Gstaad / Deutschland. Internationale Luxusdestinationen leben nicht nur von exklusiven Hotels, Gourmetrestaurants und spektakulären Landschaften – sie leben auch von besonderen Erlebnissen. Bei einem exklusiven Privatevent im weltberühmten Schweizer Ferienort Gstaad sorgte jetzt Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show aus Deutschland für ein mitreißendes Entertainment-Highlight.

Der Ort im Berner Oberland gilt seit Jahrzehnten als Treffpunkt für internationalen Jetset, Unternehmer, Adel und prominente Persönlichkeiten. Die verkehrsfreie Promenade mit Luxusmarken wie Louis Vuitton, Rolex oder Patek Philippe, renommierte Fünf-Sterne-Hotels wie das Gstaad Palace und eine außergewöhnliche Dichte internationaler Gäste prägen das Bild des mondänen Alpenortes.

Genau hier wurde Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show für ein exklusives Privatevent in einer gehobenen Gastronomie engagiert. Mit legendären Rhythm-&-Blues-Klassikern wie „Everybody Needs Somebody To Love“, „Sweet Home Chicago“ oder „Soul Man“ verwandelten die beiden Entertainer den stilvollen Veranstaltungsort in eine energiegeladene Live-Show.

Das internationale Publikum reagierte begeistert: Schon nach wenigen Minuten wurde aus einem stilvollen Konzert ein ausgelassenes Event, bei dem Gäste aus verschiedenen Ländern gemeinsam tanzten, sangen und feierten.

Gerade in Luxusdestinationen spielt hochwertiges Live-Entertainment eine wichtige Rolle. Gastgeber und Eventagenturen suchen nach Shows, die international verständlich sind, stilvoll auftreten und gleichzeitig eine starke emotionale Wirkung entfalten.

Die Show Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show ist deshalb regelmäßig auf hochwertigen Events zu erleben – von exklusiven Privatveranstaltungen bis hin zu Firmenfeiern und internationalen Festivals.

Neben dem aktuellen Auftritt in Gstaad war die Show bereits in bekannten Luxusdestinationen wie Sylt oder Kitzbühel zu erleben, häufig vor einem Publikum aus Unternehmern, Prominenten und internationalen Gästen.

„Gerade bei exklusiven Veranstaltungen ist Live-Entertainment ein entscheidender Faktor für die Atmosphäre eines Abends“, erklärt Entertainer Eddy Ebeling. „Die Mischung aus Soul, Rhythm & Blues und der legendären Blues-Brothers-Show sorgt dafür, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern sofort gemeinsam feiern.“

Für Eventplaner, Veranstalter und private Gastgeber, die ein besonderes Highlight für ihr Event suchen, bietet Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show eine Produktion, die sowohl stilvoll als auch mitreißend ist.

Autorenbox / Unternehmensprofil

Eddy Ebeling ist Entertainer, Sänger und Produzent aus Deutschland und unter anderem unter dem Künstlernamen King Eddy bekannt. Mit verschiedenen Showproduktionen tritt er auf Firmenveranstaltungen, Festivals, Galas und exklusiven Privatveranstaltungen im deutschsprachigen Raum sowie international auf.

Mit seiner Agentur Eddy Events produziert und vermittelt er hochwertige Live-Entertainment-Shows für Events, darunter Tribute-Shows, Retro-Entertainment und Premium-Eventformate.

Eddy Events – Premium Live-Entertainment für Events und Veranstaltungen

Eddy Events ist eine deutsche Künstler- und Eventagentur, die sich auf hochwertiges Live-Entertainment für Firmenveranstaltungen, Galas, Stadtfeste und exklusive Privatveranstaltungen spezialisiert hat.

Gegründet wurde das Unternehmen von Entertainer, Sänger und Produzent Eddy Ebeling, der auch unter seinem Künstlernamen King Eddy bekannt ist. Mit seiner Agentur entwickelt und produziert er verschiedene Showformate für Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum sowie international.

Zum Portfolio von Eddy Events gehören unter anderem Tribute-Shows, Retro-Entertainment-Formate sowie musikalische Live-Shows, die auf Firmenfeiern, Festivals, Stadtfesten und Premium-Events eingesetzt werden.

Eine der bekanntesten Produktionen ist die Blues Brothers Tribute Show „Big Blue“, die mit den legendären Rhythm-&-Blues-Klassikern der Kultfiguren aus Film und Musikgeschichte regelmäßig auf Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erleben ist.

Zu den Referenzen zählen unter anderem Unternehmen und Veranstalter wie Daimler, REWE Group, ROSSMANN, IKEA, renommierte Eventlocations sowie TV-Auftritte, unter anderem bei SAT.1.

Mit seinen Produktionen steht Eddy Events für professionelles Live-Entertainment, hochwertige Showkonzepte und internationale Eventerfahrung.

