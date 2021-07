Ausbildung, Studium und Weiterbildung an der Schule für Physiotherapie bei Stuttgart

Die Do Physio I staatlich anerkannte Physiotherapeuten- und Massage-Schule e.V. bietet ein umfassendes Angebot, um erfolgreich in den Beruf als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin zu starten.

Seit über 25 Jahren bildet die Do Physio | staatlich anerkannte Physiotherapeuten- und Massage-Schule e.V. jährlich etwa 160 Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen am Standort Fellbach nahe Stuttgart aus. Das Ausbildungsspektrum umfasst dabei die klassische Berufsausbildung und Weiterbildung sowie das berufsbegleitende Studium. Im Anschluss stehen den ausgebildeten Physiotherapeuten und -therapeutinnen vielfältige Karrierechancen in den Bereichen der Prävention, der Behandlung von Krankheiten, der Rehabilitation sowie der Sporttherapie offen.

Ausbildung zum Physiotherapeuten und zur Physiotherapeutin

Die Ausbildung an der Do Physio dauert drei Jahre und endet mit dem Staatsexamen. Ausbildungsbeginn ist im April sowie Oktober eines Jahres. Im Fokus der Ausbildung stehen die praxisnahe Anwendung, spannende Exkursionen und Praktika sowie die Persönlichkeitsentwicklung und umfangreiche Vermittlung von Fachwissen, unter anderem in den Bereichen Neurologie, Orthopädie, Psychologie, Prävention und Rehabilitation. Mehrere Praktika sowie ein kostenfreier vier- bis sechswöchiger Auslandsaufenthalt in Italien dienen der direkten Anwendung des Gelernten. Zudem erhalten Interessierte die Möglichkeit, eine kostenfreie Lizenz zum Rückenschullehrer bzw. zur Rückenschullehrerin sowie zum Pino-Physiologischen Tapen zu absolvieren.

Berufsbegleitendes Studium und Weiterbildung zum Physiotherapeuten und zur Physiotherapeutin

Für alle Studieninteressierten ist auch ein berufsbegleitendes Studium in Kooperation mit der Dresden International University und der IB Hochschule möglich. In den Studiengängen „Präventions-, Therapie- und Rehabilitationswissenschaften“, „Angewandte Therapiewissenschaften“ sowie „Physiotherapie“ erwerben die Studenten und Studentinnen einen Bachelor of Science. Darüber hinaus bietet die Do Physio ein 18-monatiges Weiterbildungsprogramm zum Physiotherapeuten bzw. zur Physiotherapeutin für ausgebildete Masseure und Masseurinnen bzw. medizinische Bademeister und Bademeisterinnen.

Fachschule für Physiotherapie in der Region Stuttgart & Umgebung

Seit 1994 bietet die Do Physio I staatlich anerkannte Physiotherapeuten- und Massage-Schule e.V. ihre Leistungen als Ausbildungs- und Weiterbildungsbetrieb im Bereich Physiotherapie an. Am Standort Fellbacher Straße 115 in Fellbach stehen den Schülern und Schülerinnen moderne und einladende Räumlichkeiten auf 3.000 qm zur Verfügung, die in Verbindung mit den zahlreichen Kooperationen, z. B. mit dem Württembergischen Leichtathletikverband, Auslandspraktika und Exkursionen optimale Ausbildungsvoraussetzungen bieten. Unter der Schulleitung von Jens Laumann werden jährlich etwa 75 Ausbildungsplätze vergeben.

Für weitere Informationen steht die Do Physio per E-Mail unter info@do-physio.de sowie telefonisch unter 0711 252895-0 von Montag bis Donnerstag 07:30-16:30 Uhr sowie Freitag 07:30-12:00 Uhr zur Verfügung.

