Team Holger Köhne Sieg MK FLY SAILS / Frühlingswettfahrten 2026 Berlin

Holger Köhne (GER 1010) eroberte die Frühlingswettfahrten 2026 mit den neuen MK FLY Segel in seinem ersten triumphalen Einsatz. Entdecken Sie Köhnes beeindruckende Leistung! MK FLY SAILS

Holger Köhne MK FLY SAIL Team mit Jan KÖHNE Sven ULRICH (GER 1010)

gewann die Frühlingswettfahrten 2026 soverän, mit dem MK FLY Segel in einem beeindruckenden ersten Einsatz.

Er belegte die Platzierungen 3, 1, 1, 1 und 4 in den fünf Läufen und sicherte sich damit den Gesamtsieg mit nur 6 Punkten in der Endabrechnung.

Trotz starker Konkurrenz, darunter die mehrfachen Deutschen Meister wie Thomas Kausen und Thilo Beuster, gelang es Köhne, mit seinem taktischen Geschick und seiner strategischen Anpassungsfähigkeit den Gesamtsieg zu erringen. Sein Sieg gegen solch erfahrene Segler unterstreicht die Leistungsfähigkeit des MK FLY SAILS und Köhnes herausragende Fähigkeiten als Segler.

Am Samstag, als anspruchsvolle Starkwinde herrschten, zeigte Köhne Geduld und taktisches Geschick. Trotz anfänglich instabiler und drehender Winde gelang es ihm, sich in den vier schnell absolvierten Wettfahrten gegen starke Konkurrenten wie Thomas Kausen durchzusetzen.

Am Sonntag, als der Wind schwächer wurde und längere Kurse ermöglichte, konnte Köhnes Team seine physische Stärke und Erfahrung im Bootshandling voll ausspielen. Dies ermöglichte es ihnen, ihren Vorsprung in den verbleibenden zwei Läufen zu festigen und letztendlich mit nur 6 Punkten in der Endabrechnung souverän zu siegen.

Im Vergleich zu anderen Top-Booten bei diesen Bedingungen zeigte Holger Köhne mit den neuen MK FLY SAIL die beste Anpassung an Windwechsel und war besonders stark bei zunehmendem Wind wie am Sonntag. Sein Sieg bei dieser „April-Wetter-Regatta“ unterstreicht seine Position als einer der führenden H-Boot-Segler im Berliner Revier und bereitet ihn optimal auf die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) später im Jahr vor.

1. Platz

Holger Köhne, Sven Ulrich, Jan Köhne Plätze 3,1,1,1,4 Gesamt 6 Punkte

2. Platz

Thomas Kausen, Lars-Oliver Melzer,Franzi Funk Plätze 10,2,5,2,2 Gesamt 11 Punkte

3.Platz

Jens Hanisch, Carsten Hanisch,Andreas Irmgartinger Plätze 7,3,4,4,1 Gesamt 12 Punkte

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sportbericht Presseabteilung MK FLY SAILS

Herr Uwe Weissenborn

August Bebel Platz 15-19

44866 Bochum

Deutschland

fon ..: 02327-321629

web ..: http://www.h-boot-segel.de

email : presse@pmm-ag.de

Holger Köhne (GER 1010) eroberte die Frühlingswettfahrten 2026 mit dem MK FLY Segel in einem triumphalen ersten Einsatz. Seine taktische Meisterschaft und strategische Anpassungsfähigkeit auf dem Wannsee brachten ihm den Sieg und festigten seine Position als führender H-Boot-Segler im Berliner Revier. Tauchen Sie ein in Köhnes beeindruckende Leistung und seinen Weg zum Erfolg! ? #Segeln #HolgerKöhne #MKFLY #Frühlingswettfahrten2026

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