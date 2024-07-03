KFF Möbel neu bei Design-Kiste.de: Raum & Form Seidel GmbH erweitert Designsortiment

Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von KFF und bietet stilvolle Sitzlösungen mit Design, Komfort und persönlicher Beratung.

Design-Kiste.de erweitert Sortiment um hochwertige Möbel von KFF Raum & Form Seidel GmbH nimmt ausgewählte Sitzmöbel des deutschen Herstellers KFF in das Sortiment von Design-Kiste.de auf

Nürnberg. Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Online-Angebots Design-Kiste.de um Möbel des renommierten Herstellers KFF. Damit baut das Unternehmen seine Auswahl an hochwertigen Designermöbeln weiter aus und bietet Kunden künftig noch mehr Möglichkeiten, Wohnräume, Essbereiche, Küchen, Objektbereiche und repräsentative Innenräume mit stilvollen Sitzmöbeln auszustatten.

KFF steht für zeitgemäße Sitzmöbel mit mehrfach ausgezeichnetem Design. Der Hersteller verbindet klare Formensprache, hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und hohen Sitzkomfort zu Möbeln, die sowohl optisch als auch funktional überzeugen. Auf Design-Kiste.de werden unter anderem Stühle, Armlehnstühle, Barhocker, Thekenstühle, Bänke und weitere Sitzlösungen von KFF präsentiert.

Mit der Aufnahme von KFF ergänzt Design-Kiste.de sein bestehendes Portfolio um eine Marke, die besonders für anspruchsvolle Einrichtungskonzepte interessant ist. Die Möbel eignen sich für private Wohnbereiche ebenso wie für Gastronomie, Büros, Empfangsbereiche, Konferenzräume oder andere professionelle Einrichtungssituationen. Besonders im Mittelpunkt stehen dabei Komfort, Langlebigkeit und eine moderne Gestaltung, die sich harmonisch in unterschiedliche Raumkonzepte einfügt.

„Mit KFF erweitern wir unser Sortiment um einen Hersteller, der sehr gut zu unserem Anspruch passt: hochwertige Möbel, starke Gestaltung und ein überzeugendes Sitzgefühl“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH. „Viele Kunden suchen heute nicht einfach nur einen Stuhl oder Barhocker, sondern eine langlebige Einrichtungslösung, die zu Raum, Nutzung und persönlichem Stil passt. Genau hier setzen wir mit unserer Beratung an.“

Design-Kiste.de präsentiert bereits eine umfangreiche Auswahl exklusiver Designermöbel von mehr als 170 renommierten Herstellern. Das Sortiment umfasst unter anderem Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Leuchten, Accessoires und Einrichtungslösungen für unterschiedliche Wohn- und Arbeitsbereiche. Neben der Produktauswahl legt die Raum & Form Seidel GmbH besonderen Wert auf persönliche Beratung, Planung und individuelle Abstimmung von Materialien, Maßen und Funktionen.

Die Möbel von KFF passen besonders gut in dieses Konzept. Ob Esszimmerstuhl, komfortabler Armlehnstuhl, moderner Barhocker oder Sitzbank: Die Kollektionen bieten vielfältige Möglichkeiten für stilvolle Einrichtungslösungen. Durch verschiedene Bezüge, Gestelle, Farben und Ausführungen lassen sich viele Modelle individuell an Raum, Nutzung und Einrichtungskonzept anpassen.

Kunden, die sich für Möbel von KFF interessieren, erhalten bei Design-Kiste.de nicht nur Zugang zu hochwertigen Produkten, sondern auch fachkundige Unterstützung bei der Auswahl. Die Beratung hilft dabei, passende Modelle, Materialien, Farben und Kombinationen zu finden. Ziel ist eine Einrichtung, die nicht nur optisch überzeugt, sondern im Alltag funktioniert und langfristig Freude bereitet.

Mit der Erweiterung um KFF stärkt die Raum & Form Seidel GmbH ihre Position als Ansprechpartner für hochwertige Designermöbel, individuelle Einrichtungsberatung und moderne Raumgestaltung.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, individuelle Einrichtungsberatung und professionelle Raumplanung. Über die Webseite Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl exklusiver Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires von mehr als 170 renommierten Herstellern. Das Sortiment umfasst unter anderem Sofas, Sessel, Stühle, Tische, Betten, Büromöbel, Leuchten und Einrichtungslösungen für private Wohnräume sowie gewerbliche Objekte.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

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email : service@design-kiste.de

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