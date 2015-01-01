  • PROXIA Software AG als Champion im PUR Award 2026

    PROXIA gehört auch 2026 zu den führenden MES-Anbietern: Beim PUR Award von techconsult wurde das Unternehmen erneut als Champion ausgezeichnet – basierend auf Bewertungen realer Anwenderunternehmen.

    BildMES-Software überzeugt mit Spitzenbewertungen aus Anwendersicht

    Die PROXIA Software AG zählt auch 2026 erneut zu den führenden Anbietern von Manufacturing Execution Systems (MES). Im „Professional User Rating: Engineering Solutions 2026“ (PUR ES) des Analystenhauses techconsult, einem Unternehmen der Heise Group, wurde PROXIA als CHAMPION in der Kategorie „MES-Software“ ausgezeichnet.
    Mit dieser Platzierung gehört PROXIA zu den bestbewerteten MES-Anbietern im Markt – basierend ausschließlich auf echten Erfahrungen aktiver Anwenderunternehmen.

    _“Die erneute Auszeichnung als Champion bestätigt unseren Anspruch, moderne, zukunftssichere und praxisorientierte MES-Lösungen bereitzustellen. Besonders stolz sind wir darauf, dass diese Bewertung vollständig auf Anwenderstimmen basiert,“_ sagt Oliver A. Huber, VP Sales der PROXIA Software AG.

    Exzellente Bewertung auf Basis realer Kundenerfahrungen
    Mehr als 800 Expertinnen und Experten aus Industrieunternehmen bewerteten über 60 Einzelkriterien – von Service, Beratung und Support bis zu Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit der eingesetzten Lösungen.

    PROXIA erreichte dabei überdurchschnittliche Werte sowohl in der Anbieterbewertung als auch in der Lösungsbewertung.

    Starke Ergebnisse in der Anbieterbewertung unter anderem in den Kategorien:
    o Service & Support
    o Preis- und Bezugsmodelle
    o Informations-, Beratungs- und Weiterbildungsleistungen
    o Vertriebspartner
    o Anbieterloyalität & Weiterempfehlung

    Hervorragende Resultate in der Lösungsbewertung insbesondere bei:
    o allgemeinen Basiseigenschaften
    o Produktloyalität
    o Bedienbarkeit und Stabilität
    o Interoperabilität & Integrationsfähigkeit

    PROXIA MES: modern, stabil, interoperabel und branchenorientiert
    Das PROXIA MES unterstützt industrielle Fertigungsunternehmen dabei, Prozesse transparent, effizient und datengestützt zu steuern. Der modulare Aufbau ermöglicht eine bedarfsgerechte Erweiterung – von BDE/MDE über Feinplanung, Qualitätsmanagement und Instandhaltung bis hin zu Personal-, Logistik- und Analysefunktionen.

    Besonders hervorzuheben sind:
    o das eigens entwickelte PROXIA User Interface
    o die offene, hochgradig interoperable Systemarchitektur
    o die AI-gestützte Analysefunktionen
    o über 30 Jahre Projekterfahrung
    o Innovation und Best-Practice-Transfer im Unternehmensverbund

    PUR-Diamant bestätigt führende Marktposition
    Die erneute Champion-Platzierung unterstreicht die starke und etablierte Position von PROXIA als technologisch modernen, anwenderorientierten und zukunftsfähigen MES-Anbieter.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PROXIA Software AG
    Herr Oliver A. Huber
    Römerstraße 7
    85661 Forstinning
    Deutschland

    fon ..: 08121 7029 600
    web ..: https://www.proxia.com
    email : info@proxia.com

    Die PROXIA Software AG entwickelt, implementiert und betreut modulare MES-Lösungen für Fertigungsunternehmen unterschiedlicher Branchen. Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet PROXIA Softwareprodukte und Services entlang der gesamten MES-Wertschöpfungskette – von Entwicklung, Beratung und Projektierung bis hin zu Installation, Schulung und langfristigem Support.

    Pressekontakt:

    die marketingarchitekten
    Frau Barbara Maurer
    Fasanenstr. 22
    85591 Vaterstetten

    fon ..: 08106-9292326
    email : marketing@proxia.com


