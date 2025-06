Kampfkunst als Brücke für starke Familien und gesunde Gemeinschaften

Gelebte Werte, internationales Miteinander und intensives Training an der türkischen Riviera. TA WingTsun Kampfkünstler aus Hamburg erleben spannendes Kampfkunstfest in der Türkei.

TA WingTsun Hamburg war zu Gast beim SiTA-Kampfkunstfest in Konya und dem anschließenden Türkeilehrgang an der Mittelmeerküste

Hamburg, 10. Juni 2025: Kampfkunst ist weit mehr als Selbstverteidigung, sie kann Familien verbinden, Gemeinschaft stiften und persönliche Stärke fördern. Ein lebendiges Beispiel dafür erlebten Kampfkünstlerinnen und Kampfkünstler der TA WingTsun Fachschule aus Hamburg bei ihrer Teilnahme am diesjährigen internationalen SiTA-Kampfkunstfest in Konya, das unter dem Motto „Starke Familie – Gesunde Generation“ stand.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland, darunter auch aus Hamburg, nahmen in Konya in der Türkei an einem internationalen Kampfkunstfest vor über 3.000 Zuschauern teil. Die Festlichkeiten brachten diverse TA WingTsun Schulen, Familien sowie soziale Einrichtungen zusammen und boten ein spannendes und vielfältiges Tagesprogramm von Vorführungen über Wettkämpfe, Ehrungen und Reden politischer Funktionäre bis hin zu einem gemeinsamen Fortbildungslehrgang mit Großmeister SiGung Turan Ataseven. Dabei wurden insbesondere Werte wie Respekt, Verantwortung, körperliche Gesundheit und soziales Miteinander, all das, was TA WingTsun als Kampfkunst tief verankert, aktiv gelebt und gefördert.

Gemeinschaft, die stärkt – ein emotionaler Auftakt voller Wertschätzung

Eröffnet wurde das internationale Zusammenkommen mit einer bilingualen Rede des deutschen TA WingTsun Meisters Sifu Jörg Aschemann gefolgt vom Großmeister SiGung Turan Ataseven persönlich und der Frauenbeauftragte des Kampfkunstverbandes Lady Sifu Anja. Anschließend wurde der TA WingTsun Schulleiterin Vivien Schlemminger aus Hamburg eine besondere Ehre erteilt: Vor internationalem Publikum brachte sie in einer bewegenden Rede zum Ausdruck, was es bedeutet, als Frau in einer multikulturellen Kampfkunstgemeinschaft zu interagieren und gemeinsam zu wachsen. „Ich bin sehr dankbar, Teil dieser besonderen Gemeinschaft zu sein, die jeden einzelnen von uns stärkt, wertschätzt und verbindet“, betonte Schlemminger. „Gerade als Frau habe ich hier einen Ort gefunden, den viele suchen: einen Ort, der mich wachsen lässt – körperlich, geistig und emotional. Es ist ein Zuhause, das mich trägt, wenn ich wachse und herausfordert, wenn ich bereit bin, weiterzugehen.“

