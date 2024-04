Erfahrener Chiropraktiker in Hamburg feiert Erfolge: Felix‘ Chiropraxis in Niendorf

Seit seiner Eröffnung Anfang 2022 hat Felix Friedrich, ein erfahrener Chiropraktiker, tausende von Patienten/-innen erfolgreich behandelt. Schwerpunkt ist die ganzheitliche Therapie der Wirbelsäule.

Hamburg, den 22.04.2024 – Seit seiner Eröffnung Anfang 2022 hat Felix Friedrich, ein erfahrener Chiropraktiker, tausende von Patientinnen und Patienten erfolgreich behandelt. Mit rund 70 positiven 5-Sterne- Bewertungen bei Google hat sich Felix‘ Chiropraxis als eine vertrauenswürdige Anlaufstelle für ganzheitliche Behandlung in Hamburg etabliert. Auch bei „Wer kennt den besten“ wird er als einer der besten Chiropraktiker Hamburgs ausgezeichnet.

Als Heilpraktiker und Chiropraktiker verfügt er über ein fundiertes Wissen und eine langjährige Erfahrung, um Körperdisbalancen ganzheitlich anzugehen und damit Schmerzen und Leiden effektiv zu lindern.

Die individuelle Schmerztherapie in Felix‘ Chiropraxis kommt bei einer Vielzahl von Beschwerden zum Einsatz. So behandelt Felix Friedrich mit seiner alternativmedizinischen Expertise unter anderem akute Schmerzzuständen im Bewegungsapparat, beispielsweise an der Halswirbelsäule (HWS), am Nacken, Muskelverhärtungen, (akute) Lumbalgie bzw. Hexenschuss oder auch Tinnitus und Schwindel. „Unabhängig von Alter, Statur, Beruf oder allgemeinem Gesundheitszustand hilft die chiropraktische Behandlung bei unterschiedlichsten Leiden und Erkrankungen“, betont Friedrich. „Ich sehe den Körper als ein Zusammenspiel verschiedener Systeme und behandle meine Patientinnen und Patienten entsprechend ganzheitlich.“ Mit einem Schwerpunkt auf der ganzheitlichen Chiropraktik der Wirbelsäule sowie der Faszien- und Atlastherapie hat Felix Friedrich zahlreichen Menschen geholfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Faszientherapie konzentriert sich auf das Bindegewebe des Körpers und kann dabei helfen, Bewegungseinschränkungen zu lösen und Schmerzen zu lindern. Die Atlastherapie als Teil der Gelenktherapie wiederum zielt darauf ab, die oberste Halswirbelregion zu behandeln, was oft zu einer spürbaren Verbesserung von Kopf- und Nackenschmerzen führt. Die persönliche Betreuung und das Engagement von Felix Friedrich haben ihm nicht nur zahlreiche positive Bewertungen eingebracht, sondern auch das Vertrauen seiner Patienten/-innen. Felix‘ Chiropraxis hat sich zu einer verlässlichen Adresse für die ganzheitliche Behandlung der Wirbelsäule in Hamburg entwickelt. Mit seinem Fachwissen, seiner Erfahrung und seinem Engagement setzt Felix Friedrich weiterhin alles daran, das Wohlbefinden der Patienten/-innen zu verbessern und ihnen zu einem schmerzfreien Leben zu verhelfen. Die Räumlichkeiten der Chiropraxis sind zentral im Hamburger Norden in der Kollaustraße gelegen, im 2. Obergeschoss von Fitness First und sind dank kostenloser Parkplätze direkt vor der Tür sowie einer HVV-Haltestelle (Niendorfer Straße) bequem zu erreichen. Zur Vereinbarung eines Termins können Interessierte die Website von Felix‘ Chiropraxis besuchen oder direkt via Doctolib buchen.

Chiropraktiker Felix Friedrich bietet eine ganzheitliche Behandlung der Wirbelsäule in Hamburg. Felix‘ Chiropraxis befindet sich in Hamburg Nord in der Kollaustraße im Gebäude von Fitness First – kostenlose Parkplätze vor der Tür inklusive. Seine sanfte, alternativmedizinische Methode fokussiert sich darauf, die Körperdisbalance wiederherzustellen und so Schmerzen und Leiden effektiv zu lindern.

