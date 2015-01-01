RAKETEN ÜBER DUBAI – Ein Insider packt aus!

Raketen- und Drohnenangriffe, Luftabwehr am Limit und die Straße von Hormus als Nadelöhr. Was dies für Lieferketten und die Aktienmärkte bedeutet.

Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoffmärkten und Bitcoin und dient lediglich der Information. Keine Anlageberatung.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

volle Straßen, offene Supermärkte, funktionierender Alltag in Dubai, bei gleichzeitig Drohnen- und Raketenangriffen, Abfanggeräuschen am Himmel und Trümmer sowie vereinzelte Schäden. Genau diese Gleichzeitigkeit macht die Lage im Persischen Golf so brisant und für Anleger so relevant.

Ein Insider, der derzeit in Dubai vor Ort ist, schildert im folgenden Interview, wie sich die Situation wirklich anfühlt: zwischen Routine und Ausnahmezustand und mit Folgen, die weit über die Emirate hinausreichen.

? HIER DAS INTERVIEW ANSEHEN:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=2oM6MvZLDgg

Vor Ort: Keine Massenpanik, aber spürbare Unsicherheit!

Das Leben geht…

Lesen Sie hier weiter.

Weitere Interessante Termine, Veranstaltungen und Informationskanäle finden Sie hier:

Rohstoff Börsenbrief: Der Rohstoff-König

https://rohstoff-koenig.de/

Jetzt kostenlos Ticket für die Rohstoffnacht am 17.04.26 in Stuttgart sichern:

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com

Marc Lädt Ein 2026

https://www.marc-friedrich.de/mle26

Spannende Aktien und Investments gibt es beim Friedrich Report:

https://friedrich.report

Rohstoffmesse Hamburg

https://www.rohstoffmesse-hamburg.de/

JS Research:

https://www.js-research.de/

European Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,

Ihr

Jörg Schulte

Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung.

Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,

Ihr

Jörg Schulte

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient der Information, bewirbt ein Interview und stellt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren dar. Märkte sind volatil! Handeln Sie nur entsprechend Ihrer Risikotragfähigkeit. Bild-Intro: Dubai city – amazing city center skyline and famous Jumeirah beach at sunset, United Arab Emirates von Rastislav Sedlak SK.jpeg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seniorenpflege in Bergen: Mit Herz und Tradition für Ihre Lebensqualität