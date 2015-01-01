  • Seniorenpflege in Bergen: Mit Herz und Tradition für Ihre Lebensqualität

    Die Seniorenpflege in Bergen bietet individuelle Betreuung mit Herz und Tradition. Seit 2008 sorgt unser Team für ein selbstbestimmtes Leben auf Rügen, ganz nach den Bedürfnissen unserer Klienten.

    Auf der Insel Rügen steht die Seniorenpflege in Bergen für Qualität, Herzlichkeit und individuelle Betreuung. Der Pflegedienst Pfeiffer ist ein etabliertes Familienunternehmen, das seit 2008 von Martina Pfeiffer gemeinsam mit einem engagierten Team aus Fachkräften aufgebaut und geprägt wurde. Im Januar 2016 übernahm ihre Tochter Bianca Bahr die Leitung und führt das Unternehmen erfolgreich in zweiter Generation weiter.

    Der Mensch im Mittelpunkt

    Im Zentrum der täglichen Arbeit steht stets das Wohl der Pflegebedürftigen. Mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen unterstützt das Team Senioren dabei, ihren Alltag möglichst selbstbestimmt zu gestalten. Durch eine bedürfnisorientierte Betreuung erhalten sowohl Pflegebedürftige als auch Angehörige wertvolle Unterstützung und neue Perspektiven im Alltag.

    Verlässliche Unterstützung im Pflegealltag

    Über viele Jahre hinweg hat sich die Seniorenpflege in Bergen als zuverlässiger Ansprechpartner für Pflegeleistungen etabliert. Das breite Leistungsspektrum ist gezielt auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet und trägt dazu bei, ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

    Ganzheitliche Betreuung durch enge Zusammenarbeit

    Für eine umfassende Versorgung arbeitet das Team eng mit Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern und weiteren Partnern zusammen. Ziel ist es, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und den Pflegebedürftigen ein Stück Selbstständigkeit zu bewahren. Zum Angebot zählen unter anderem Beratung, Grund- und Behandlungspflege, hauswirtschaftliche Unterstützung sowie Urlaubs- und Verhinderungspflege.

    Pflege mit Herz und Verantwortung

    Mit langjähriger Erfahrung und persönlichem Engagement begleitet das Familienunternehmen pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Die Seniorenpflege in Bergen verbindet fachliche Kompetenz mit menschlicher Nähe und ermöglicht so ein würdevolles Leben in vertrauter Umgebung.

