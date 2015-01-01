  • Team Holger Köhne Sieg MK FLY SAILS / Frühlingswettfahrten 2026 Berlin

    Holger Köhne (GER 1010) eroberte die Frühlingswettfahrten 2026 mit den neuen MK FLY Segel in seinem ersten triumphalen Einsatz. Entdecken Sie Köhnes beeindruckende Leistung! MK FLY SAILS

    BildHolger Köhne MK FLY SAIL Team mit Jan KÖHNE Sven ULRICH (GER 1010)
    gewann die Frühlingswettfahrten 2026 soverän, mit dem MK FLY Segel in einem beeindruckenden ersten Einsatz.
    Er belegte die Platzierungen 3, 1, 1, 1 und 4 in den fünf Läufen und sicherte sich damit den Gesamtsieg mit nur 6 Punkten in der Endabrechnung.
    Trotz starker Konkurrenz, darunter die mehrfachen Deutschen Meister wie Thomas Kausen und Thilo Beuster, gelang es Köhne, mit seinem taktischen Geschick und seiner strategischen Anpassungsfähigkeit den Gesamtsieg zu erringen. Sein Sieg gegen solch erfahrene Segler unterstreicht die Leistungsfähigkeit des MK FLY SAILS und Köhnes herausragende Fähigkeiten als Segler.

    Am Samstag, als anspruchsvolle Starkwinde herrschten, zeigte Köhne Geduld und taktisches Geschick. Trotz anfänglich instabiler und drehender Winde gelang es ihm, sich in den vier schnell absolvierten Wettfahrten gegen starke Konkurrenten wie Thomas Kausen durchzusetzen.

    Am Sonntag, als der Wind schwächer wurde und längere Kurse ermöglichte, konnte Köhnes Team seine physische Stärke und Erfahrung im Bootshandling voll ausspielen. Dies ermöglichte es ihnen, ihren Vorsprung in den verbleibenden zwei Läufen zu festigen und letztendlich mit nur 6 Punkten in der Endabrechnung souverän zu siegen.

    Im Vergleich zu anderen Top-Booten bei diesen Bedingungen zeigte Holger Köhne mit den neuen MK FLY SAIL die beste Anpassung an Windwechsel und war besonders stark bei zunehmendem Wind wie am Sonntag. Sein Sieg bei dieser „April-Wetter-Regatta“ unterstreicht seine Position als einer der führenden H-Boot-Segler im Berliner Revier und bereitet ihn optimal auf die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) später im Jahr vor.

    1. Platz
    Holger Köhne, Sven Ulrich, Jan Köhne Plätze 3,1,1,1,4 Gesamt 6 Punkte
    2. Platz
    Thomas Kausen, Lars-Oliver Melzer,Franzi Funk Plätze 10,2,5,2,2 Gesamt 11 Punkte
    3.Platz
    Jens Hanisch, Carsten Hanisch,Andreas Irmgartinger Plätze 7,3,4,4,1 Gesamt 12 Punkte

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sportbericht Presseabteilung MK FLY SAILS
    Herr Uwe Weissenborn
    August Bebel Platz 15-19
    44866 Bochum
    Deutschland

    fon ..: 02327-321629
    web ..: http://www.h-boot-segel.de
    email : presse@pmm-ag.de

    Holger Köhne (GER 1010) eroberte die Frühlingswettfahrten 2026 mit dem MK FLY Segel in einem triumphalen ersten Einsatz. Seine taktische Meisterschaft und strategische Anpassungsfähigkeit auf dem Wannsee brachten ihm den Sieg und festigten seine Position als führender H-Boot-Segler im Berliner Revier. Tauchen Sie ein in Köhnes beeindruckende Leistung und seinen Weg zum Erfolg! ? #Segeln #HolgerKöhne #MKFLY #Frühlingswettfahrten2026

    Pressekontakt:

    Sportbericht Presseabteilung MK FLY SAILS
    Herr Uwe Weissenborn
    August Bebel Platz 15-19
    44866 Bochum

    fon ..: 02327-321629
    web ..: http://www.h-boot-segel.de
    email : presse@pmm-ag.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mobilitätspartner ELARIS AG gratuliert den Frauen des 1. FC Union Berlin zum Sieg in der Regionalliga Nordost
      Aufstieg in zweite Bundesliga fest vor Augen...

    2. Rundum gesund im Mund – zahnmedizinische Leistungen der Praxis Holger Heyn und Kollegen in Berlin-Neukölln
      Die Zahnarztpraxis Holger Heyn und Kollegen im Neuköllner HermannQuartier bietet hochwertige Verfahren zum Erhalt sowie zur Wiederherstellung der Zahngesundheit in einem angenehmen Ambiente....

    3. Porsche Team Recklinghausen Gerhard Miethe Gewinner Silbermedaille Warnemünder Woche 2023
      Gerhard Miethe Porsche Team Recklinghausen Gewinner der Silbermedaille der H-Boot Klasse...

    4. Seminare Berlin – Team-Entwicklung – Der Weg zur High Performance
      Agiles Führen: Auf was kommt es an?...

    5. ENIT auf der ITB Berlin 2026
      Deutschland ist der größte Markt für Touristeninreisen nach Italien. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 haben mehr als 11 Mio. Deutsche Touristen 7,5 Milliarden Euro in unserem Land...

    6. Bilanz unserer Boerboels-Zucht 2025 – und Ausblick von Chris Rehak & Team für 2026
      2025 war für uns ein Jahr mit ganz viel Boerboel- und Hundeliebe - und einem unfassbaren Welpenwunder......

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.