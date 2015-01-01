  • Gesundheit im Fokus – Ihr Weg zu mehr Beweglichkeit und Wohlbefinden

    Gesund trainieren, Schmerzen lindern und beweglicher werden: Der Fitnessclub Böbingen vereint Rückentraining, Reha-Sport und modernes Fitnesstraining für mehr Wohlbefinden im Alltag.

    Gesundheit bedeutet weit mehr als reine Fitness. Sie umfasst auch Stabilität, Beweglichkeit und das gute Gefühl, den eigenen Körper im Alltag ohne Schmerzen nutzen zu können. Der Fitnessclub Böbingen verfolgt deshalb ein ganzheitliches Trainingskonzept, das gezielt Rückentraining, Reha-Sport und modernes Fitnesstraining miteinander verbindet. Ziel ist es, Ihre Gesundheit langfristig zu stärken und Ihr Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern.

    Gezieltes Rückentraining für mehr Stabilität

    Rücken- und Nackenschmerzen entstehen häufig durch langes Sitzen oder einseitige Belastungen im Alltag. Im Fitnessclub Böbingen erwartet Sie ein speziell entwickeltes Rückentraining, das auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Moderne Trainingsgeräte und durchdachte Trainingszirkel helfen dabei, die Muskulatur gezielt aufzubauen und die Wirbelsäule zu entlasten. Durch die professionelle Betreuung unserer Trainer wird sichergestellt, dass Sie effektiv und sicher trainieren und Ihre Beschwerden langfristig reduzieren können.

    Reha-Sport für einen sicheren Neustart

    Nach einer Verletzung oder Operation ist ein behutsamer Wiedereinstieg in Bewegung besonders wichtig. Der Reha-Sport im Fitnessclub Böbingen unterstützt Sie dabei, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Qualifizierte Reha-Trainer begleiten Sie in kleinen Gruppen und sorgen für eine persönliche Betreuung, damit Ihre Rehabilitation optimal verläuft.

    Effektives Training mit der Power Plate

    Eine ideale Ergänzung zum klassischen Training ist die Power Plate. Das vibrationsunterstützte Training aktiviert die Tiefenmuskulatur, fördert die Durchblutung und stärkt den gesamten Körper. Besonders Menschen mit Rückenbeschwerden oder eingeschränkter Beweglichkeit profitieren von dieser gelenkschonenden und gleichzeitig sehr effektiven Trainingsmethode.

    Ihr Weg zu mehr Gesundheit und Lebensqualität

    Das ganzheitliche Konzept des Fitnessclubs Böbingen verbindet medizinisch orientiertes Training mit moderner Fitness. Unsere Trainer begleiten Sie individuell und unterstützen Sie dabei, Ihre persönlichen Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Starten Sie jetzt in ein aktiveres, stärkeres und schmerzfreieres Leben.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fitnessclub Böbingen GmbH
    Herr Heiko Baur
    Am Barnberg 14
    73560 Böbingen an der Rems
    Deutschland

    fon ..: 07173 9259870/0159 05390
    web ..: http://www.fitnessclub-boebingen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Fitnessclub Böbingen GmbH
    Herr Heiko Baur
    Am Barnberg 14
    73560 Böbingen an der Rems

    fon ..: 07173 9259870/0159 05390
    web ..: http://www.fitnessclub-boebingen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Bodycon Oldenburg: Physiotherapie & Osteopathie für nachhaltige Gesundheit und Beweglichkeit
      Bodycon Oldenburg verbindet Physiotherapie, Osteopathie & Boutique-Fitness. Individuelle Behandlungen und Kurse stärken Beweglichkeit, Muskulatur & Selbstheilungskräfte....

    2. Oxymel – Das natürliche Heilmittel für Gesundheit und Wohlbefinden
      Immer mehr Menschen suchen in der heutigen Zeit nach natürlichen Alternativen zur Unterstützung ihrer Gesundheit....

    3. Der positive Einfluss von Liebe auf Gesundheit und Wohlbefinden
      Eine stabile Partnerschaft bietet eine einzigartige Plattform für persönliches Wachstum und Entwicklung....

    4. Ungemütliches Wetter und Gesundheit: Wie natürliche Vitalstoffe Ihr Wohlbefinden steigern können
      Ungemütliche Wetterbedingungen können eine Herausforderung für Körper und Geist darstellen. Eine ausgewogenen Ernährung und natürliche Vitalstoffen können die Gesundheit positiv beeinflussen....

    5. Mehr Wohlbefinden für Angestellte in Gesundheit & Pflege: NUROMEDIA verkündet Teilnahme im Projekt KEEPCARING
      Verringerung von Stress und Vorbeugung von Burnout bei Beschäftigten im Gesundheitswesen: KEEPCARING wird von namhaften Partnern unterstützt. Gesamtförderungssumme von 6,4 Mio. EUR. durch die EU....

    6. Gesundheit im Fokus: Ganzheitliche Ansätze auf dem Prüfstand
      Entdecke innovative und bewährte Konzepte für ganzheitliche Gesundheit. Expertenmeinungen, Selbsttests und praktische Tipps helfen dir, den richtigen Weg für Körper und Geist zu finden....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.