Ehrung und Inspiration: Wenn Meisterschaft auf gelebte Werte trifft

Nach der Eröffnung folgten die TA WingTsun Vorführungen und Wettkämpfe, die das Publikum begeisterten. Dabei wurde deutlich: TA WingTsun fördert nicht nur Kraft, Technik und Präzision, sondern auch Fairness, Achtsamkeit und Selbstvertrauen, Eigenschaften, die besonders Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung stärken. Ein emotionaler Höhepunkt des Fests war zudem die feierliche Ernennung von vier neuen „Sifus“ – zum ersten Mal in der Türkei wurden gleich mehrere Personen gleichzeitig mit diesem Titel ausgezeichnet. Ein symbolträchtiger Moment, der die internationale Entwicklung und familiäre Verbundenheit innerhalb des TA WingTsun Verbands eindrucksvoll widerspiegelte. Auch Sifu Dominik Fischer, Leiter der TA WingTsun Kampfkunstschule Hamburg, erhielt eine besondere Auszeichnung. Im feierlichen Rahmen wurde ihm der 4. Technikergrad im TA WingTsun verliehen. Eine Auszeichnung, die sowohl großes Können als auch jahrelanges, diszipliniertes Training widerspiegelt. Dieser Grad markiert den Abschluss der Technikerstufen und ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum Praktiker und schließlich zum Meistergrad. Abgerundet wurden die Festlichkeiten mit einem Fortbildungslehrgang persönlich geleitet durch Großmeister SiGung Turan Ataseven. Neben dem Vertiefen der TA WingTsun Kampfkunst wurde hierbei insbesondere der internationale und kulturelle Austausch gepflegt.

Kampfkunst mit Meeresrauschen: der 31. Türkeilehrgang in Alanya

Für die angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland ging anschließend weiter an die türkische Rivera nach Alanya. Hier fand der im 31. Jahr stattfindende traditionelle Türkeilehrgang statt. In einer Woche intensiven Trainings am Mittelmeer unter der Anleitung des Großmeisters und Verbandsleiters SiGung Turan Ataseven wuchs die internationale Gruppe immer weiter zusammen und konnte sich eingehend fortbilden. Neben den täglichen Trainingseinheiten standen gemeinsame Mahlzeiten, kulturelle Ausflüge und sportliche Aktivitäten auf dem Programm, immer geprägt von Wertschätzung, Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung. „Diese Reise hat wieder gezeigt, dass TA WingTsun nicht nur eine Kampfkunst ist, es ist eine Familie“, berichtet Michael Kos, Gruppenleiter im TA WingTsun aus Hamburg. „Wir kehrten nicht nur mit technischem Fortschritt, sondern auch mit neuer Inspiration, Motivation und einem gestärkten Gefühl der Zusammengehörigkeit zurück.“

Wer sich für Kampfkunst interessiert, findet in TA WingTsun mehr als nur sportliche Herausforderung. Hier entsteht Gemeinschaft: generationenübergreifend, weltoffen und mit Herz.

Bereits 2019 eröffnete Dominik Fischer Hamburgs erste TA WingTsun Kampfkunstschule auf dem Mundsburger Damm 26 in 22087 Hamburg. Mittlerweile trainieren mehr als 200 Mitglieder:innen in altersgerechten Gruppen, die Freude an der Bewegung und generell an Fitness zeigen sowie ihr Selbstbewusstsein stärken, ihre sportliche Effektivität und ihr Potential steigern wollen. TA WingTsun ist eine chinesische Kampfkunst basierend auf einem strikten, logisch durchdachten Selbstverteidigungssystem. Die TA WingTsun Kampfkunstschule gehört zum Dachverband WTI (WingTsun International), der primär Gewaltprävention und Selbstverteidigung fokussiert und wichtige gesellschaftliche Werte wie Integration, Toleranz, Inklusion und die Stärkung von Frauen vermittelt. Schulleiter Dominik Fischer, aktiver Kampfkünstler seit 2007, ist qualifizierter und ebenso passionierter TA WingTsun Lehrer, der seit dem 11.11.2023 den Titel „Sifu“ trägt, was „väterlicher Lehrer“ bedeutet. In dieser Rolle begleitet er Schüler:innen – von Kindern, über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen – auf ihrem Weg in der Kampfkunst. Nicht nur in der eigenen Kampfkunstschule, sondern auch in Kindergärten, Schulen, Unternehmen und als Personaltrainer. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach mehr Kursen in weiteren Stadtteilen Hamburgs steht seit April 2025 ein zweiter Hamburger Standort der TA WingTsun Kampfkunstschule in Niendorf im Niendorfer Kirchenweg 17, 22459 Hamburg, Tor und Tür für Kampfsportbegeisterte offen.

