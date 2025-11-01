ENIT auf der ITB Berlin 2026

Deutschland ist der größte Markt für Touristeninreisen nach Italien. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 haben mehr als 11 Mio. Deutsche Touristen 7,5 Milliarden Euro in unserem Land ausgegeben.

* Jelinic (Geschäftsführer ENIT): „Italien wird für ausländische Touristen immer attraktiver. Die Erfolge des letzten Jahres sind der beste Beweis dafür.

* Vorstellung der Werbemaßnahmen für die Regionen Sizilien, Kalabrien und Sardinien zur Wiederbelebung des Tourismus nach dem Wirbelsturm Harry

* Deutsche Touristen in Italien suchen Meer, Kultur, Sport, kulinarische Erlebnisse und Aktivitäten im Freien

* 75 % der deutschen Reiseveranstalter melden Umsatzsteigerungen bei Reisen nach Italien. Zu den beliebtesten Reisezielen zählen Venedig, Mailand, Triest, Parma, Genua und Verona. Friaul-Julisch Venetien verzeichnet ein Rekordwachstum (+27 %), gefolgt von Latium und der Toskana (+20 %). Fokus auf Thermaltourismus: Abano und Montegrotto an der Spitze der Nachfrage

_Rom/Berlin, 3. März 2026._ Heute wurde der Stand ITALIA der ENIT auf der ITB Berlin (der weltweit wichtigsten Messe für die Tourismusbranche) eröffnet. Eine strategische Teilnahme auf dem deutschen Markt, der auch 2025 der wichtigste Markt für Ankünfte in Italien bleibt: In den ersten 9 Monaten entschieden sich 11,1 Millionen deutsche Reisende für einen Aufenthalt in Italien (+4,9 % gegenüber 2024) mit Tourismusausgaben in Höhe von 7,5 Milliarden Euro (+1,7 %) .

