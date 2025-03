Für mehr Sicherheit: Neues Selbstverteidigungsangebot im Bürgerhaus für Niendorf

Mehr Sicherheit für Niendorf: Ab April bietet die TA WingTsun Kampfkunstschule im Bürgerhaus fortlaufende Selbstverteidigungskurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ab April startet die TA WingTsun Kampfkunstschule mit Schnuppertraining für Niendorfer Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene

Hamburg, 29. März 2025: Das Bürgerhaus für Niendorf sorgt mit einem neuen Kooperationspartner zukünftig für mehr Sicherheit im Stadtteil. Zusammen mit der TA WingTsun Kampfkunstschule Hamburg werden ab April dieses Jahres fortlaufende Selbstverteidigungskurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Damit ermöglicht das Bürgerhaus den Niendorferinnen und Niendorfern nicht nur ein weiteres spannendes sportliches Angebot, sondern setzt auch ein Zeichen gegen Gewalt und fördert dabei den sozialen Zusammenhalt.

Ausbau des gesellschaftlichen Angebots in Niendorf

Das Bürgerhaus für Niendorf steht seit vielen Jahren für kulturelle Vielfalt und Förderung des gesellschaftlichen Treibens im Stadtteil. Neben u.a. Yoga, Kunstausstellungen und regelmäßige Musikveranstaltungen steht nun auch das Thema Sicherheit auf der wöchentlichen Agenda. Denn ab April 2025 werden die zahlreichen Angebote durch fortlaufende Selbstverteidigungskurse ergänzt. Die TA WingTsun Kampfkunstschule Hamburg bietet dafür einen speziellen Unterricht für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene an. Dabei profitieren zukünftig Teilnehmende diverser Altersklassen im Bürgerhaus für Niendorf von vielfältigen sportlichen und sozialen Aspekten im Selbstverteidigungskurs: Von der frühen Förderung motorischer Fähigkeiten und Selbstbehauptung im Kindesalter über die Stärkung des Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühls im Jugendalter bis hin zum Stressausgleich im Berufsleben und der Freude am Erlernen einer asiatischen Kampfkunst. Die Facetten dieser neuen Kurse in Niendorf sind vielfältig.

Mehr als nur ein Selbstverteidigungskurs

Die dem neuen Angebot in Niendorf zugrundeliegende Kampfkunst TA WingTsun wurde ursprünglich in China von einer Frau entwickelt und sorgt heute mit ihrem intelligenten System dafür, dass sich auch körperlich unterlegende Personen in einer Gefahrensituation effizient verteidigen können. Durch praxisnahes Training werden die Teilnehmenden im Bürgerhaus für Niendorf individuell in Theorie, Technik und Anwendung geschult – von der verbalen Deeskalation bis hin zur Verteidigung in jeglicher Konfliktdistanz. Dabei passt sich das Training den persönlichen Fähigkeiten an und ermöglicht eine maßgeschneiderte Selbstverteidigungsstrategie, die im Ernstfall reflexartig funktioniert. Diese praxisorientierte Herangehensweise sorgt nicht nur für mehr Sicherheit im Alltag, sondern stärkt auch das Selbstvertrauen und die Fähigkeit, in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. „Wir freuen uns darauf, im Bürgerhaus Niendorf eine Umgebung zu schaffen, in der sich jeder willkommen fühlt, das eigene Potenzial entfalten kann und dabei Stück für Stück mit neuer Energie sowie mehr Sicherheit durchs Leben geht.“ betont Vivien Schlemminger, Ausbilderin des TA WingTsuns, welche zukünftig zusammen mit Michael Kos die Selbstverteidigungsgruppen an diesem neuen Standort des TA WingTsuns leitet. Die TA WingTsun Kampfkunst ist in Hamburg keine Unbekannte. Erst im vergangenen Jahr berichtete das NDR Fernsehen über die gesellschaftlich wertvolle Arbeit der Kampfkunstschule mit hamburgerischen Hauptsitz in Uhlenhorst. Dort trainieren bereits seit 2019 zahlreiche Mitgliederinnen und Mitglieder in altersgerechten Gruppen – mit Freude an Bewegung und Fitness bei der Widmung einer Kampfkunst, um ihr Potential voll auszuschöpfen. Darüber hinaus werden Kurse an Schulen, Stiftungen sowie Unternehmen angeboten, um auch dort den Menschen mit dem Wissen und den Werten des TA WingTsun zu unterstützen. Dies würdigten bei einem großen Fest des internationalen Kampfkunstverbandes des TA WingTsun in der Sporthalle Wandsbek auch Politiker sowie Vertreter öffentlicher Ämter. So betonte in diesem Zuge u.a. Dr. Jonas Leder, Direktor des Landessportamtes, dass das TA WingTsun auch die Kernanliegen Hamburgs‘ „Active City“-Strategie passgenau unterstützt. Nun wird das Angebot auf Hamburg-Niendorf ausgeweitet. Michael Kos sieht dem Kursstart freudig entgegen und erklärt: „Mit dem neuen Standort im Bürgerhaus für Niendorf möchten wir unseren gesellschaftlichen Beitrag weiter ausbauen und noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, diese Kampfkunst zu erlernen.“

