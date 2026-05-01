  • Andrea Hager hat einen großen musikalischen Mutausbruch

    Neues Lied mit neuer Plattenfirma

    BildHinter der Furcht wohnt Freiheit – Zeit für einen „MUT-Ausbruch“.
    Wenn die vielfach ausgezeichnete Liedermacherin Andrea Hager ans Textschreiben geht, kann man davon ausgehen, dass Lieder dabei herauskommen, die in vielen Facetten und bunten Bildern Geschichten über die Menschlichkeit erzählen. Meist noch mit mystischen Klängen unterlegt und von leisen Passagen bis zu monumentaler Orchester-Klangfülle arrangiert. Etwas anders in ihrem neuesten Werk:
    „MUTAUSBRUCH“ ist zwar vom Text her eine Original Hager-Geschichte, in der musikalischen Bearbeitung aber „Back to the Roots“, mit einer tollen Rhythm and Blues – Combo unterlegt! Coole Gitarren-Riffs, eine Hammond mit Leslie, Blues-Piano und ein mehrstimmiger Back-Chor, zusammen mit einem treibenden Fundament aus Bass und Drums !

    Produzent Michael Korn zeigt hier wieder einmal seine musikalische Vielfalt . Viel Spaß beim Mitwippen !

    Andrea Hager – Mutausbruch
    Genre: Pop-Rock, deutsch
    Dauer: 3:02 Minuten
    Musik: Michael Korn-Andersen, Andrea Hager
    Text: Andrea Hager
    Verlag: SUNSHINE RECORDS MUSIKVERLAG
    Label: KORNmusic LC 98787
    Vertrieb: MusicHub
    ISRC: DEYX82289765
    Bestell Nr.: 026.003
    Barcode: 4064946704497
    VÖ-Datum: 08.05.2026
    Ab VÖ gibt es bei Youtube auch ein Video!
    Quelle: Büro Andrea Hager

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