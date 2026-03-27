  • NEVER GONNA GIVE YOU UP – das Remake von dee jay Rufus feat. Jazz Aughton

    Ein modernes cover des alten Hits von Rick Astley

    BildDer ikonische Eighties-Song von Rick Astley wird jetzt fast 40 Jahre später vom Jahr 1987 ins 2026 mit dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton gebeamt. Der 80er Meilenstein Megahit bekommt jetzt das ihm zustehende lässige und tanzbare Feeling und Lebensgefühl unserer Zeit.

    Diese Hitmelodie hat dee jay RUFUS fast ein ganzes Leben lang begleitet. Als 26-jähriger DJ legte er in den unbeschwerten 80iger diesen Hammerhit Abend für Abend als Vinyl auf den Plattenteller. In der Super Disco PALACE, im saarländischen Schmelz, ließ RUFUS die Massen danach voll abtanzen.
    Genau diese Unbeschwertheit aktivierte das Produzententeam Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber jetzt wieder. Mit diesem Update von „NEVER GONNA GIVE YOU UP“ konnte das bewährte Producer-Team den in Belgien (seit 2016) lebenden holländischen Sänger Jazz Aughton gewinnen. Die markante Stimme von Jazz hat bewusst viel Raum und ist eingerahmt vom fetten RUFUS-Sound mit seiner satten Bass-Line und den inzwischen typischen dee jay RUFUS Sound-Elementen.
    Mit „NEVER GONNA GIVE YOU UP“ von dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton will man die erfolgreichen Plays und Hitparaden, u.a. 3x in Folge in den Jahres-Charts der DJ-Top-100
    (2023 + 2024 + 2025), nahtlos fortsetzen.

    Jazz Aughton wurde einem breiten TV-Publikum in „THE VOICE OF FLANDERS“ (Staffel 9/2024) bekannt. Zur Überraschung aller überstand er die Blind Audition mit der Interpretation von Sam Cooks „Bring It On Home to Me“. Anschließend gewann er die Battles, wo er das Publikum mit Stevie Wonders „You Are the Sunshine of My Life“ für sich einnahm und schließlich die Show mit einer mitreißenden Version von James Browns „Papa’s Got a Brand New Bag“ verließ. Dies war die Geburtsstunde für die von seiner Mom, Miss Autumn Leaves, anvisierte Zusammenarbeit mit dee jay RUFUS.
    Jetzt präsentieren dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton
    ihr Erstlingswerk „NEVER GONNA GIVE YOU UP“

    Artist dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton
    Title Never gonna give you up
    Label/LC XENIA Records / LC-00902
    EAN 4 260175 144213
    Genre Pop / Dance
    Release 2026-03-27
    © + (P) 2025 XENIA Records
    Order Number 14421

    Credits / Copyrights
    dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton
    Never gonna give you up
    DE-F28-26-421-01 / 02:53
    Music: Mike Stock, Matt Aitken, Pete Waterman
    Lyrics: Mike Stock, Matt Aitken, Pete Waterman
    Publishing: Mike Stock Publishing Limited,
    Universal Music Publishing GmbH
    Producers: Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber
    Engineering & Mixing: Robert Meister & dee jay RUFUS
    Mastering: Robin Masters
    Vocals: Jazz Aughton (Lead)
    Robin Masters, dee jay RUFUS (Background)
    Instrumentation: Robin Masters (Keyboards, Synths),
    Chris Odien (Guitars, Piano),
    Bob Wundermann (Drums, Percussion)
    Vocal Engineering: Bob Wundermann
    Studio: TonArt Studio Bremen 2026
    Visuals: Cover Photo Adobe Stock,
    Design Yvonne Kerber by www.jaykay.de
    © + (P) 2026 XENIA Records Best-Nr. 14421
    Distribution: www.jaykay.de
    JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records
    Die Mühlbreite 10
    D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau
    Tel. 0345-6823010
    E-Mail marketing@jaykay.de
    XENIA Records LC-00902
    Quelle: Xenia Records/ Jürgen Kerber

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