RAKETEN ÜBER DUBAI – Ein Insider packt aus!
Raketen- und Drohnenangriffe, Luftabwehr am Limit und die Straße von Hormus als Nadelöhr. Was dies für Lieferketten und die Aktienmärkte bedeutet.
Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoffmärkten und Bitcoin und dient lediglich der Information. Keine Anlageberatung.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
volle Straßen, offene Supermärkte, funktionierender Alltag in Dubai, bei gleichzeitig Drohnen- und Raketenangriffen, Abfanggeräuschen am Himmel und Trümmer sowie vereinzelte Schäden. Genau diese Gleichzeitigkeit macht die Lage im Persischen Golf so brisant und für Anleger so relevant.
Ein Insider, der derzeit in Dubai vor Ort ist, schildert im folgenden Interview, wie sich die Situation wirklich anfühlt: zwischen Routine und Ausnahmezustand und mit Folgen, die weit über die Emirate hinausreichen.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=2oM6MvZLDgg
Vor Ort: Keine Massenpanik, aber spürbare Unsicherheit!
Das Leben geht…
Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,
Ihr
Jörg Schulte
Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient der Information, bewirbt ein Interview und stellt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren dar. Märkte sind volatil! Handeln Sie nur entsprechend Ihrer Risikotragfähigkeit.
RAKETEN ÜBER DUBAI – Ein Insider packt aus!
Comments are currently closed.