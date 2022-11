Luett Immobilien Hamburg: Prämierter Makler für Eppendorf, Schnelsen, Niendorf und Lokstedt

Luett Immobilien ist mehrfach ausgezeichneter Makler für Hambhueg Eppendorf, Schnelsen, Niendorf und Lokstedt.

Als moderner Immobiliendienstleister legen Luett Immobilien Hamburg großen Wert auf die fachliche Kompetenz, kontinuierliche Weiterbildung und professionelle „Rundumbetreuung“ der Kunden. Um sicherzustellen, dass die Ziele der Kunden – ob in Bezug auf den Verkauf, die Vermietung oder die Verwaltung ihrer Immobilien – erreicht werden, kombinieren sie traditionelle und moderne Marketinginstrumente. Die Schwerpunkte sind die Vermietung von Gewerbe- und Wohnimmobilien, der Verkauf von Wohnimmobilien sowie die Kapitalanlage. Sie bieten auch die fachmännische Verwaltung von Wohnanlagen an.

Neben der Mitgliedschaft im Hamburger Grundeigentümerverband und im Deutschen Immobilienverband (IVD) ist Lütt Immobilien auch als Immobilienmakler nach DIN EN 15733 zugelassen. Bei einem geplanten Verkauf oder Kauf helfen sie gerne weiter.

Immobilienexperte für Eppendorf, Schnelsen, Lokstedt und Niendorf

Die erfahrenen Mitarbeiter von Lütt Immobilien stehen für kompetente, seriöse und engagierte Vermittlungsarbeit. Sie bringen Vermieter, Mieter und Verkäufer zum Nutzen aller Parteien zusammen. Lütt Immobilien wurde 2014 von Meik Lütt ins Leben gerufen. Seit 2010 ist Herr Lütt erfolgreich in der Immobilienbranche tätig. Außerdem ist er Mitglied im IVD-Verein. Ihre Präsenz in der Region ist eine besondere Stärke. Sie vertreten Käufer und Verkäufer von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Hamburger Norden, im Stadtteil Segeberg und in weiteren Gebieten.

Zum Beispiel die Gebiete Niendorf, Eppendorf und Schnelsen. Am östlichen Elbufer, in der Gemeinde Hamburg-Mitte, liegt der Stadtteil Niendorf. Die Region ist sowohl für ihre ruhige und entspannte Atmosphäre als auch für ihre zahlreichen Grünflächen bekannt. Wenn es um den Kauf oder Verkauf von Häusern oder Wohnungen in Hamburg Niendorf geht, sind Luett Immobilien Hamburg der zuverlässiger Partner. Einer der bevölkerungsreichsten Stadtteile Hamburgs ist der Stadtteil Eppendorf. Trotz der Nähe zum Stadtzentrum bietet es eine ruhige Wohnumgebung. Luett Immobilien hilft mit professioneller Beratung und kompetentem Service, denn sie verfügen über langjährige Expertise im Immobilienbereich. Kundenzufriedenheit und persönlicher Kundenkontakt stehen bei ihnen an erster Stelle. Von der Erstberatung bis zur endgültigen Vertragsunterzeichnung übernehmen sie gerne die gesamte Abwicklung für ihre Kunden.

Einer der malerischsten und grünsten Stadtteile Hamburgs ist Schnelsen. Die Nachbarschaft zeichnet sich durch die Fülle an großen Villen und Einfamilienhäusern aus. Für Personen, die eine ruhige Wohnumgebung mit bequemer Verkehrsanbindung suchen, ist Schnelsen ideal. Auch hier helfen Luett Immobilien Hamburg bei der Immobiliensuche, da sie als Immobilienmakler in Hamburg Schnelsen stets über die neuesten Quartiersentwicklungen informiert sind.

Die Zielsetzungen des Käufers und des Verkäufers werden von Lütt Immobilien ausbalanciert. Dieses Konzept leitet das Marketing: Effektive Immobilienwerbung weckt das Interesse an dem Zuhause, verbreitet Wissen und weckt gleichzeitig positive Gefühle.

Kunden profitieren von der breiten Ortskenntnis.

Laut Statistik verkaufen die meisten Hausbesitzer ihr Haus nur wenige Male, oft nur einmal im Leben. Hohe Werte sind fast immer enthalten. Da ist es verständlich, dass viele Hausverkäufer zunächst zögern.

Sowohl die Vermietung als auch der Verkauf sind Vollzeitbeschäftigungen. Dies umfasst fachmännisches Marketing, Erstellung von Exposés, Vereinbarung von Besichtigungsterminen etc. Preisgestaltung, Verkaufsverhandlungen und Verträge (Notartermin) erfordern umfassende juristische Kenntnisse, praktisches Know-how und spezielles Gebietswissen.

Bei Lütt Immobilien erhalten Kunden das Rundum-sorglos-Paket. Sie kümmern sich um alle Aspekte des Immobiliengeschäfts. Dabei greifen sie auch auf ihr umfangreiches regionales Netzwerk zurück, das sich im Laufe der Zeit erweitert hat. Die Person, die die Immobilie schließlich besitzen wird, ist möglicherweise bereits in ihrer Akte.

Lütt Immobilien

Lokstedter Weg 49

20251 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 / 355 85 155

Fax: +49 (0)40 / 469 61 641

E-Mail: info@luett-immobilien.com

www.luett-immobilien.com

