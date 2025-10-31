Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie KI auch Entertainment live verändert

Google bringt „Search Live“ – und Eddy Events bringt KI auf die Bühne. King Eddy kombiniert Retro-Entertainment mit smarter Planung für Firmenfeiern, Galas und Weihnachtsmärkte.

Mit „Search Live“ will Google die Suche interaktiver machen. Google kündigte an, die klassische Suche mit einem neuen Format namens „Search Live“ zu revolutionieren – Nutzer sollen künftig noch interaktiver und KI-gestützt Antworten erhalten. Während Tech-Giganten den Suchalltag verändern, setzen auch Künstler und Entertainer auf KI, um Auftraggebern echten Mehrwert zu bieten.

Mit der Einführung von „Search Live“ setzt Google ein klares Signal: Die Zukunft der Informationssuche wird interaktiver, KI-gestützt und dialogorientiert. Nutzer sollen nicht mehr nur Ergebnisse in Listenform sehen, sondern in Echtzeit Antworten und Kontexte erhalten. Dieser Schritt verdeutlicht, wie sehr künstliche Intelligenz inzwischen unseren Alltag prägt – von der Online-Suche bis hin zu individuellen Empfehlungen im Netz.

Was Google im Netz verändert, setzt Eddy Events auf der Bühne um

Auch die Entertainmentbranche bleibt von dieser Entwicklung nicht unberührt. Eddy Events, die Agentur des Entertainers King Eddy, setzt KI bereits heute ein, um die Bedürfnisse von Veranstaltern und Gästen noch besser zu erfüllen. Wo Google mit „Search Live“ Informationen schneller auffindbar macht, nutzt Eddy Events ähnliche Prinzipien, um Entertainment planbarer, individueller und effizienter zu gestalten.

So wird KI eingesetzt, um Programmabläufe zu optimieren, Kundenanfragen automatisch zu strukturieren und passende Show-Formate vorzuschlagen. Für Veranstalter bedeutet das: weniger Aufwand in der Vorbereitung und mehr Sicherheit, dass das gebuchte Entertainment den Nerv des Publikums trifft.

„Wir stehen am Beginn einer neuen Ära“, erklärt Eddy Ebeling alias King Eddy. „Google verändert, wie Menschen suchen. Wir verändern, wie Menschen feiern. Künstliche Intelligenz ist dabei kein Ersatz für Kreativität, sondern ein Werkzeug, das Künstlern und Veranstaltern mehr Freiraum für Emotion und Qualität verschafft.“

Konkret bedeutet das: Ein Kunde, der etwa eine Blues Brothers(TM) Tribute Show, die Kultschlager Hitparade oder die Mr. Christmas Show buchen möchte, erhält künftig noch schneller ein passendes Angebot. Dank KI-gestützter Tools kann Eddy Events Veranstaltungsgröße, Zielgruppe und technische Rahmenbedingungen automatisch berücksichtigen – und sofort Vorschläge für die optimale Show-Dramaturgie liefern.

Während Google mit „Search Live“ die digitale Welt neu gestaltet, zeigt Eddy Events, wie Innovation und Tradition Hand in Hand gehen können: Retro-Shows voller Emotion treffen auf moderne Technologie, die Planung und Durchführung für Gastgeber und Gäste gleichermaßen verbessert.

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen – nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock’n’Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock’n’Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie „Everybody Needs Somebody to Love“, „Soul Man“ oder „Think“, kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen – professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

