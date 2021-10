Mahr EDV Köln zieht um

vom Zollhafen in ein neues Büro an der Aachener Straße

Anfang September 2021 ist der Kölner Standort von Mahr EDV umgezogen: vom Zollhafen in ein neues Büro an der Aachener Straße. Die Mahr EDV Dependance in Köln wurde erst zum Jahresbeginn 2020 eröffnet.

Der Kölner Standort

Mahr EDV wurde 1999 von Fabian Mahr gegründet und ist seither inhabergeführt. Binnen zwanzig Jahren hat er aus einem „Ein-Mann-Betrieb“ eine IT-Firma mit mehr als 132 Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von ca. 13,6 Mio. Euro gemacht.

Nach dem Gründungsstandort Berlin baute das Unternehmen in der Vergangenheit weitere Standorte in Potsdam und 2011 in Düsseldorf auf. Das IT Systemhaus in Köln war der vierte eröffnete Standort des IT-Dienstleisters, der mittlerweile auch in Essen, Dresden und Leipzig dafür sorgt, dass Unternehmen störungsfrei arbeiten können.

Große Ziele

Ziel war es, „in der Domstadt Köln binnen 24 Monaten ein festes Team von 15 Mitarbeitern aufzubauen, damit unsere Kunden auch feste Ansprechpartner haben, die immer vor Ort sind und schnell reagieren können“, erläuterte Fabian Mahr Anfang 2020 die Pläne des Unternehmens und mietete ein kleines Interims-Büro in zentraler Kölner Lage für die neuen Mitarbeiter an.

Köln ist die viertgrößte Stadt Deutschlands und verfügt über eine 2000jährige Stadtgeschichte. Sie stellt die bevölkerungsreichste Kommune Nordrhein-Westfalens dar, wo Mahr EDV außerdem mit Standorten in Düsseldorf und Essen vertreten ist. Insbesondere das Ballungszentrum des Ruhrgebietes kann so hervorragend mit IT-Dienstleistungen abgedeckt werden. Die Verteilung der drei Standorte senkt die Fahrtzeiten, was die Kosten für die Kunden senkt und die Umwelt schont.

Der Umzug in die Aachener Straße

Der Plan, innerhalb von 2 Jahren einen eigenständigen Standort in Köln aufzubauen, wurde übererfüllt, so dass der Bezug größerer Büroräume nun nötig wurde. Bewerkstelligt wurde der Umzug von 7 fleißigen Helfern in 10 Tagen von der Schlüsselübergabe bis zur Einweihung. 500 Stunden inkl. Planung und Vorbereitung waren erforderlich, 3,7 Tonnen Material wurden bewegt, dazu drei Sprinterladungen voller Styropor, Pappe und Folien. Man ist online mit 1,5 Gbit Internet und nicht zu vergessen: Alles begleitet von den zwei Eichhörnchen Chip und Chap.

