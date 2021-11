IT-Admin und Gehalt bei Mahr EDV

Drei Fragen an die Personalleitung

Heute führen wir mit Danjela, Personalleiterin bei Mahr EDV, ein Kurzinterview zum Thema Gehalt für IT-Administratoren und dessen Rolle bei Bewerbungsgesprächen._

Mit welchen Gehaltsvorstellungen kommen Bewerber auf eine IT-Admin Stelle eigentlich so ins Bewerbungsgespräch? Oder anders ausgedrückt: Stellt es eine große Herausforderung dar, sich hier einig zu werden?

Danjela: Unsere Bewerber haben meist eine konkrete Vorstellung von Ihrem zukünftigen Verdienst. Das liegt zum einen daran, dass sie in der Regel ihren Marktwert kennen. Zum anderen wirbt Mahr EDV auf der Webseite mit transparenten und fairen Größenordnungen. Schlussendlich wird realistisch miteinander verhandelt, mit zusätzlichen Zielsetzungen für die Zukunft. Jeder Mitarbeiter soll für seine gute Arbeit belohnt und entlohnt werden. Hervorzuheben ist, dass man durch den von uns angebotenen Variablen-Anteil die Möglichkeit erhält, sich selbst zu entscheiden, wie viel mehr man leisten möchte, um eventuell sein monatliches Fix-Gehalt eigenständig zu überflügeln. Damit können private Anschaffungen/Wünsche durch Eigenleistung realisiert werden, so dass auf Darlehen und Kredite verzichtet werden kann.

Die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu meint, dass für viele Arbeitnehmer das reine Gehalt nicht mehr so wichtig sei wie beispielsweise die Gestaltung des Arbeitsalltages selbst: etwa Möglichkeiten des Homeoffice, Versorgung mit Obstkörben und Getränken, Ausstattung mit Firmenhandys, Bonus-Leistungen etc. Welche Erfahrung machst du bei Bewerbungsgesprächen?

Danjela: Es stimmt schon: Die Erwartungshaltung der Bewerber steigt stetig, was für uns in der Abbildung allerdings keinerlei Probleme bereitet, weil wir früh verstanden haben, worauf es bei der Mitarbeiterbindung ankommt. Natürlich sind das flexible Arbeiten, die technische Ausstattung, der Firmenwagen, die Versorgung und vieles mehr bedeutsam. Diese Dinge werden bei Mahr EDV bereits seit Jahren gelebt und vermittelt. Meiner Meinung nach sind jedoch Werte wie z.B. Ehrlichkeit, offene und transparente Kommunikation, Wertschätzung, ein tolles Teamgefüge, gegenseitige Unterstützung, das gemeinsame Lösen von Herausforderungen und die Zusammenarbeit mindestens ebenso wichtig. Denn nur, wenn der Mitarbeiter Spaß an seiner Arbeit hat, ist er motiviert und vollbringt Leistungen, die ein unzufriedener Mitarbeiter nie ermöglichen würde. Erst dann macht das Miteinander Freude.

Mit welchen Leistungen über ein gutes Grundgehalt hinaus versucht Mahr EDV Arbeitssuchende für eine Festanstellung zu begeistern?

Danjela: Ziel ist es ein Stück weit, ein neues Zuhause für unsere Mitarbeiter zu schaffen. Dies beinhaltet für die Zukunft vorzusorgen – und damit meine ich nicht nur das Angebot vermögenswirksamer Leistungen oder die betriebliche Altersvorsorge und dutzende weitere Benefits, diese aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, man findet diese aber auf unserer Webseite wieder (hier). Hinter all dem steht natürlich eine Vision: diese ist, mit jedem Mitarbeiter sein Arbeitsleben so zu gestalten, dass er sich stetig weiterbilden kann, dass er Aufstiegsmöglichkeiten erhält, dass man die Wünsche erhört und diese versucht, gemeinsam zu erreichen – und schlussendlich als Arbeitgeber die einzelnen Etappen eines jeden Mitarbeiters so fördert, dass er bis zur Rente gemeinsam den Weg mit uns beschreitet.