Kursbeginn im Bürgerhaus für Niendorf

Ab den 9. April 2025 starten die neuen Selbstverteidigungskurse im Bürgerhaus für Niendorf, welches optimale Bedingungen für ein sicheres und effektives Training in freundlicher Atmosphäre bietet. Die Kurszeiten richten sich an folgende Altersgruppen:

* Kinder ab 5 Jahren: Mittwochs, 16:30 – 17:30 Uhr

* Jugendliche ab 11 Jahren: Mittwochs, 17:45 – 18:45 Uhr

* Erwachsene: Mittwochs, 19:00 – 20:30 Uhr

Interessierte sind eingeladen, an einem kostenlosen Probetraining teilzunehmen und diese Kampfkunst hautnah selbst zu erleben. Dafür werden im April zu den genannten Kurszeiten spezielle Schnuppertrainings angeboten, bei denen alle Altersgruppen die Grundlagen des TA WingTsun kennenlernen und erste Techniken ausprobieren können. Eine ideale Gelegenheit, das Training unverbindlich im Bürgerhaus auszuprobieren und sich selbst ein Bild zu machen. Zur Anmeldung fürs Schnuppertraining und für weitere Informationen kann die Webseite www.lernekampfkunst.com besucht oder telefonisch unter 040 307 501 56 Kontakt aufgenommen werden. Das Team des TA WingTsun freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht nur eine neue Sportart entdecken, sondern auch in einer freudigen Atmosphäre eine chinesischen Kampfkunst erlernen und zudem ihre Sicherheit im Alltag stärken möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TA WingTsun Hamburg – Fachschule für Selbstverteidigung und Kampfkunst

Vivien Schlemminger

Mundsburger Damm 26

22087 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04030750156

web ..: https://www.lernekampfkunst.com

email : presse@tawt-hh.com

+++Über Hamburgs TA WingTsun Kampfkunstschulen+++

Bereits 2019 eröffnete Dominik Fischer Hamburgs erste TA WingTsun Kampfkunstschule auf dem Mundsburger Damm 26 in 22087 Hamburg. Mittlerweile trainieren mehr als 200 Mitglieder:innen in altersgerechten Gruppen, die Freude an der Bewegung und generell an Fitness zeigen sowie ihr Selbstbewusstsein stärken, ihre sportliche Effektivität und ihr Potential steigern wollen. TA WingTsun ist eine chinesische Kampfkunst basierend auf einem strikten, logisch durchdachten Selbstverteidigungssystem. Die TA WingTsun Kampfkunstschule gehört zum Dachverband WTI (WingTsun International), der primär Gewaltprävention und Selbstverteidigung fokussiert und wichtige gesellschaftliche Werte wie Integration, Toleranz, Inklusion und die Stärkung von Frauen an diversen Standorten Deutschland sowie der Türkei und Spanien vermittelt. Schulleiter Dominik Fischer, aktiver Kampfkünstler seit 2007, ist qualifizierter und ebenso passionierter TA WingTsun Lehrer, der seit dem 11.11.2023 den Titel „Sifu“ trägt, was „väterlicher Lehrer“ bedeutet. In dieser Rolle begleitet er Schüler:innen – von Kindern, über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen – auf ihrem Weg in der Kampfkunst. Nicht nur in der eigenen Kampfkunstschule, sondern auch in Kindergärten, Schulen, Unternehmen und als Personaltrainer. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach mehr Kursen in weiteren Stadtteilen Hamburgs wird ab den 9. April ein zweiter Hamburger Standort der TA WingTsun Kampfkunstschule in Niendorf, Tor und Tür für Kampfsportbegeisterte offenstehen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Pressekontakt:

TA WingTsun Hamburg – Fachschule für Selbstverteidigung und Kampfkunst

Vivien Schlemminger

Mundsburger Damm 26

22087 Hamburg

fon ..: 04030750156

email : presse@tawt-hh.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Canary Gold Corp. ist für erste Bohrungen bereit und ermittelt und erprobt Ausbiss eines „Mocururu“-Horizonts innerhalb des Konzessionsgebiets von Canary Strategisch. Entschlossen. Erfolgreich: Diese Firma sichert sich das nächste Milliardenprojekt!