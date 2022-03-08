Erstmals in Deutschland: Die Meisterschaften im Stand-Up-Speaking feiern Premiere!

Am 20. und 21. März 2026 finden in Bad Soden die ersten Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Speaking statt – ein neues Bühnenformat für präzise und wirkungsvolle Kurzreden.

Bad Soden am Taunus wird im März 2026 zum Schauplatz einer neuen Bühnenkultur:

Am 20. und 21. März 2026 finden im H+ Hotel Bad Soden die ersten Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Speaking statt. Präsentiert wird das Format von der Open Stage, einem etablierten Bühnenformat der Speaker Stars Allianz. Im Mittelpunkt steht eine Disziplin, die aktueller kaum sein könnte: die Kunst, in nur zwei Minuten eine klare, wirksame und berührende Botschaft zu vermitteln.

Während Vorträge oft 30 bis 90 Minuten dauern, setzt Stand-Up-Speaking bewusst auf radikale Verdichtung.

Zwei Minuten. Kein Foliensatz. Keine langen Erklärungen.

Entscheidend sind Klarheit, Präsenz und inhaltliche Substanz. Mit der Premiere der Meisterschaften wird somit ein Trend aufgegriffen, der in Wirtschaft, Bildung und Führung zunehmend an Bedeutung gewinnt: Kommunikation muss präziser, persönlicher und relevanter werden.

Kommunikation im Wandel

„Wir erleben eine Zeit, in der Aufmerksamkeit zur knappen Ressource geworden ist“, erklärt die Initiatorin der Speaker Stars Allianz Katja Kaden. „Stand-Up-Speaking ist die Antwort auf eine Kommunikationskultur, die Klarheit, Haltung und echte Verbindung verlangt.“ Gerade im Rhein-Main-Gebiet, einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands, spielt wirkungsvolle Kommunikation eine zentrale Rolle. Führungskräfte, Unternehmer:innen, Coaches sowie Expert:innen stehen vor der Herausforderung, komplexe Inhalte verständlich und inspirierend zu vermitteln.

Die Deutschen Meisterschaften verstehen sich deshalb nicht nur als Wettbewerb, sondern auch als Impulsgeber für eine neue Bühnenkultur.

Wettbewerb und Inspiration

Der Auftakt findet am Freitag mit einer Live-Audition statt, bei der die Teilnehmenden ihre zweiminütigen Reden vor einer Fachjury präsentieren. Am Samstag folgt das Finale der zehn Besten vor Publikum.

Zu den prägenden Persönlichkeiten der Meisterschaften zählt Annabell Whitney. Die Top-Speakerin ist Botschafterin und Jurymitglied der Meisterschaften und bringt ihre Expertise in den Bereichen Bühnenperformance und Persönlichkeitsentwicklung ein. Ihre Mitwirkung unterstreicht den professionellen Anspruch des Formats und die Bedeutung wirkungsvoller Auftritte in einer sich wandelnden Kommunikationslandschaft.

Das Event ist in den „Happy Life Power Inspiration Day“ eingebettet, der Impulse, Austausch und Weiterbildung rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung bietet.

Die Open Stage, aus der das Meisterschaftsformat hervorgegangen ist, gilt innerhalb der Speaker Stars Allianz als Übungsbühne für innovative Kurzformate. Mit der Premiere der Deutschen Meisterschaften wird dieses Konzept nun erstmals auf nationaler Ebene sichtbar gemacht.

Mehr als ein Event

Die Speaker Stars Allianz hat sich in den vergangenen Jahren als Plattform für moderne Redekultur etabliert. Ihr Ansatz verbindet Wettbewerb mit persönlicher Entwicklung, dem Gedanken der Gemeinschaft und professioneller Begleitung. Die Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Speaking setzen hier ein deutliches Zeichen. Es geht nicht allein um Rhetorik, sondern um Wirkung. Nicht um Lautstärke, sondern um Substanz. Mit der Premiere in Bad Soden entsteht ein neues Format, das das Rhein-Main-Gebiet als Standort für Kommunikations- und Bildungsinnovation stärkt und zugleich eine bundesweite Strahlkraft entfalten soll.

Fakten im Überblick

Deutsche Meisterschaften im Stand-Up-Speaking

20.-21. März 2026

H+ Hotel Bad Soden am Taunus

Präsentiert von der Open Stage – ein Format der Speaker Stars Allianz

Weitere Informationen unter:

www.speakerstars.de/deutsche-meisterschaften

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KBC Kaden Business Company

Frau Katja Kaden

Lessingstrasse 4

63329 Egelsbach

Deutschland

fon ..: +49 6103 4697 448

web ..: https://speakerstars.de

email : info@kadenbusinesscompany.de

Über die Speaker Stars Allianz

Die Speaker Stars Allianz ist ein Netzwerk professioneller Rednerinnen und Redner mit dem Fokus auf moderne Redekultur, wirkungsvolle Kommunikation und persönliche Entwicklung.

Sie vereint Persönlichkeiten, die mit klarer Haltung, fundierter Expertise und inspirierenden Auftritten Menschen bewegen und Wachstum ermöglichen.

Mit Formaten wie der „Open Stage“ und „Happy Life Power“ schafft die Allianz Bühnen für Sichtbarkeit, Austausch und Weiterentwicklung. Dabei verbindet sie professionelle Speaking-Kompetenz mit Gemeinschaft und sozialem Engagement.

Ziel ist es, neue Bühnenformate zu etablieren und eine Kommunikationskultur zu fördern, die Klarheit, Verantwortung und Wirkung in den Mittelpunkt stellt. Die Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Speaking markieren einen weiteren Meilenstein dieser Entwicklung.

Pressekontakt:

KBC Kaden Business Company

Frau Katja Kaden

Lessingstrasse 4

63329 Egelsbach

fon ..: +49 6103 4697 448

email : info@kadenbusinesscompany.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PROXIA Software AG als Champion im PUR Award 2026 Seniorenpflege in Bergen: Mit Herz und Tradition für Ihre Lebensqualität