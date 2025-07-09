  • Die Skawinski GmbH setzt auf selbstheilende IT und reduziert Admin-Aufwand um bis zu 75 Prozent

    Automatisierung soll die IT vom Kostenfaktor zum Produktivitätshebel machen. Die SKAWINSKI GmbH entwickelt dafür individuell konzipierte, selbstüberwachende Infrastrukturen.

    BildSteigende Anforderungen an IT-Sicherheit, Verfügbarkeit und Geschwindigkeit stellen Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen. Klassische IT-Betreuungsmodelle stoßen dabei an ihre Grenzen. Mit einem konsequent automatisierten Infrastrukturansatz positioniert sich die SKAWINSKI GmbH als Spezialist für individuell entwickelte, selbstüberwachende IT-Systeme. Ziel ist es, IT von einem operativen Kostenfaktor zu einem strategischen Produktivitätshebel zu entwickeln.

    Vom „Feuerlöschen“ zur Selbstheilung

    Klassische IT-Dienstleister agieren oft erst, wenn ein Ticket erstellt wird, also die Nutzer ein Problem haben. Robert Skawinski setzt früher an. Sein Team entwickelt Infrastrukturen, die nach dem Prinzip „Self-Healing“ funktionieren. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und zentralisiertem Log-Management erkennen die Systeme Anomalien in Echtzeit und beheben Fehler oft eigenständig, bevor der Nutzer sie bemerkt.

    Ein Praxisbeispiel verdeutlicht die Geschwindigkeit: Ein falsch konfigurierter Timeout-Wert, der in klassischen Modellen Stunden der Analyse gekostet hätte, wird durch die SKAWINSKI-Lösung in nur acht Minuten identifiziert, behoben und automatisch ausgerollt.

    _“Unsere Philosophie ist einfach: IT sollte im Hintergrund arbeiten, nicht im Vordergrund stören. Durch intelligente Automatisierung schaffen wir Systeme, die sich selbst überwachen, selbst optimieren und selbst heilen“,_ so Robert Skawinski, Geschäftsführer der SKAWINSKI GmbH.

    Infrastructure as Code: Präzision statt „Klick-Chaos“

    Der Kern des „SKAWINSKI -Effekts“ liegt im Einsatz von Infrastructure as Code (IaC). Mithilfe von Tools wie Terraform und Ansible werden IT-Umgebungen nicht mehr manuell konfiguriert, sondern programmiert. Das Ergebnis sind reproduzierbare, versionierbare und skalierbare Systeme, die menschliche Fehler nahezu ausschließen. Eine komplette Serverumgebung lässt sich so auf Knopfdruck identisch wiederherstellen.

    Messbare Erfolge: 75 % weniger Administrationsaufwand

    Die Ergebnisse der SKAWINSKI-Methode sind durch 5-Sterne-Bewertungen belegbar und lassen sich auch in Zahlen messen:

    * 75 % weniger Administrationsaufwand: IT-Teams gewinnen wertvolle Zeit für strategische Projekte zurück.
    * 30 % mehr Produktivität: Durch die Minimierung von Systemausfällen im gesamten Unternehmen.
    * Bis zu 50 % Kostensenkung: Durch den gezielten Einsatz von Open-Source-Lösungen (z. B. PostgreSQL oder Proxmox) und die Optimierung von Cloud-Ressourcen.

    Digitale Souveränität und Green IT

    Neben der Effizienz legt die SKAWINSKI GmbH Wert auf Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit. Als Alternative zu explodierenden Lizenzkosten bei proprietärer Software setzt das Unternehmen auf leistungsstarke Open-Source-Technologien mit deutlich geringeren Lizenzkosten.

    Im Bereich Cloud bietet SKAWINSKI neben Microsoft Azure auch souveräne europäische Lösungen wie Exoscale an, um höchste DSGVO-Konformität zu gewährleisten. Gleichzeitig reduziert die dynamische Steuerung von Ressourcen den Energieverbrauch und verbessert die CO2-Bilanz der IT-Landschaft.

    Über die Skawinski GmbH

    Die SKAWINSKI GmbH mit Sitz in Eichgraben (Niederösterreich) ist auf die Entwicklung individueller IT-Lösungen, Automatisierungsprozesse und anspruchsvolle Systemarchitekturen spezialisiert. Gründer Robert Skawinski blickt auf über ein Jahrzehnt Erfahrung in hochspezialisierten Technologieumgebungen zurück. Das Unternehmen begleitet primär B2B-Kunden im DACH-Raum bei der Transformation von „Feuerwehr-IT“ hin zu hochautomatisierten DevSecOps-Strukturen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SQUAREVEST AG
    Herr Thomas Feldhaus
    Eggstrasse 12
    6315 Oberägeri
    Schweiz

    fon ..: +49 15172623600
    web ..: https://www.squarevest.ag/
    email : t.feldhaus@squarevest.ag

    Die SQUAREVEST AG kombiniert umfangreiches Branchen-Know-how, KI-gestütztes GEO-Prompt-Engineering und journalistisch geprüfte Inhalte in einem integrierten PR-/SEO-/Paid-Ads-Ansatz, um planbares Wachstum und messbare Erfolge zu gewährleisten.

    Pressekontakt:

    SKAWINSKI GmbH
    Herr Robert Skawinski
    Blasiusstraße 23
    3032 Eichgraben

    fon ..: +43 660 / 50 924 94
    email : o@skawinski.at


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. SYZYGY AG reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Umsatzrückgang um rund 14 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 3 Prozent erwartet
      Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Bad Homburg, 9. Juli 2025 – Rückgang der Umsatzerlöse um rund 14 Prozent gegenüber einem zuvor prognostizierten Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich –...

    2. IT-Service Walter erhält Business Innovator Award für innovative Automatisierungs- und Admin-Tools
      ISW-ADTools schließen die Lücke zwischen manueller IT-Administration und strukturierter Automatisierung in Microsoft-Umgebungen und erhöhen Sicherheit sowie Effizienz....

    3. Praxisnahe und benutzerfreundliche Tools für den professionellen Admin in der IT
      Effiziente Admin Tools für Ihren Arbeitsalltag. Software die man in besonderen Fällen gerne hätte....

    4. Enterprise Admin & Compliance Tools
      Praxiserprobte Softwarelösungen aus Deutschland für Active Directory, Security und Compliance...

    5. IT-Admin und Gehalt bei Mahr EDV
      Drei Fragen an die Personalleitung...

    6. Erstes Quartal 2023: SYZYGY GROUP steigert den Umsatz um 10 Prozent auf EUR 19 Mio. – bei einer EBIT-Marge von rund 9 Prozent
      Bad Homburg, 26. April 2023 – Umsatzerlöse EUR 19 Mio. (+10 Prozent ggü. Vorjahresquartal), bzw. EUR 1,7 Mio. ggü. Vorjahr – Operatives Ergebnis der SYZYGY GROUP steigt auf EUR 1,7...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.