Friedmann Immobilien: Immobilienmakler für Trier

Friedmann Immobilien aus Trier ist der Premium-Immobilien-Spezialist.

Durch langjährige Erfahrung und ein gutes Netzwerk findet Friedmann Immobilien für hochwertige Immobilien den geeigneten Käufer.

Auf der Suche nach einer Immobilie im Großraum Tier ist der Immobilienmakler Friedmann Immobilien in Trier-Petrisberg die erste Anlaufstelle.

Geschäftsinhaber Björn Friedmann überzeugt mit seinem Know-How, seiner langjährigen Berufserfahrung auf dem deutschen Immobilienmarkt und seit über 10 Jahren als Geschäftsführer von Friedmann Immobilien. Permanente Weiterentwicklung durch qualifizierte Fortbildungen als Mitglied des Immobilienverbands Deutschland (IVD) gibt Björn Friedmann direkt an seine Kundinnen und Kunden weiter. Somit kann sich die Klientel von Friedmann Immobilien auf eine kompetente, professionelle Beratung verlassen, welche sich den steigenden Anforderungen der Immobilienbranche stetig anpasst. Grundlage und Fokus bildet immer eine professionelle Immobilienbewertung in Trier.

Davon konnte Björn Friedmann bisher nicht nur eine Vielzahl von Kundinnen und Kunden überzeugen, sondern auch das Immobilien-Magazin Bellevue, welches ihm zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung „Best Property Agent 2022“ verlieh. Ebenso auch das Wirtschaftsmagazin Capital, welches Björn Friedmann zum „Top-Makler Trier“ kürte.

Trier ist nicht gleich Trier. Die unterschiedlichen Facetten der Stadt spiegeln sich in allen 19 Stadtbezirken wider und machen Trier zu einem bunten Potpourri, welches vor allem vor dem Hintergrund eines Immobilienkaufs transparent gemacht werden muss.

So zeigt sich die Altstadt Triers – der Bezirk Trier-Mitte/Gartenfeld – als historische Zeitzeugin, indem sie die mittelalterliche Stadtmauer aufzeigt. Die Porta Nigra oder auch der Trierer Dom sind hier zu finden. Große Wohnhausreihen direkt an der Hauptstraße finden sich dagegen im Bezirk Biewer, welcher vom Biewerbach durchzogen wird. Der flächenmäßig größte Bezirk ist Ehrang-Quint, welcher als einziger aller Bezirke ein eigenes Krankenhaus und ein eigenes Gymnasium besitzt. Der Bezirk Euren vereint die im neugotischen Stil erbaute St. Helena Pfarrkirche mit dem größten Industriegebiet der Stadt. Der Bezirk Irsch verfügt über zwei der größten Neubaugebiete Triers: die „Irscher Mühle“ und „Hinter der Burg“.

Als potenziell Kaufende oder Mietende ist es unmöglich, sich über die bunten Facetten Triers ein genaues Bild zu machen. Umso undurchsichtiger ist der Immobilienmarkt Triers, welcher ohne fundierte fachliche Kenntnisse nicht durchdrungen werden kann.

Friedmann Immobilien versorgt Kundinnen und Kunden mit allen notwendigen Informationen, die vor dem Kauf einer Immobilie wichtig sind und gewährt den Käuferinnen und Käufern absolute Transparenz bei folgenden Dienstleistungen:

* Ermittlung des Verkaufs- oder Mietpreises

* Aussagekräftige Fotos der Immobilien

* Ausführliche Exposés

* Professionelle Bewerbung der zu verkaufenden Immobilie

* Auf Wunsch diskrete Vermittlung

* Vorauswahl du Bonitätsprüfung potenziell Mietender oder Kaufender

* Vorbereitung von Kauf- und Mietverträgen

* Finanzierungsvermittlung

* Erstellung und Beschaffung des Energieausweises

* Durchführung der Übergabe an die Kaufenden oder Mietenden

Kompetenz, Zuverlässigkeit und absolute Professionalität werden bei Friedmann Immobilien großgeschrieben. Friedmann Immobilien sieht seine Kundinnen und Kunden nicht als eine oder einen von Vielen, sondern schenkt Ihnen viel Zeit bei Ihren Entscheidungen und unterstützt den Prozess der Entscheidungsfindung durch professionelle Hilfestellung. Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden steht bei Friedmann Immobilien absolut im Focus. Immobilien sind Vertrauenssache.

Wenn Immobilien – dann Friedmann Immobilien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Friedmann Immobilien

Herr Björn Friedmann

Auf dem Petrisberg 4

54296 Trier

Deutschland

fon ..: +4915787816558

web ..: https://friedmann-immobilien.de

email : info@friedmann-immobilien.de

Friedmann Immobilien ist Ihr Premium-Immobilien-Spezialist in Trier

Durch unsere langjährige Erfahrung und unser gutes Netzwerk finden wir auch für Ihre Immobilie den geeigneten Käufer oder Mieter. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Pressekontakt:

Friedmann Immobilien

Herr Björn Friedmann

Auf dem Petrisberg 4

54296 Trier

fon ..: +4915787816558

email : info@friedmann-immobilien.de

