUNGEN

Ancient+ Brave kombiniert wirkungsvolle pflanzliche Extrakte, moderne Nootropika, ketogene Nährstoffe und funktionale Nutrazeutika zu einer neuen Generation von Nahrungsergänzungen, die wirksam, nachhaltig und einfach zu verwenden sind. Mit selbstentwickelten, innovativen Formeln liefern die Produkte von Ancient + Brave die optimale tägliche Ernährung für Körper, Geist und Schönheit.

AUS LEIDENSCHAFT GEBOREN

Ancient + Brave. Die Leidenschaft von Kate Prince für ein besseres Wohlbefinden, sowie großes Interesse an Naturheilkunde inspirierten die Gründerin des Labels aus Großbritannien zu einer Linie aus nährstoffreichen Nahrungsergänzungsmitteln. Die wirksamen Produkte wurden sorgfältig entwickelt, um ihre individuellen Strategien für Lebensstil, Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen.

DER NAME ANCIENT + BRAVE REFLEKTIERT DIE PHILOSOPHIE DER MARKE

Zentraler Bestandteil der Marke bildet die Kombination aus der emotionalen Resonanz altbewährter Weisheit mit den Grundlagen der modernen Wissenschaften. Diese beiden Elemente finden sich im Namen der Marke wieder: Ancient steht hierbei für die Nutzung alter Weisheiten und Rituale aus dem Bereich der Gesundheit und des Wohlbefindens. Brave steht dem gegenüber und zeichnet sich durch Fortschritt in der Beschaffung, Herstellung und Anwendung natürlicher Inhaltsstoffe aus. Die Verbindung von Ancient und Brave ist elementar für die Identität der Marke.

NACHHALTIG, ENGAGIERT, ZERTIFIZIERT BIO UND ORGANISCHE STANDARDS

Ancient + Brave ist für hohe und ökologische Standards mit dem B-Corp Siegel ausgezeichnet und trägt so zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft bei.

* Nachhaltig, rein, wirksam: Ancient + Brave bezieht beste Zutaten von umweltbewussten Lieferanten.

* 1% for the planet: Von jedem Verkauf spendet Ancient + Brave 1% an Umweltzwecke und 1% an gemeinnützige Zwecke.

* Recycling: Ancient + Brave nutzt Verpackungsmaterialien aus recyclebaren Ressourcen.

* CO2 neutral: Ancient + Brave ist ein zertifiziert klimaneutrales Unternehmen mit einem abfallfreien Büro.

Die Produkte von Ancient and Brave sind bei ausgewählten Parfumerien und Konzeptstores in Deutschland erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brandertain GmbH

Herr René Dominik

Sanddornweg 70

14624 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0) 30 4036 8856

web ..: https://ancientandbrave.com/

email : dominik.r@brandertain.com

Das preisgekrönte Sortiment an Biokaffee- & Kakaomischungen, Kollagenpulvern und veganem Kollagen-Ersatz und MCT-Öl wurde entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, sich wohl zu fühlen, besser zu denken und vital auszusehen!

Ancient + Brave kombiniert wirkungsvolle pflanzliche Extrakte, moderne Nootropika, ketogene Nährstoffe und funktionale Nutrazeutika zu einer neuen Generation von Nahrungsergänzungen, die wirksam, nachhaltig und einfach zu verwenden sind. Mit selbstentwickelten, innovativen Formeln liefern die Produkte von Ancient + Brave die optimale tägliche Ernährung für Körper, Geist und Schönheit. Ancient + Brave sieht sich als Avantgarde für Ernährung, Wellness und Nachhaltigkeit und bietet einfach anzuwendende Produkte, die zu einem modernen Lebensstil passen und dabei helfen, Wellness-Ziele zu erreichen.

Mittlerweile ist Ancient + Brave die erfolgreichste Marke für Nahrungsergänzung & Wellbeing beim Selfridges in London und erreichte schon zwei Jahre nach ihrer Gründung Platz 161 der Food Tech500 Awards, der globalen Rangliste von Unternehmertalenten in den Bereichen: Lebensmittel – Technologie – Nachhaltigkeit



Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211-43 63 80 12

email : presse@qds-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit nachhaltiger Waldwirtschaft Umwelt und Klima schützen