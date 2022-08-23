  • KAMPFKUNST HERZ – Wo Kinder Selbstvertrauen, Struktur und Herz lernen

    KAMPFKUNST HERZ verbindet Kampfkunst mit Pädagogik: Kinder und Jugendliche stärken Mut, Disziplin, Werte und Selbstbewusstsein in einem sicheren Raum für persönliches Wachstum und Gemeinschaft.

    KAMPFKUNST HERZ wird Lebensschule: Wie Mut, Struktur und Herz Kinder stark machen

    In einer Zeit, in der Kinder nicht nur körperlich, sondern auch emotional und mental gestärkt werden sollten, setzt KAMPFKUNST HERZ neue Maßstäbe. Gegründet von Kim Marc Herzog und seiner Frau Sarah, bietet das Netzwerk eine pädagogisch fundierte Kampfkunst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – mit Fokus auf Werte, Selbstentfaltung und persönliches Wachstum.

    Bei KAMPFKUNST HERZ finden Kinder einen sicheren Raum, in dem sie emotionale Stärke, soziale Kompetenz und körperliche Fitness entwickeln. Programme wie MUKI DO ab 2 Jahren, kleine Helden für 3 bis 8, Fighters für 9 bis 12 sowie spezielle Kurse für Jugendliche ab 13 und Erwachsene ab 16 verbinden Bewegung mit Wertevermittlung und Selbstbewusstsein.

    Die Trainings werden von pädagogisch geschulten Lehrkräften geleitet, die individuell auf Bedürfnisse eingehen, etwa bei ADHS oder Hochsensibilität. Wettkampf tritt in den Hintergrund – entscheidend ist die persönliche Entwicklung.

    Seit 2001 gewachsen, erreichen die Kurse heute über 1400 Kinder wöchentlich an zahlreichen Standorten. Grundlage ist das HERZ.KRAFT System mit zwölf Lebenswerten wie Respekt, Disziplin, Mut und Vertrauen.

    Eltern schätzen die klare Struktur, Verlässlichkeit und die Haltung der Trainerinnen und Trainer. Entwicklung wird nicht bewertet, sondern begleitet – in einer Gemeinschaft, die Kinder stark fürs Leben macht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kampfkunst Herz
    Herr Kim Herzog
    Walter-Eucken-Straße 9
    66877 Ramstein
    Deutschland

    fon ..: 0 63 71 46 66 55
    web ..: https://kampfkunst-herz.de/
    email : kontakt@kampfkunst-herz.de

    Pressekontakt:

    Frewert Media GmbH
    Herr Jonas Frewert
    Leopoldstraße 2-8
    32051 Herford

    fon ..: +49 (0) 5261 7000 503


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Geschichten mit Herz: Aromapflege für Kinder mit Kurzgeschichten und Illustrationen
      Besonders hochsensible Kinder reagieren auf Stimmungen und Duftempfindungen. Eine Aromaexpertin hat dazu ein Paket mit ätherischen Ölen, Kurzgeschichten und passenden Illustrationen entwickelt....

    2. Charity mit Herz: Vision Help’s Unterstützung für benachteiligte Kinder
      Vision Help setzt sich mit Herz und Innovation für benachteiligte Kinder auf den Philippinen ein - durch Bildung, Gesundheit und Schutz für eine bessere Zukunft....

    3. Neues Jahr, neue Stärke: Kampfkunst als Schlüssel zu innerem und äußerem Gleichgewicht
      Mit TA WingTsun ins neue Jahr: Die Kampfkunstschule Hamburg stärkt Körper, Geist und soziale Kompetenzen - für mehr Selbstbewusstsein, Sicherheit und Stressbewältigung im Alltag....

    4. Kampfkunst als Brücke für starke Familien und gesunde Gemeinschaften
      Gelebte Werte, internationales Miteinander und intensives Training an der türkischen Riviera. TA WingTsun Kampfkünstler aus Hamburg erleben spannendes Kampfkunstfest in der Türkei....

    5. Stellar AfricaGolds Projekt Tichka-Est, Marokko: Die Bohrungen auf der B-Struktur kommen gut voran; sechs Schürfgräben werden auf der neu entdeckten C2-Struktur ausgehoben
      Montreal, 23. August 2022 – Stellar AfricaGold Inc. (TSX-V: SPX) (Stellar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Bohrprogramm, das ca. 15 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von...

    6. Kampfkunst-Kompetenz für konfliktfreie Feiertage
      Häusliche Gewalt steigt häufig an Feiertagen. Die Kampfkunst TA WingTsun ist engagiert mittels eines ganzheitlichen Ansatzes für Abhilfe zu sorgen. Dies begrüßte auch jüngst Hamburgs Politik....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.