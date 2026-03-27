NEVER GONNA GIVE YOU UP – das Remake von dee jay Rufus feat. Jazz Aughton

Ein modernes cover des alten Hits von Rick Astley

Der ikonische Eighties-Song von Rick Astley wird jetzt fast 40 Jahre später vom Jahr 1987 ins 2026 mit dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton gebeamt. Der 80er Meilenstein Megahit bekommt jetzt das ihm zustehende lässige und tanzbare Feeling und Lebensgefühl unserer Zeit.

Diese Hitmelodie hat dee jay RUFUS fast ein ganzes Leben lang begleitet. Als 26-jähriger DJ legte er in den unbeschwerten 80iger diesen Hammerhit Abend für Abend als Vinyl auf den Plattenteller. In der Super Disco PALACE, im saarländischen Schmelz, ließ RUFUS die Massen danach voll abtanzen.

Genau diese Unbeschwertheit aktivierte das Produzententeam Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber jetzt wieder. Mit diesem Update von „NEVER GONNA GIVE YOU UP“ konnte das bewährte Producer-Team den in Belgien (seit 2016) lebenden holländischen Sänger Jazz Aughton gewinnen. Die markante Stimme von Jazz hat bewusst viel Raum und ist eingerahmt vom fetten RUFUS-Sound mit seiner satten Bass-Line und den inzwischen typischen dee jay RUFUS Sound-Elementen.

Mit „NEVER GONNA GIVE YOU UP“ von dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton will man die erfolgreichen Plays und Hitparaden, u.a. 3x in Folge in den Jahres-Charts der DJ-Top-100

(2023 + 2024 + 2025), nahtlos fortsetzen.

Jazz Aughton wurde einem breiten TV-Publikum in „THE VOICE OF FLANDERS“ (Staffel 9/2024) bekannt. Zur Überraschung aller überstand er die Blind Audition mit der Interpretation von Sam Cooks „Bring It On Home to Me“. Anschließend gewann er die Battles, wo er das Publikum mit Stevie Wonders „You Are the Sunshine of My Life“ für sich einnahm und schließlich die Show mit einer mitreißenden Version von James Browns „Papa’s Got a Brand New Bag“ verließ. Dies war die Geburtsstunde für die von seiner Mom, Miss Autumn Leaves, anvisierte Zusammenarbeit mit dee jay RUFUS.

Jetzt präsentieren dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton

ihr Erstlingswerk „NEVER GONNA GIVE YOU UP“

Artist dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton

Title Never gonna give you up

Label/LC XENIA Records / LC-00902

EAN 4 260175 144213

Genre Pop / Dance

Release 2026-03-27

© + (P) 2025 XENIA Records

Order Number 14421

Credits / Copyrights

dee jay RUFUS feat. Jazz Aughton

Never gonna give you up

DE-F28-26-421-01 / 02:53

Music: Mike Stock, Matt Aitken, Pete Waterman

Lyrics: Mike Stock, Matt Aitken, Pete Waterman

Publishing: Mike Stock Publishing Limited,

Universal Music Publishing GmbH

Producers: Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Engineering & Mixing: Robert Meister & dee jay RUFUS

Mastering: Robin Masters

Vocals: Jazz Aughton (Lead)

Robin Masters, dee jay RUFUS (Background)

Instrumentation: Robin Masters (Keyboards, Synths),

Chris Odien (Guitars, Piano),

Bob Wundermann (Drums, Percussion)

Vocal Engineering: Bob Wundermann

Studio: TonArt Studio Bremen 2026

Visuals: Cover Photo Adobe Stock,

Design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2026 XENIA Records Best-Nr. 14421

Distribution: www.jaykay.de

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Xenia Records/ Jürgen Kerber

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