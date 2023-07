Porsche Team Recklinghausen Gerhard Miethe Gewinner Silbermedaille Warnemünder Woche 2023

Gerhard Miethe Porsche Team Recklinghausen Gewinner der Silbermedaille der H-Boot Klasse

Porsche Recklinghausen Team Gerhard Miethe

Das Team von Gerhard Miethe mit der Crew Philipp Altena und Alexander Opladen hat die

Silbermedaille von der Warnemünder Woche 2023 gewonnen.

Wir gratulieren zu der guten Leistung, die durch den Sponsor gemeinsam organisiert und unterstützt wurde.

Platz / Segel Nummer / Mannschaft

1 GER 1010 Holger KÖHNE / Jan KÖHNE / Sven ULRICH Verein PYC

2 GER 1602 Gerhard MIETHE / Philipp ALTENA /Alexander OBLADEN Verein SSCR

3 GER 1656 Michael DÜMCHEN /Thomas DÜMCHEN /Kai DR BODEWIG Verein VSAW

4 GER 1233 Bernd ZIMMERMANN /Achim VOPEL / Roderic FRANTZHELD Verein TSC

5 GER 1641 Thilo BEUSTER / Wolfgang KARG / Frank WEINERT Verein SGS

6 GER 519 Sven TAUBE / Marc HELMS / Christian LADEWIG Verein TSC

7 GER 1685 Andreas KRAUSE / Dino GROBE / Thomas DRTINA Verein VSAW

8 GER 1456 Erwin BILLIG / Klaus JUMPERTZ / Ralph BERGNER Verein D 12 V

9 GER 1598 Silke KINNER Jörn / Alexander KINNER / Martin ROSENGARTEN Verein VBS

10 GER 1650 Hans-Peter FINK / Tobias FINK / Sven-Olaf FISCHER Verein PYC

11 GER 323 Birgit DÜRR / Vincent DÜRR Verein YCW 61

Kurzer Bericht:

Holger Köhne hat die H-Boot-Ranglistenregatta der Warnemünder Woche gewonnen. Die Crew vom Potsdamer Yacht Club konnte ihre zu erwartende Stärke nach einem verpatzten ersten Tag in den folgenden beiden Tagen konsequent ausspielen und gewann vier von insgesamt sieben Wettfahrten. Gerhard Miethe und seine Mitsegler vom Rursee aus der Eifel wurden Zweite vor Michael Dümchen vom Verein Seglerhaus am Wannsee in Berlin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Full leasing Deutschland GmbH Presseabteilung

Herr Jan Domke

August Bebel Platz 15-19

44866 Bochum

Deutschland

fon ..: 02327-321629

web ..: http://www.full-leasing.de

email : presse@pmm-ag.de

Pressekontakt:

Full leasing Deutschland GmbH Presseabteilung

Herr Jan Domke

August Bebel Platz 15-19

44866 Bochum

fon ..: 02327-321629

web ..: http://www.full-leasing.de

email : presse@pmm-ag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die entscheidende Rolle des CRO: Die Aufgaben eines Chief Risk Officers verstehen