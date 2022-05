Lütt Immobilien – Ihr Immobilienmakler im Kreis Segeberg und Hamburg Nord

Willkommen bei Lütt Immobilien – Ihrem starken Partner rund um die Immobilie im Kreis Segeberg und Hamburg Nord.

Lütt Immobilien gilt als erste Anlaufstelle, wenn Sie eine Privat- oder Geschäftsimmobilie Immobilie im Kreis Segeberg oder Hamburg Nord kaufen oder verkaufen möchten bzw. mieten oder vermieten möchten.

Geschäftsinhaber Meik Lütt gilt als _der _ Immobilienmakler im Großraum Segeberg und Hamburg Nord. Seit über 12 Jahren ist er mehr als erfolgreich als Immobilienmakler im Kreis Segeberg und Hamburg Nord tätig. Im Jahr 2014 gründete er das Immobilienbüro Lütt. Seine permanente Präsenz im Großraum Segeberg sowie seine damit einhergehende Ortskenntnis zeichnen Meik Lütt besonders aus. Vor allem ist es jedoch seine bemerkenswerte Fähigkeit, sich den immer wieder stark verändernden Anforderungen des Immobilienmarktes vor Ort anzupassen, und das durch ständige Weiterentwicklung erworbene Fachwissen an seine Kund*innen weiter zu geben. Meik Lütt ist Mitglied im IVD-Verband. Lütt Immobilien wurde durch die DIA Zert in Freiburg nach den Richtlinien der DIN EN 15733 zertifiziert.

Der Kreis Segeberg ist für Nichtkenner nicht einfach zu erschließen. Daher ist es umso wichtiger, sich bei der Entscheidung, wo Sie leben möchten, kompetente und ortskundige Unterstützung zu holen.

Im Norden grenzt der Kreis Segeberg an den Kreis Rendsburg-Eckernförde, an Neumünster und auch an den Kreis Plön. Der Kreis Ostholstein liegt östlich, im Südosten grenzt Hamburg und im Westen schließlich Steinburg und Pinneberg.

Heute liegt der Wirtschafts- und Bevölkerungsschwerpunkt des Segeberger Kreises im Südwesten bei Norderstedt, Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen. Henstedt-Ulzburg ist eine idyllische Kleinstadt, welche nur 15 Kilometer nördlich der Hamburger Stadtgrenze liegt.

Kaltenkirchen, ebenfalls nur knapp 30 Kilometer von Hamburg entfernt, beeindruckt vor allem durch seine Vielseitigkeit. Das Landschaftsgebiet dieser Städte wird geprägt von einer atemberaubend schönen Natur bestehend aus romantischen Auen, unberührten Feldern und Wiesen und natürlich der wunderschönen Heidelandschaft. Die Nähe zur Ost- und auch zur Nordsee ist ein zusätzlicher Anreiz, sich in dieser Region nieder zu lassen. Auch die Holsteinische Schweiz ist nur einen Steinwurf entfernt, sodass Heimat mit Urlaubsgefühl verbunden werden kann.

Die Landschaft, der optimale Anschluss an den Norden Deutschlands und auch die sehr gute Infrastruktur haben alle Regionen im Kreis Segeberg gemeinsam, was eine Entscheidungsfindung noch erschwert.

Lütt Immobilien unterstützt Sie als potenziell Kaufende oder Verkaufende, Mietende oder Vermietende und stellt Ihnen unter der Berücksichtigung absoluter Transparenz sein über die Jahre hinweg angelegte Fachwissen zu Verfügung. Die Serviceleistungen umfassen u.a.

* Ermittlung des Verkaufs- oder Mietpreises

* Aussagekräftige Fotos der Immobilien

* Ausführliche Exposés

* Professionelle Bewerbung der zu verkaufenden Immobilie

* Vorauswahl und Bonitätsprüfung potenziell Mietender oder Kaufender

* Vorbereitung von Kauf- und Mietverträgen

* Finanzierungsvermittlung

* Durchführung der Übergabe an die Kaufenden oder Mietenden

Kundennähe, Professionalität und fundiertes Fachwissen zeichnen Lütt Immobilien besonders aus. Zufriedenheit schafft Vertrauen – und das wird bei Lütt Immobilien besonders großgeschrieben. Daher sind Sie bei allen Immobilienfragen im Kreis Segeberg bei Lütt Immobilien am besten aufgehoben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lütt Immobilien Immobilienmakler Segeberg & Hamburg Nord

Herr Meik Lütt

Schmalfelder Landstraße 4

24640 Hasenmoor-Fuhlenrüe

Deutschland

fon ..: 040 / 355 85 155

web ..: https://www.luett-immobilien.com/

email : info@luett-immobilien.com

Willkommen bei Lütt Immobilien – Ihrem starken Partner rund um die Immobilie im Kreis Segeberg und Hamburg Nord. Die Firma Lütt Immobilien ist Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD), dem Grundeigentümerverband Hamburg und darüber hinaus als Immobilienmakler zertifiziert nach DIN EN 15733.

Pressekontakt:

Lütt Immobilien Immobilienmakler Segeberg & Hamburg Nord

Herr Meik Lütt

Schmalfelder Landstraße 4

24640 Hasenmoor-Fuhlenrüe

fon ..: 040 / 355 85 155

email : info@luett-immobilien.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Friedmann Immobilien: Immobilienmakler für Trier Caracal Gold plc („Caracal“ oder das „Unternehmen“) – Betriebs-Update für das 1. Quartal 2022