Individuelle Nahrungsergänzung für den Alltag der Zukunft

Personalisierte Nahrungsergänzung – ein win-win-Modell

„Jeder Mensch ist einzigartig und hat einen individuellen Bedarf. Genau darauf zielt der YouGuide 2.0 ab.“ – Sebastian Neumann-Rystow (Head of Business Development GF) sieht in der Individualisierung die Zukunft der Nahrungsergänzungsmittel.

Individualisierung gewinnt immer mehr an Bedeutung im D2C-Bereich. Häufig liegt dem ein Wunsch nach luxuriöser Abgrenzung zur Masse zu Grunde wie bei individualisierter Kleidung oder Smartphone-Zubehör. Im Nahrungsergänzungsmittelbereich verfolgt ein personalisiertes Angebot jedoch keinen Luxusgedanken, sondern ganz praktische Vorteile, denn: jeder Mensch ist unterschiedlich, hat verschiedene (Ernährungs- und Alltags-)Gewohnheiten und dementsprechend einen variierenden Nährstoffbedarf. Hinzukommt, dass gerade Nahrungsergänzungsmittel-Shops eine enorme Produktvielfalt bieten, die den Konsumenten überfordern können. Im Zweifel werden Mikronährstoffe gekauft, die der Organismus überhaupt nicht benötigt oder der Kunde verlässt die Seite wieder. Auch in solchen Fällen bietet der YouGuide einen klaren Vorteil aus Konsumentenperspektive. Er empfiehlt anhand eines ernährungswissenschaftlichen Fragebogens die Nährstoffe, die zum Bedarf passen und für seine/ihre Bedürfnisse relevant sind. Am Ende erhält der/die Befragte eine Empfehlung von 3-5 Mikronährstoffen, die individuell in Daily Bags abgefüllt werden. Gepackt in eine Box erhält jeder Kunde seine persönliche Monatsration. So kann auch unterwegs eine ausreichende Versorgung auf einfachem Weg sichergestellt werden. Individualisierung, die Sinn macht für den Alltag von morgen!

Für Interviewanfragen bitte an die angegebene Adresse wenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GloryFeel

Herr Niklas Karrasch

Dorotheenstraße 54

22301 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 30 39 79 97

web ..: http://www.gloryfeel.de

email : niklas@gloryfeel.de

GloryFeel ist ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller aus Hamburg Winterhude. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, mit Spitzenprodukten das allgemeine Wohlbefinden unserer Kunden zu verbessern und so den Grundstein für ein Leben voller Lebensfreunde zu legen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GloryFeel

Herr Niklas Karrasch

Dorotheenstraße 54

22301 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 30 39 79 97

web ..: http://www.gloryfeel.de

email : niklas@gloryfeel.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neueröffnung Online-Ausbildungsinstitut: LIFE TO GO – INSTITUT für Hypnose, Spiritualität und Medialität